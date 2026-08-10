郭瓊瑩／期「僑批非遺」開啟兩岸和平之鑰

近月電影界熱門話題，是小成本、無明星級編導和演員的「給阿嬤的情書」，創造了製作成本一四○多倍的票房效益，掀起一股華人世界悶沉世紀的感動與共嗚，威力已遠超過任何政治或商業宣傳。觸動人心的不是大場景、大製作、大敘事，而是一世紀前跨洋華人遷徙、找尋新生活求生存的辛酸史。故事如此平凡低調，卻如此撼動人心；潮汕方言理直氣壯地與普通話交鋒，故事揭露了一世紀前，華人在世代交替間的悲哀，與藏在骨子裡的人性光輝。

「僑批」於二○一三年被ＵＮＥＳＣＯ（聯合國教科文組織）列入「世界記憶名錄」，雖然只是薄薄一頁短短數字，卻深刻紀實了在世界強權弱肉強食之黑色潮流下，底層人民的生活史。這出現在上世紀的中國，金門人移居南洋奮鬥謀生，亦同樣記錄了多光譜、跨洋及回饋鄉梓的感人故事。

「僑批」中的底層人事物，更不僅局限於亞洲華人；類似情節在十九世紀末到廿世紀中的歐洲亦然，彼時有大規模移民至美國，亦有英國、愛爾蘭、義大利及東歐移民遷徙至美國，高峰期掀起「移民家書」浪潮。這與當時的經濟、天災、政治、貧困等息息相關，也是人類發展歷程中不斷出現的移民浪潮。

「世界記憶名錄」係ＵＮＥＳＣＯ收錄的「文獻遺產」，雖非屬「人類非物質文化遺產」，惟仍有諸多交集的時空變遷縱深。在台灣，因我國非ＵＮＥＳＣＯ締約會員，故踏不進世界文化遺產登錄之門。二○○二年，當時的文建會啟動「台灣世界遺產潛力點」調查評選，迄今已有十八處；包括太魯閣國家公園、阿里山森林鐵路、金門島與烈嶼、大屯火山群等。

自二○一六年起，更導入新的文化資產觀念，於二○一七年推動了「歷史場景再造」、「國家文化記憶庫」，迄今已登錄了超過三百萬筆文化素材與詮釋資料。這些雖未依法進入正式登錄指認程序，但其在調查、收存、連結文化記憶中，卻是民族生活、土地連結及文化認同基石上非常珍貴的見證。

而對「無形文化遺產」如媽祖遶境，目前在國內仍限於文化路徑、無形文化遺產、重要民俗等概念層面。若拓展到時空變遷進程，媽祖遶境好比西方宗教跨國跨境的「朝聖路徑」；在世界華人生活圈中，實屬獨特的無形文化遺產。論及世界文化遺產，無論是ＵＮＥＳＣＯ或ＩＣＯＭＯＳ（國際文化紀念物與歷史場所委員會），均係聯合國體系下的認可機制。如今亦有許多跨國跨境的世界遺產，包括絲路、世界和平公園等，均將人類生產活動、生活文化交流理想等，推高至陸域及海洋跨域保護區的劃設與指認。

再看今日的柏林圍牆、北緯卅八度的國際候鳥濕地保護區、非洲跨國野生動物保護區等，均實證了追求世界和平，仍有必要保全生態與人文的系統基底。另從兩岸三地、乃至洲際華人之遷徙和移民歷史而言，包括一九四九大遷徙、太平輪事件等，均屬重大的世界與歷史記憶。

中國大陸今日已躍居Ｇ２，應主動解開既存的政治思維框架，以大格局大器度，透過以文化為主體的學術交流、重探歷史、尋訪史蹟、古蹟修復等合作，與台灣共同建立兩岸人民資料庫與文化資產保護機制。

期盼藉由「僑批」引發之效應，可打開兩岸共同史料多元詮釋專業對等海外參與的和平之鑰。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）