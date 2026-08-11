周韻采／展會觀兩岸AI發展

一年一度的世界人工智能大會（ＷＡＩＣ）七月中在上海登台，演繹大陸於ＡＩ技術與治理雙達峰的企圖心。今年的特色在於：一、ＡＩ發展涵納至一帶一路；二、從晶片到算力的突圍；三、具身智能（機器人）的應用場景遍地發芽。

本次ＷＡＩＣ共有廿九國代表簽署協議，並成立實體「世界人工智能合作組織」，以促進ＡＩ國際合作和全球治理，包括建設跨國算力共享調度平台、建立全球統一的ＡＩ產品安全檢測標準（即認證白名單），並促使ＡＩ發展普惠全人類。值得注意的是，簽署國來自與中國關係緊密的鄰國包含俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克；東南亞的柬埔寨、寮國、緬甸、印尼及馬來西亞，位居一帶一路發展軸線上，再加上非洲十國及中南美洲的古巴、尼加拉瓜、巴西及委內瑞拉，反美派居多，無異是南北對抗的延伸。

然大陸刻意強調該協議遵循聯合國憲章，加上聯合國秘書長古特雷斯見證，等於表態大陸願在聯合國框架下，推動如ＣＯＰ等級的ＡＩ年會及協議，而大陸占據Ｃ位。相對於美國去年七月已發布的ＡＩ行動計畫，廿九國的共襄盛舉更像是大陸柔性宣示，與美國爭奪全球ＡＩ治理的主導權，並反制美國阻卻大陸發展ＡＩ。不正面硬槓乃緩解美國及盟友的反彈，降低地緣政治的衝突性。

目前大陸國產晶片的算力仍遜於輝達Rubin，但大會展示出可能解方，不走單卡比拚路線，改以團戰突圍。算力廠商紛以多模態方式組合ＣＰＵ和ＧＰＵ，搭載高頻寬與低傳輸損耗之ＤＰＵ降低ＣＰＵ／ＧＰＵ負荷，將需要複雜邏輯決策之運算放在雲端，終端體如機器人的感知則在自身ＣＰＵ完成，是為終端運算；而對已設定邊界的環境反應，則利用邊緣運算，加快運算速度及減少耗能，成功解決美國「一個人武林」的封殺困境。

大陸已看到單一晶片的物理極限，轉而專注如何整合系統提升算力的ＣＰ值，進而在晶片與大語言模型間，開發出一條產業軸線，是為算力經濟。

去年ＷＡＩＣ中，廠商以僅需較少算力的開源模型如deepseek克服晶片匱乏問題，今年則見到產業上游的xPU多架構之系統整合方案。此一途徑有沒有效?端看月之暗面發表的Kimi K3效力，即可得知。

今年機器人的應用邊界已擴展到居家，導覽人員用語音指揮他們從事家事服務，從清潔、烤麵包到伴讀、按摩，五花八門。但我認為，家事機器人仍有五至十年才能邁入家庭，因為每個家庭隔間不一，都要重新定義邊界，難以快速累積海量資料。而每單體機器人亦無法承載過多的任務（模型），否則增加大量訓練成本與時間。

同樣在七月底，台灣也迎來自己的「AI Wave Show 2026」，會中論壇大力倡導下一座護國神山，即非紅產業鏈的無人機。但令人訝異的是，會場竟沒有實體無人機展示或功能操演，不禁令人擔憂，在這已廣泛運用於外賣、運送的無人機產業，台灣切入的商機在哪？現場講者提供了一個可能性，區隔主流市場路線，選定有一定技術門檻的小眾市場，如高塔修復及粗耕農作，成為利基。我們且拭目以待！（作者為元智大學資訊管理學系教授）