聽新聞
0:00 / 0:00

AI開始跨越過去、現在與未來

聯合報／ 杜紫宸

文明的每次重大躍升，都源於人類對自身能力的重新定義。蒸汽機延伸了肌肉、電腦延伸了計算、網際網路延伸了資訊，人工智慧延伸的則是更根本的能力：智慧本身。未來AI的革命，或許不在於能力愈來愈強，而是重新定義智慧如何演化。

西方有句話：The future is in the past，意指未來的答案，往往深藏於歷史之中。這句話用在大型語言模型（LLM）身上，再貼切不過。ChatGPT、Gemini、Claude等生成式AI的「智慧」，皆建立於海量預訓練之上；書籍、論文、新聞、程式碼、網頁，以及人類文明數千年的知識，經由預訓練凝縮為模型參數，再依據需求透過推理生成新的內容。簡言之，大型語言模型承載的，是人類文明的集體成果。

然AI很快跨越了「只向過去學習」的階段，由記憶走向互動、再走向預測。近年迅速普及的RAG（檢索增強生成），讓AI能即時查詢新聞、企業知識庫、研究文獻等外部資訊，再結合模型能力作答。預訓練賦予文明記憶，RAG連結即時世界；AI不再只活在昨天，也開始理解今天。

早在二○一七年十月，DeepMind團隊在權威的「Nature」期刊發表AlphaGo Zero，提供了另一個深刻啟示。它未曾使用任何人類棋譜進行訓練，僅憑持續的自我對弈累積經驗，棋力最終超越人類棋士。這項突破並非擺脫過去，而是創造自己的過去—昨日的經驗，化為今日的能力；今日的能力，又成為明日進步的起點。

這種演化正擴展至整個AI領域。Agent開始主動規畫、操作工具、執行任務，並依環境的回饋修正行動；「推理模型」則先拆解問題、規畫步驟、驗證推論，再形成結論。AI正逐步將每次工作轉化為新的學習，每次互動、任務與修正，都成為下次決策的基石。

更值得關注的是「世界模型」，它關心的不只是現實世界目前如何運作，而是 What if ?的情境推演。從自駕車預測交通、機器人規畫動作到AI自主設計科學實驗，共同特徵都是先模擬未來，再擇定最佳方案。人類文明的演化，並非只是記住歷史經驗，更能不斷模擬尚未發生的未來；「世界模型」正讓AI開始擁有這種能力。

回顧AI演化，可看見一條智慧持續演進的軌跡。大型語言模型承載人類累積的知識；「思維鏈」讓AI學會拆解問題、逐步推理；RAG連結即時資訊；Agent開始主動規畫與執行任務，「世界模型」則推演尚未發生的情境。更重要的是，它們過去提供知識、現在累積經驗、未來提出假設；每個被驗證的未來，又沉澱為新的經驗，化為新的過去。智慧不再駐足於單一時間點，而是在過去、現在與未來之間，循環往復、自我修正、自我演化。

這也揭示了通用人工智慧（AGI）的真正意義，它不只是比今天的AI更快、更大、更準，更是首個貫穿三時間維度的智慧系統。「The future is in the past」對大型語言模型依然成立，但對正在演化的AGI而言，更完整的表述應是：過去提供知識、現在累積經驗、未來探索可能；真正的智慧，誕生於三者循環印證的過程。

若說人類文明是一部跨越時間的學習史，那麼AGI將是第一個能同時駕馭過去、現在與未來，並持續自我學習的智慧系統。當AI開始跨越時間，它改變的不只是科技，更重塑人類對智慧的理解。

（作者為東海大學管理學院兼任教授）

人工智慧 網際網路

延伸閱讀

AI Agent新紀元 前立委孫大千3年連出5本AI書籍

周韻采／展會觀兩岸AI發展

李英明／越獄：AI的新楚門世界

AI升至國安層級 程世嘉：台廠應跨足軟硬整合新商機

相關新聞

聯合報社論／台灣民主自信開放，何必學中共搞封鎖

大陸國台辦推出的「台青ｅ家」服務平台，最近遭陸委會封鎖。值得台灣社會警惕的，不是這個網站具有多大的威脅與滲透力，而是賴政府的反制已落入對方的一貫思維：看不順眼，就封起來；認定有風險，就讓人民看不到。

聯合報黑白集／張雪機車戳破台灣韌性

就在賴政府進行城鎮韌性演習的同時，經濟、財政、交通與內政等四大部會也大動作聯手查扣一輛大陸重機品牌張雪機車。此事之荒謬，恰恰戳破台灣機車產業與社會韌性的脆弱。

賴執政嘸半步 選舉就抗中

隨著選舉逼近，賴總統還是舉起了慣用的抗中大旗，在高雄輔選時公然宣稱「北戴河會議下達對台四項重要指示」，使地方選舉瞬間「諜影幢幢」；同時，一輛從大陸進口零件、在台灣組裝的張雪機車，被經濟部大張旗鼓查扣，也成了台灣愛車迷討論焦點。

陳幸妤「開撕」背後的集體情緒

這一兩天最受關注的新聞，莫過於前總統陳水扁女兒陳幸妤的離婚風波。陳幸妤日前在前夫趙建銘的診所網路評論區留下一星負評，不僅爆料自己早已離婚，並指控前夫對妻兒無情無義、與其他女性有感情糾紛，用詞強烈，更對前夫醫德醫術進行毀滅式批評。

中美間求生 台灣需告別道德二元論

近日漢光演習，賴政府意圖展現全社會防衛韌性、以此告訴美國台灣自我防衛的決心；但在美國這一邊，華盛頓仍深陷烏克蘭與中東雙線泥淖，使其對印太盟友的軍備交付與安全承諾面臨嚴峻的產能與戰略透支。這種強烈的國際現實，恰恰給台灣社會敲響一記警鐘：將自身命運寄託「民主對抗威權」的道德敘事，在殘酷地緣現實面前顯得蒼白無力。

尋求國家認同的合法共識

中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。中華民國之主權屬於全體國民。具有中華民國國籍者為中華民國國民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。