王正方／生於憂患 死於垃圾堆？

人類異於禽獸的最大特徵：我們聰明過度，每天製造出各式各樣、接近天文數字的垃圾，卻不肯妥善處理。全世界處處有垃圾山，日益增多的廢棄物、塑料品、毒品充斥在陸地上及海洋中—危害環境之烈，罄竹難書。發達國家產生巨量垃圾，略施小惠運到貧困國家或地區去；該地大批赤貧者靠撿垃圾為生。

清除垃圾勞累辛苦繁瑣，環境惡劣，誰也不喜歡。ＡＩ機器人幹累活、苦活、髒活的能力最強，精密規畫，驅動ＡＩ機器人處理各種垃圾，一個明亮、清潔、優雅、超環保的美麗世界於焉出現，我們健康愉快的生活其中，造福人群莫過於此！

眾人對無所不能的ＡＩ懷有無窮幻想：解決難題、寫出美妙的音樂、創作高端論文、製造精準快速的武器、推出具可塑性的理想伴侶…投資者一窩蜂搶著買ＡＩ股票。處理垃圾看來賺不到錢，人人望之卻步。

一個例外：莫卓亞女士在深圳創立弓葉科技公司，該公司以ＡＩ和機器人處理固體垃圾回收，成功的解決了廢棄紡織品的回收難題。去年弓葉科技公司獲美國時代雜誌年度「最佳發明」榜單的「特別提名」，理由是：該公司發明了混紡ＡＩ高光譜光選機。這個機器的奧妙之處何在？

當今世界每年產生約九千二百多萬噸廢棄紡織品，有效回收率不到百分之一，其他都當成廢料丟棄了。現代服裝多是棉織品和其他合成纖維的混紡，複雜度高，肉眼頗難分辨其成分比例；若依賴人力揀選，舊衣物上的塵粉、霉菌、化學殘留物多，嚴重影響工人健康，傳統處理方式是一律當作廢料丟棄，造成驚人的資源浪費及汙染。

弓葉科技設計ＡＩ垃圾分揀機器人；光譜感應器是眼睛，確認材料特徵、通過大數據資料的計算，將目標物送進相應的儲存庫。這套系統的識別準確率超過百分之九十五，每秒鐘可完成輸送帶上五公尺的貨品。原本需要三十名熟練工人、忙碌八小時才能完成的工作，新系統只需兩名工人上貨，十五噸衣物迅速處理完畢。

莫卓亞畢業自哈爾濱工業大學深圳研究生院，受教於有「機器人泰斗」雅號的李澤湘教授。李老師倡導學生創業。莫女士曾參與好幾個ＡＩ計畫，都沒什麼大發展。積累了珍貴的失敗經驗，她選擇一個冷門領域：固廢垃圾處理。善用現代科技，做多數人不願意做，沒有光環，投資回收率不高，集資困難的底層工作。

他們辛勤堅持了八年，終於獲得國際認可，去年除了榮獲時代雜誌「最佳發明」榜單特別提名之外，莫女士也入選富比士二○二五年中國商界廿位潛力女性之一。目前弓葉科技公司已募集數億人民幣融資，布局全球，固廢垃圾處理廠有數百家，產品遍布四十多個國家。但弓葉科技公司只清除了人類垃圾的九牛一毛。

地球可能被核武器毀滅，更可能是由於人類的自私、貪婪、懶惰等卑鄙行徑；不處理毒物、穢物、廢品，遲早將所有物種都臭死、毒死。數十年來，世界戰亂持續不斷、許多人朝不保夕、生存環境凶險惡劣，莫非我們的未來是：生於憂患，死於垃圾堆？