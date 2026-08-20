李清志／電視空間地位的式微

最近觀察一些優秀的住家設計規畫，因核心家庭人數縮小，以及不婚族的增加，我發現過去制式的三房兩廳住宅平面，已開始有不同的改變。最令人驚訝的是，原本位於住家中心地位的電視機，竟慢慢消失了，這充分顯示時代的變遷，以及科技對人類生活的影響。

觀察住家中心，也就是住宅的心臟地點，就能了解不同時代，人們看重的事物，以及科技對人類家庭的影響。中國傳統民居的住家中心就是「公媽廳」，供奉著祖先牌位，強調慎終追遠與家族凝聚，這也是大家庭院落的住家中心。

美國建築大師萊特（Frank Lloyd Wright）則認為，一個家庭的重心應是壁爐，所以他設計的住宅建築，都以壁爐為中心發展。壁爐有火，火堆自古以來就是聚集人類的中心，原始人類圍著火堆取暖、在火堆旁聚餐、交談、唱歌跳舞，現代人類雖住進建築裡，但是仍然有圍著壁爐火堆的習慣，因此壁爐也成為當年住宅重要的中心。

不過當電器進入現代生活後，被日本人譽為是「現代三神器」（電視、冰箱、洗衣機）之一的電視機，逐漸取代神主牌、壁爐，成為現代人住家中心供奉的神器。每天晚上全家聚餐結束，大家就聚在電視機前看八點檔，一起為劇中角色的身世打抱不平；半夜轉播棒球賽，全家人守在電視機前緊張地為中華小將們加油！電視機成為全家的家庭中心，也凝聚了家人的感情和回憶。

美國人甚至為了電視捨棄了餐廳，全家一起捧著「電視餐」在電視前吃晚餐，甚至連周日早晨都守在電視機前，觀看美國知名電視佈道家羅伯．舒勒牧師（Robert H.Schuller）的電視佈道。台灣人在「客廳即工廠」的年代，全家人在客廳一邊看電視、一邊做手工，電視成為家庭拚經濟的努力下，唯一的消遣與精神寄託。

在那個一個家庭僅有一台電視的時代，客廳的重要位置被電視機占據，成為家庭地理位置的中心，同時也是家人的精神中心。不過隨著科技進步，網路時代到來，電視的地位逐漸被手機、筆電所取代，人們開始在串流平台追劇、看電影，電視不再被人需要，家人也不再共看一台電視，從此住家開始去中心化，不再有所有人聚集的住家中心，每個人都捧著自己的筆電或平板，在自己的房間裡追劇看電影，家庭中心從此瓦解不存在。

過去房地產推出的制式住家平面圖，就是三房兩廳，適合小家庭來使用，而室內設計師多會在客廳設計一道電視牆，用來安置電視機。如今房地產市場開始有了改變，三房兩廳不再是主流產品，小坪數住宅或是無隔間的自由平面設計反倒成為熱賣商品，電視牆因此也就消失了！

那麼未來的住家中心到底是什麼呢？有人認為是自然庭園，因為人們在數位科技時代，慢慢開始厭倦虛擬科技，渴望接觸真實的自然空間；也有人認為是張簡單的餐桌，讓家人可以共同聚集，可一起吃飯、一起工作、一起遊戲的地方。不過這些都只是建築學者的想像，如果虛擬世界的吸引力大過現實世界，那麼家人們將永遠無法回到現實世界共聚在一起。

除非有一天，全世界的網路突然當機失效了，那麼人們將被迫離開虛擬世界，走出各自封閉的房間，重新回到住家中心，在那裡享受與家人共聚分享的美好時光。