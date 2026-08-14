施振榮／從王道談社會價值與市場價值

生活在市場經濟的社會，大家習慣用「價格」來判斷價值。一家公司值多少錢，看市值；一項產品有沒有價值，看消費者願意付多少錢；一項投資成不成功，看營收、獲利與投資報酬率。

這些都很重要。但如果只用市場價格來衡量價值，人類社會很容易產生盲點。因為「市場價值」與「社會價值」並不完全相同。

市場價值，是透過市場交易所反映出來的價值。有人願意買、有人願意賣，就形成價格。企業經營必須創造市場價值，否則沒有收入與利潤，就無法永續生存。

但是世界上還有很多重要的東西，沒有辦法透過市場充分定價。例如一個企業長期培育人才、建立誠信文化、維護環境、投入基礎研究，這些價值卻很難形成市場價格。這些就是我所說的「社會價值」。

市場最大的優點，是可以透過價格機制有效配置資源；但市場也有它看不到的地方。尤其愈是「無形、間接、未來」的價值，愈不容易被現在的價格反映。

因此，多年前我提出王道的「六面向價值總帳論」。我們看一件事情，不能只看「有形、直接、現在」的顯性價值，還必須把「無形、間接、未來」的隱性價值一起算進來。

經營企業尤其如此。企業當然要賺錢。沒有合理的利潤，企業無法繼續投資、照顧員工，也不可能永續。因此市場價值是企業生存的必要條件。

但企業真正存在的目的，應該是「為社會創造價值」。企業使用社會有限的資源，包括人才、資金、土地、能源與環境。如果企業只是為少數人賺錢，卻沒有為社會創造更大的總價值，長期來看就不符合王道。

最理想的情況，是企業創造的社會價值，也能透過好的商業模式，逐漸轉化成市場價值。如此一來，創造社會價值的人得到合理回報，就有能力再投資、再創新，形成正向循環。

問題是，很多社會價值無法立即變成市場價值。例如人才培育，今天投入成本，成果可能十年以後才出現；品牌與信任，也需要長期累積；減碳與環境保護，現在可能增加成本，受益的卻是未來世代。

如果企業只看季度財報，就很容易停止這些投資。所以領導人的責任，就是要「算總帳」。有些事情今天看起來是成本，長期可能是投資；有些事情今天帶來很大利潤，卻可能透支未來的信任、環境與社會成本。

我倡議的新王道，有三個基本信念：「創造價值、利益平衡、永續經營」。其中創造價值是根本，但創造的不是單一財務價值，而是所有利害相關者能共同分享、可以長期累積的總價值。

進入ＡＩ時代，這個問題會更加重要。ＡＩ可以提高效率、降低成本，創造巨大的市場價值；但是ＡＩ最後能不能真正推動人類文明進步，還要看它創造多少社會價值。

未來衡量一個企業或一項科技，不應只看市場價值，還應該加上一個更重要的問題：它為社會創造了什麼價值？市場價格可以告訴我們「現在大家願意付多少錢」，但社會價值提醒我們「這件事情長期對社會有多少貢獻」。

真正永續的市場價值，最後一定要建立在社會價值之上。市場決定價格，社會決定價值；領導人真正的責任，是讓兩者形成正向循環。

（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）