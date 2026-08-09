周行一／天底下找不到的舅舅高希均

高希均教授於六日過世，大眾對於高教授對社會的貢獻因為媒體的報導與眾多紀念文章加深了許多認識，尤其曾經讀過於今年六月一日出版的「高希均回憶錄」的讀者，一定對於高教授生長的時代，他對家國的情懷，以及知識分子以傳播進步觀念改變社會的理想很有感覺。我何其有幸是高教授的外甥，近距離體驗高教授作為一個兒子、兄長、弟弟、父親、舅舅的私領域溫澤，希望跟讀者分享一點高教授鮮為人知的另一面。簡言之，高教授與親人的關係將讓我們回味無窮。

我母親常講天底下找不到像我舅舅這樣的弟弟了。我從來沒有見過舅舅婉拒我母親的任何想法，也因為如此，我母親跟舅舅講任何事之前總是三思很久，因為知道舅舅一定做到。舅舅不會讓金錢成為照顧姊妹的限制條件，我母親五十幾歲時已經獨居，我當時還在求學，儘管舅舅當時才剛開始在台灣辦雜誌，仍主動買房子給母親住；隨著母親的需要，前後買過四棟房子給母親住，最後一棟念及姊姊年邁，以半賣半送的價格賣給了我姊姊，讓我母親心安。

母親九十歲高齡之後，只要有精神還是會燒菜給舅舅吃，尤其是在年節時，因為擔心放假的時候舅舅的飲食不方便，希望舅舅吃得健康。母親與舅舅兩人每天通電話，最後一通電話是在舅舅跟同事晚餐之前，舅舅掛電話之前還說：「阿姊，應該是我照顧妳，怎麼變成是妳照顧我了。」當天晚上舅舅被送急診，從此母親無法再跟舅舅講話。

母親常講，舅舅是高家的支柱，一九五九年舅舅從第一份獎助學金中省出三十美元寄回家中，從此未間斷過，剎那間我外公家成為全村所得最高者。外公每周寫信到美國教誨舅舅，外公過世後，舅舅每次去看外公都會留一個字條或名片，報告近況，留在外公骨灰旁。我的最小阿姨考上了私立大學，難以負擔學費，舅舅才在美國教書不久，告訴小妹女孩青春不要等，盡力幫助妹妹讀完大學並出國深造。舅舅有四個姊妹，過世前從未間斷照顧他們。

除了是一個天底下找不到的兄弟，舅舅也是一位天底下找不到的舅舅。我出生幾個月後舅舅即負笈留學，他開始定期回台貢獻台灣社會的時候，我剛過青春期，很愛玩，學業不行，念高一的時候，舅舅突然買了一個全新的書櫃給我，用不著痕跡的方式，點醒我再玩下去，大學考不好的，我因此立志要做一個像他一樣經世濟民的經濟學者。沒有舅舅，我不可能有現在的職涯，甚至擔任過政大校長。念完博士後初任教職，舅舅打電話到加州給我，告訴我做人比做學問重要，我當時剛畢業，初生之犢意氣風發，不以為意，漸漸年長之後，才體會一個人能達到的成就遠不如眾志成城。

舅舅溫暖關心第二代，我和姊姊及七個表弟妹都因舅舅有更好的人生，甚至我們的下一代，包括求學都受到舅公的資助，跟舅公互動學習到的典範，深刻地影響他們一生。

我們都不捨得舅舅，但是我們非常幸運，有一個天底下找不到的舅舅。

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）