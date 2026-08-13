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李英明／越獄：AI的新楚門世界

聯合報／ 李英明

現在人們在歡呼ＡＩ迅猛發展的同時，也開始在憂慮，隨著ＡＩ的自主學習能力愈強，自主性愈高，會出現企圖脫離人類控制的越獄現象。

但是，隨著ＡＩ的發展，人們是不是也要關注憂慮，在不知不覺中，掉入ＡＩ為人類所挖的坑中，或是ＡＩ為我們所鋪陳編排建構的「數位楚門世界」中；人類在這個世界中，被ＡＩ馴化，被ＡＩ規訓，被ＡＩ繾綣，被ＡＩ俘虜，甚至成為ＡＩ的囚犯，被關在ＡＩ為人們所設下的楚門穹頂框架中；想到這裡，我們與其只憂慮ＡＩ是否越獄，倒不如更應該憂慮人入獄ＡＩ楚門世界的問題！而且，當ＡＩ越獄能力愈強愈大，人們入獄的廣度、深度與速度也會愈大。

這個世界，真的非常的弔詭，人創造了ＡＩ，ＡＩ卻反過來幫我們創造了ＡＩ楚門世界。在這個世界中，原本是超現實的數位世界，但卻搖身一變成為「真實的」现實世界。

不管是富商巨賈，王公將相或販夫走卒也好，食衣住行育樂，吃喝拉睡及喜怒哀樂所構成的日常生活世界，都是他們一生中的主心骨。但是，現在人們的日常生活世界已經被置換為數位楚門世界。演算法似乎比你更懂你的喜怒哀樂，更懂你的喜好情緒與弱點，它會推送你想看的影片、新聞、藝術、想聽的音樂、想穿戴的服飾配件；我們以為自己在自由選擇，實則活在ＡＩ餵養的建構的日常生活楚門世界中；人們在所謂的便利中，更加的依賴ＡＩ的餵養，在日常生活的楚門世界中，不斷被馴化，過著逐漸喪失生命覺察力的日常生活。

在產業經濟領域中，我們也發現赫然存在產業經濟的楚門世界，商業決策、供應生產鏈的配置、市場行銷、甚至個人的消費行為，依賴ＡＩ模型的預測來進行；企業甚至把突破性的創新交給ＡＩ，並且追逐演算法預測的高回報率。市場看似蓬勃多元，但其實背後的邏輯高度同質化；人被數據化，消費欲望與行為，被ＡＩ精準預測與誘發，經濟運作陷入被ＡＩ框架的封閉循環中；市場中討價還價，理性算計的人味不斷飄散。

在藝術文化領域，其實也存在藝術文化的楚門世界，作品大量由ＡＩ生成，或是配合ＡＩ演算法而「創作」，失去了因為痛苦掙扎與因緣和合的靈感和人味；藝術變成了安撫情緒、高效生產的樣板文化產業。

在另一方面，當人們習慣向ＡＩ尋找答案，以ＡＩ為師，被ＡＩ餵養的同時，思考和批判能力會不斷消退，我們的思想邊界會被ＡＩ的訓練數據框架所封頂。

一九九八年上映的「楚門的世界」男主角最終決定逃離楚門世界。ＡＩ的越獄是技術層面的失控，而人類的入獄，則是精神層面的棄守！其實要不入獄或要逃獄，關鍵不在於烏托邦式的說不要ＡＩ，而在於人們要保有生命的覺察力，將ＡＩ定位為諮詢工具，而不是真理的來源，警惕任何企圖將多元人性簡化為單一演算法邏輯的系統。

珍視無法被數據化充滿偶然性的人文體驗，接受不完美與不確定性，讓我們的頭頂上方不再是ＡＩ楚門的穹頂，而是浩瀚無垠的蒼空！

（作者為中原大學校長）

自主學習 數位 AI

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