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廖達琪／地方縣市政府應組全國聯盟

聯合報／ 廖達琪／國立中山大學政治所榮譽教授

中聯食油」事件在台灣社會引發廣泛討論，中檢昨天偵查終結，依違反食安法起訴十五人及中聯等四間法人公司。本案不僅牽動食品安全與產業監管，也凸顯中央與地方、地方與地方之間的協調問題。從稽查權責、資訊揭露到跨縣市產品追查，各方說法不一，也暴露出台灣治理體系長期存在的結構性問題：地方政府間缺乏制度化協調機制，也缺乏能整合立場、共同發聲的平台。

這起事件表面是單一食安案件，實際上卻像一面鏡子。中央負責統整資訊，地方各自稽查與說明，媒體拼湊全貌，民眾則須在不同資訊來源間自行判斷。當問題跨越行政區，治理卻仍被行政疆界切割，便形成一個值得正視的矛盾：流動是全國性的，治理卻是分散性的。

有人可能會問：「地方政府本來就各自自治，為什麼還需要聯盟？」

關鍵就在於：地方自治，不等於地方分散。

食品安全、環境汙染、傳染病、交通運輸乃至ＡＩ與數位治理，許多問題早已跨越縣市邊界。食品工廠設在Ａ縣，產品可能流向全台；汙染源在Ｂ縣，卻可能影響數個下游縣市；疫情從一個城市發生，也可能迅速擴散至整個生活圈。面對這些問題，單一縣市再有能力，也不可能獨立完成治理。

因此，台灣需要的不是另一個「中央」，而是一個地方共同治理的平台。

放眼國際，日本有全國知事會、全國市長會；韓國有市道知事協議會；美國有州長協會等。這些組織並非只是向中央「討價還價」，更重要的功能是讓地方政府先形成共同立場，再與中央協商；同時促進地方之間的經驗分享、政策合作與危機應變。

如果台灣有一個制度化的地方政府聯盟，在重大食安事件發生時，便可迅速啟動跨縣市通報，建立共同資訊格式與稽查標準；在環境或災害事件中，也可協調跨域資源；在政策創新上，則可讓一個縣市的成功經驗迅速擴散到其他地方。

因此，地方聯盟的價值，不只是「一起開會」，而是建立一套地方共同治理的操作系統。

它甚至可以進一步發展為地方政府的國際合作平台。今日的地方政府早已不只是中央政策執行者，也積極參與智慧城市、淨零轉型、城市韌性、招商引資與國際城市網絡。日本、韓國、美國、歐洲及拉美等地方政府聯合組織，都已逐漸發展出「次國家外交」功能。台灣若能整合各縣市的國際資源，也可讓地方外交從「各自出發」走向「共同出發」。

有人擔心，地方聯盟會不會變成另一個政治角力場？其實，制度設計得當，反而可以降低中央與地方、地方與地方之間的對立。它不應具有取代中央的權力，也不應成為政治抗爭組織，而應是一個代表地方、協調地方、服務地方，也與中央合作的制度性夥伴。

台灣的地方自治已走過民主化、行政區域重整與財政分權等階段。下一步真正需要思考的，不只是「地方有多少權」、「地方有多少錢」，更是：地方有沒有一個共同的聲音？

「中聯食油」事件提醒我們，當風險跨越縣市邊界，治理也必須跨越縣市邊界。

因此，建立全國地方政府聯盟，不是地方與中央爭權，而是為台灣補上地方治理最欠缺的一塊拼圖：讓廿二個縣市從各自治理，走向共同治理；從各自發聲，走向共同發聲；從地方自治，進一步走向地方合作。

這或許正是台灣地方自治走向成熟，下一個不可迴避的制度課題。

中聯 食安 食品安全

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