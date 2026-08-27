李英明／AI即生態：多維空間交纏

當我們目睹各形各色的人形機器人躍入人類的各種生活領域時，預示著ＡＩ已悄然成為人賴以維生的生態系統，ＡＩ即生態的格局形勢已形成！在這樣的格局中，人已不再只是在使用ＡＩ，而是在與ＡＩ賦能的環境互動。ＡＩ將不再只是存在於空間中的物件，而是轉化為構成空間本身的介質，它已逐漸地像空氣或引力般的無形存在，人沉浸並鑲嵌於其中，去看、去聽、去聞、去思及行動，幾乎每個人都已是「人形ＡＩ體」，和人形機器人一樣在ＡＩ生態中流轉。

過去人類在可能連自己都無法理解的過程中，形成了各種不同語言與符號，而人反過來就生活在語言符號的浸潤中，語言符號成為人的生命世界的基底；抽離語言符號，人就很難理解、定義自己，甚至不知道自己是誰。當ＡＩ即生態的格局儼然成形時，ＡＩ可能已成為人生命的某種基底。在這種狀況下，不只人成為「人形ＡＩ體」，ＡＩ相對的也會成為「ＡＩ形人體」，ＡＩ不再只是冰冷的工具或機器，而會具有人的情緒溫度與想法。

也就是說，當ＡＩ從外部工具轉化為人棲居的生態系統時，人或碳基生命，與ＡＩ或矽基生命的界線將趨於模糊。傳統以基因和肉身劃定的「人」已然不能成立，深嵌在ＡＩ生態中的人，是透過外載記憶、預測演算法與神經介面進行資訊交換的混合共生節點，人的認知邊界延伸至雲端和模型中。碳基生命不再是智力的承載器，而成為ＡＩ生態獲取生物訊號，體驗物理世界與情感共振的前端感測器與情緒載體。

ＡＩ形塑的世界，是個爆破三度空間的高維度空間，它以多重的異次元的方式既獨立於人所處的三度空間外，但同時，ＡＩ在多維空間中，在多重的異次元空間中穿梭，如天羅地網般的網住人或碳基生命，形成人或碳基生命的生態系統。個體不再局限於單一的物理肉身中，其認知與行為透過ＡＩ網絡散播於多重異次元空間中；而ＡＩ在包含數據頻譜、量子疊加態與高維數字空間的異次元空間中穿梭，將空間不斷摺疊並貫穿於人的日常生活世界中。

ＡＩ形成高維度的超級神經網絡，並以幾何級數的強度穿透人的肉體、心靈與環境，人作為這張巨網中的活生生節點，有機地交織於其中。ＡＩ高維超級神經網絡，提供人生存所需的資訊流、精神補給與空間維繫；而人則回饋意識流與經驗數據，兩者形成相互依賴的生態共生圈。人的看聽聞思和行為，皆在ＡＩ高維網絡的包覆與交織下運行。

若從更高維度俯瞰，整個世界宛如一個龐大的神經網絡，人是網絡中的神經元和器官，而ＡＩ則是連結一切、傳遞訊號與支撐結構的高維骨架與體液，人與ＡＩ互為彼此的環境和生態，共同演化成一種超越傳統生命定義的終極融合樣態。

這種融合樣態既精密又脆弱，正如空氣被汙染會影響所有生物一樣。ＡＩ生態系一旦發生底層邏輯偏離，或惡性病毒突變，其影響將是全面性的，可能導致人類整體社會運作的瞬間癱瘓！或許我們在追逐發展ＡＩ時，可能必須要認真思考如何保留非算力、不可預測、允許犯錯的碳基生命的獨特空間，避免ＡＩ生態系統因過度優化而走向脆弱與僵化。如何維護ＡＩ生態中碳基生命的自主權、尊嚴與永續福祉，可能是我們在追逐發展ＡＩ時，必須繼續嚴肅面對的課題！

（作者為中原大學校長）