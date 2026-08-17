趙坤茂／巨利之所在，大弊亦隨之！

社宅包租代管龍頭「兆基集團」爆發公司債跳票與資金掏空弊案，讓眾多購買公司債的投資人陷入求償無門的窘境；同時該事件也重創其物業信用，讓數萬名屋主與租客擔憂其租金與押金恐遭凍結或侵占。

報載該集團早在今年四月即已出現大額資金缺口，但經營者不僅隱瞞其財務危機，竟還以高額利息持續募集公司債「吸金」，最終於七月底爆發全面跳票。其肇事主因在於前董座不當挪用資金，藉以清償個人私債，並投入慘賠的柬埔寨海外房地產；當財務槓桿失利時，該集團的營運在龐大財務黑洞與高額利息負擔下，終究觸發資金鏈斷裂的連鎖效應。

該事件不禁讓人聯想到，三年多前全球交易量第二大加密貨幣交易所ＦＴＸ，因轉投資爆發財務黑洞而聲請破產。

兆基與ＦＴＸ的出包本質如出一轍，它們一為本土包租代管龍頭，另一為頂級加密貨幣交易所，兩者皆利用行業龍頭的光鮮亮環，以及高配息為誘餌向群眾大舉募資；惟其海撈所得的巨額資金卻在內部缺乏嚴謹稽核的情況下被大規模挪用，前者掏空資金轉投房地產與個人私債，後者挪用至Alameda Research進行高風險操作。最終人謀不臧，兩者都因無法填補投資失利的財務黑洞，爆發資金鏈斷鏈危機。

凡此種種皆在警示我們，巨利所在之處，若無嚴謹適切的稽核監督機制，大弊終亦隨之！其實，轉投資失利有時並非本業不精，而是錯估擴張實力，讓不當的槓桿操作將集團推入火坑；當資金鏈在茫茫深水區斷裂時，所侵蝕的不僅是過去穩健經營的基石，更讓企業墜入信任瓦解與財務失衡的深淵。

回顧兆基跳票事件，早在去年即已將公司債利息反常拉高來大舉吸金，同時還因柬埔寨套牢黑洞，被迫暫時出讓控制權以尋求資金，隨後又在年底匆忙贖回特別股以規避大股東的帳目稽核。兆基一手高息吸金飲鴆止渴、一手利用科技巨頭光環粉飾太平，逐步建構當局者迷的「龐氏騙局」。

龐氏騙局本質上是一場「拆東牆補西牆」的金流遊戲，其特質在於並非依靠真實的商業項目獲利，而是純粹挪用新近投入的本金（東牆），充當發放給早期投資的高額利息（西牆），藉此營造公司極為賺錢的假象，以吸引更多人上當。一旦資金流入速度放緩或爆發集體贖回，資金鏈便會頃刻斷裂而走向崩盤。

資深讀者應不陌生，台灣經濟史上規模空前的龐氏騙局，首推八○年代鴻源機構吸金案。彼時鴻源憑藉著高額月息為誘餌，利用「後金補前金」的老鼠會模式吸金近千億，最終在一九九○年因資金鏈全面崩潰而倒閉，讓近廿萬名投資人血本無歸，從而引發全台巨大的金融社會風暴。

又如三年多前因利息跳票、債權造假被踢爆而徹底崩盤的im.B詐騙案，不僅是一場吸金近百億的網路Ｐ２Ｐ（個人對個人）龐氏騙局，更因主嫌長期藉由政商勾結與權貴合影來塑造後台極硬的形象，讓警調與金融監理偵辦時瞻前顧後，徹底暴露了金權共生的醜陋面貌。

如今，本應保護弱勢族群的社宅包租代管龍頭，竟因不當吸金及掏空弊案而自身難保，何其反諷！主其事者收拾爛攤之餘，請摸摸良心，能不汗顏乎？

（作者為台大資工系教授）