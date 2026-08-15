張俊哲／利與義：新生南路三段的演化

二戰結束前，台北市新生南、北路的原址同屬「特一號排水溝」（俗稱堀川）。戰後，隨著人口增加與都市發展，政府遂在水圳上加蓋，逐漸形成今日道路的樣貌。據悉，當初以「新生」為名，頗有戰後重生、社會重建的期待。我很喜歡這個蘊含「浴火重生」的路名，也很高興自己能在新生南路三段求學、工作三十餘載。

沿著新生南路三段往羅斯福路走，不難發現它一側緊鄰大學校園，另一側毗鄰多座教會。近年甚至有人將新生南路二段的天主教堂和清真寺納入，暱稱「天堂路」，令人莞爾。然而，在輕鬆的開場後，我想談的卻是這段路三十年來的演化。由於涉及教育與信仰，內容不免嚴肅。

大學時，我幾乎都由新生南路的側門進出校園，只因住在對面教會的學生宿舍。每逢要過馬路上課，總覺得柏油路面的阻力變大，不情願的感覺直達腳底。由於當年尚未實施教學意見調查，學生對老師的授課內容與方式只能「逆來順受」。坦白說，絕大部分的課我都聽得一知半解，應付考試只能靠死記強背；偶爾遇到條理分明、生動有趣，且又饒富哲理的老師，簡直像中了樂透。

如今角色互換。身為教師，我可透過教學網站看到學生的評語與評分，作為改善教學的參考。然而，無論在備課或授課，心中深處不免天人交戰：我既羨慕以前的老師無須面對匿名評鑑，自己卻又想靠現行的評鑑制度獲得教學肯定與獎勵。矛盾的是，我並不喜歡討好學生，卻又想要他們的掌聲；這恐怕也是許多教師的掙扎。

類似的演化，似乎也悄然發生在馬路的另一側。受惠於影音設備的大幅進步，昔日嚴肅枯燥的講道已不多見，取而代之的是許多的見證短片與生活案例。然令人憂心的是，當案例分享或事工宣導之比重長期凌駕經文教導，會眾領受到的恐不再是深入淺出的真理剖析，而是淺碟化的隻字片語；長此以往，信仰根基勢必鬆動。雖「講道評鑑」尚未聽聞，但若刻意曲解經文來迎合聽眾，甚或強化個人偏好、漠視良言勸導，實萬萬不可。

未來三十年，新生南路三段的教育與信仰系統勢必持續演化。如何與ＡＩ共存而不失靈魂？如何面對國內外嚴峻的政經情勢而不自亂陣腳？如何在多元的變局中兼具愛心包容與恩慈忍耐？在在都是馬路兩側「共演化」所必須面對的挑戰。如今，我隱約感受到一側「重排名，輕教育」，另一側則「重人數，輕牧養」。逐漸地，「利」似乎凌駕於「義」。真希望這只是我的錯覺。

我不是新生南路的「達爾文」，不敢斷言未來的演化結果。惟願透過耐心的教化，讓更多的「義者」成為「適者」，使「適者生存」不再限於逐利，更能立人利他。祈願這段以「新生」為名的道路，在未來面對各式衝擊時，能不斷地浴火重生。

（作者為台大教授、英國皇家昆蟲學會會士暨期刊總編）