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林一平／由威爾遜理論看生成式AI進化

聯合報／ 林一平
威爾遜（Edward O. Wilson；1929—2021）。圖／林一平繪
威爾遜（Edward O. Wilson；1929—2021）。圖／林一平繪

生成式ＡＩ快速演進的過程讓我感到似曾相識，但又遙遠且捉摸不透。最近我恍然大悟，這種感覺來自於威爾遜（Edward O. Wilson；1929—2021）的「論人性」（On Human Nature）。 「論人性」提供了一個生物學和進化論的框架來理解人類行為。這一框架也能幫助我們理解生成式ＡＩ的行為和設計。儘管生成式ＡＩ並非人類，但我們可以通過類比來解釋它們的行為和發展原則。

而「論人性」可以套用於生成式ＡＩ，源於圖靈（Alan Turing）奇異的計算機理論。他認為計算機結構會因量變而質變，產生連鎖反應。我四十年來無法理解圖靈的說法，但在大型語言模型的生成式ＡＩ看到接近連鎖反應的例子。

威爾遜首先強調人類行為是由遺傳和環境的相互作用所塑造的。類似地，生成式ＡＩ的行為是由一般人無法想像、超級龐大的算法（類比於遺傳）和巨量的訓練數據（類比於環境）共同決定的。ＡＩ系統在訓練過程中吸收大量的數據，這些數據塑造了ＡＩ生成內容的能力和方式。就像人類在成長過程中受到環境影響一樣，ＡＩ在訓練過程中也受到數據的影響。

其次，威爾遜指出進化過程對人類行為的深遠影響。生成式ＡＩ也經歷了一種「進化」過程，通過反覆迭代和優化來改進其性能。這一過程類似於自然選擇，不斷篩選出更優秀的算法和模型，使其在生成內容方面更加準確和創新。

威爾遜在「論人性」中討論了人類的社會行為和合作傾向。生成式ＡＩ的設計和運作也反映了這一點，尤其是在多模型協作和強化學習方面。多個ＡＩ模型可以相互協作，共同解決問題，這類似於人類社會中的合作行為。此外，ＡＩ系統可以從用戶反饋中學習，進一步優化其行為，這類似於人類在社會互動中學習和適應的過程。

倫理和道德是威爾遜作品中的重要主題。在設計和部署生成式ＡＩ時，倫理問題同樣重要。我們需要考慮ＡＩ生成內容中的偏見、公平性和潛在的負面影響，這反映了人類社會對倫理和道德的關注。我們可以利用威爾遜的觀點來理解如何在ＡＩ系統中嵌入道德原則，確保其行為符合人類的價值觀和社會規範。

儘管生成式ＡＩ並非生物體，「論人性」仍能類比和解釋其行為。威爾遜說：「我們被資訊淹沒，卻渴求智慧。今後的世界將由那些能夠在適當的時間匯集正確資訊、對其進行批判性思考並做出明智決策的整合者來引領。」未來的整合者會是生成式ＡＩ嗎？威爾遜又說：「我們應該將每一片生物多樣性視為無價之寶加以保護，同時學會利用它並理解它對人類的意義。」對於生成式ＡＩ的多樣性，人類亦應該抱持相同看法。

（作者為前科技部代理部長）

威爾 人性

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