聽新聞
0:00 / 0:00

李清志／電視空間地位的式微

聯合報／ 李清志／都市偵探、建築學者

最近觀察一些優秀的住家設計規畫，因核心家庭人數縮小，以及不婚族的增加，我發現過去制式的三房兩廳住宅平面，已開始有不同的改變。最令人驚訝的是，原本位於住家中心地位的電視機，竟慢慢消失了，這充分顯示時代的變遷，以及科技對人類生活的影響。

觀察住家中心，也就是住宅的心臟地點，就能了解不同時代，人們看重的事物，以及科技對人類家庭的影響。中國傳統民居的住家中心就是「公媽廳」，供奉著祖先牌位，強調慎終追遠與家族凝聚，這也是大家庭院落的住家中心。

美國建築大師萊特（Frank Lloyd Wright）則認為，一個家庭的重心應是壁爐，所以他設計的住宅建築，都以壁爐為中心發展。壁爐有火，火堆自古以來就是聚集人類的中心，原始人類圍著火堆取暖、在火堆旁聚餐、交談、唱歌跳舞，現代人類雖住進建築裡，但是仍然有圍著壁爐火堆的習慣，因此壁爐也成為當年住宅重要的中心。

不過當電器進入現代生活後，被日本人譽為是「現代三神器」（電視、冰箱、洗衣機）之一的電視機，逐漸取代神主牌、壁爐，成為現代人住家中心供奉的神器。每天晚上全家聚餐結束，大家就聚在電視機前看八點檔，一起為劇中角色的身世打抱不平；半夜轉播棒球賽，全家人守在電視機前緊張地為中華小將們加油！電視機成為全家的家庭中心，也凝聚了家人的感情和回憶。

美國人甚至為了電視捨棄了餐廳，全家一起捧著「電視餐」在電視前吃晚餐，甚至連周日早晨都守在電視機前，觀看美國知名電視佈道家羅伯．舒勒牧師（Robert H.Schuller）的電視佈道。台灣人在「客廳即工廠」的年代，全家人在客廳一邊看電視、一邊做手工，電視成為家庭拚經濟的努力下，唯一的消遣與精神寄託。

在那個一個家庭僅有一台電視的時代，客廳的重要位置被電視機占據，成為家庭地理位置的中心，同時也是家人的精神中心。不過隨著科技進步，網路時代到來，電視的地位逐漸被手機、筆電所取代，人們開始在串流平台追劇、看電影，電視不再被人需要，家人也不再共看一台電視，從此住家開始去中心化，不再有所有人聚集的住家中心，每個人都捧著自己的筆電或平板，在自己的房間裡追劇看電影，家庭中心從此瓦解不存在。

過去房地產推出的制式住家平面圖，就是三房兩廳，適合小家庭來使用，而室內設計師多會在客廳設計一道電視牆，用來安置電視機。如今房地產市場開始有了改變，三房兩廳不再是主流產品，小坪數住宅或是無隔間的自由平面設計反倒成為熱賣商品，電視牆因此也就消失了！

那麼未來的住家中心到底是什麼呢？有人認為是自然庭園，因為人們在數位科技時代，慢慢開始厭倦虛擬科技，渴望接觸真實的自然空間；也有人認為是張簡單的餐桌，讓家人可以共同聚集，可一起吃飯、一起工作、一起遊戲的地方。不過這些都只是建築學者的想像，如果虛擬世界的吸引力大過現實世界，那麼家人們將永遠無法回到現實世界共聚在一起。

除非有一天，全世界的網路突然當機失效了，那麼人們將被迫離開虛擬世界，走出各自封閉的房間，重新回到住家中心，在那裡享受與家人共聚分享的美好時光。

電視 美國 心臟

延伸閱讀

【紙上煙雲】石曉楓／老三台的記憶

超高齡社會下的住宅新思維 福馨建設「愛圓滿」回應跨世代居住需求

【Y2K回聲】熊一蘋／在無限延伸的夢想後面

道盡兩岸探親的笑與淚！蕭薔、林瑞陽、顧寶明演出 90 年代經典電視劇《表妹吉祥》

相關新聞

李清志／電視空間地位的式微

最近觀察一些優秀的住家設計規畫，因核心家庭人數縮小，以及不婚族的增加，我發現過去制式的三房兩廳住宅平面，已開始有不同的改變。最令人驚訝的是，原本位於住家中心地位的電視機，竟慢慢消失了，這充分顯示時代的變遷，以及科技對人類生活的影響。

聯合報黑白集／鄭麗文該擔心

由於選情緊繃，藍綠兩黨昨天都把行動中常會拉到彰化舉行。外界關注的焦點在，已連續三次缺席主席鄭麗文幫藍營候選人魏平政造勢活動的彰化縣長王惠美，到底會不會現身？藍營同志最後仍失望了，王惠美繼續選擇缺席。

聯合報社論／普發一萬，就能收買人心、踐踏憲政嗎？

選在今年度總預算剛過、明年總預算即將送審的間隙，賴總統宣布明年春節將「普發一萬元」。這招一箭三鵰之技，展現了賴政府絕頂精明的算計。但民眾剛「喜逢甘霖」，隨即便聽到閣揆卓榮泰「不副署」立院的「兒少未來帳戶」條例，將改發政院版的五千元成長津貼的消息。至此，人們飛來橫財的振奮，隨即被莫名的失望澆熄。政府普發萬元，就有踐踏憲法的權利嗎？

毀憲濫權將受民意檢驗

行政院長卓榮泰決定「不副署」兒少未來帳戶條例，對此，立法院長韓國瑜在臉書發文表示，執政權再大都大不過憲法，一再不副署、不執行法案，會動搖憲政秩序。卓揆則回應稱「物有本末，事有終始」，不論是依憲法規定提出覆議或「不予副署」法案，行政院都是「被動而為、不得不為」。

選票從不接受「十八年期定存」

八月十七日，台灣政治把一齣荒謬劇壓縮在一天演完。上午，賴總統聽取一一六年度中央政府總預算案簡報後宣布，歲出增列二三五七億元，明年普發現金每人一萬元，名曰「ＡＩ紅利全民共享」；傍晚，行政院宣布卓揆不副署立院三讀的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」。

魏國彥／護南海主權 以軟實力減碰撞

南海主權爭議有愈來愈升高之勢，中華民國在南海擁有主權與實質管轄權的東沙島及太平島都易攻難守，會不會成為國安破口？除了中共圖我日亟，也要防備菲律賓、越南等國為轉移其內政施政不力，發動愛國主義，或充當美國，甚而日本等強權的代理人，在兩島生事，企圖改造西太平洋第一島鏈的地緣戰略形勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。