葉銀華／台灣金融業的新競爭力

台灣金融業的未來，過去的討論多圍繞在資產管理中心、股票市場、財富管理、金融科技或海外市場布局。然而，在全球金融市場競爭加劇、利差縮小及人口結構改變下，下一波成長動能究竟在哪裡？一個值得思考的新方向是：台灣能否善用世界級科技產業聚落的優勢，發展「產業導向金融」，進一步將產業優勢轉化為金融業的國際競爭力？

回顧國際金融中心的發展歷程，不難發現，金融與產業往往相互依存，而非各自發展。美國矽谷因科技產業聚集，逐漸形成創業投資、科技投資銀行、科技基金及專業研究機構；休士頓依託能源產業，發展出能源融資、商品交易及風險管理；新加坡則善用國際貿易、航運及大宗商品交易優勢，進一步發展貿易融資、商品交易、衍生性金融商品及風險管理等專業金融服務。此即為產業導向金融的核心，並非單純增加對特定產業的融資，而是善用產業聚落累積的知識、資訊與人才優勢，進一步發展具有特色且不易取代的金融專業。

台灣正具備這樣的基礎。從半導體、ＡＩ到電子供應鏈，台灣形成全球少數兼具晶片設計、晶圓製造、封裝測試、電子代工及關鍵零組件的完整產業聚落。企業密集、供應鏈完整，加上資訊交流頻繁，累積了深厚的產業知識與市場資訊。這些優勢目前主要反映在科技產業的國際競爭力，是否深度轉化為金融業的競爭力，則是發展產業導向金融的成功關鍵。

這種產業導向金融已見端倪。例如，某大型國際投行在台北設有研究團隊，其半導體研究團隊多年來在亞洲機構投資人調查中名列前茅，研究範圍涵蓋台灣及亞洲科技產業，服務全球機構投資人。全球市場重視的不只是台灣的製造能力，更是建立在科技產業之上的資訊、研究及專業分析能力。

因此，台灣金融業未來的競爭策略，未必是複製香港或新加坡，而是深化產業導向金融。第一個發展方向是金融機構深化科技產業研究，整合供應鏈分析、投資研究、企業評價、風險分析、財務顧問及資產管理等專業能力，逐步形成其他市場不易複製的金融生態系。

再者，台灣科技業正加速全球布局，也帶來新的金融服務需求。以台積電與其供應鏈為例，近年持續擴大美國、日本及德國投資，海外建廠規模屢創新高；其他科技企業亦積極透過海外投資、跨境併購及全球供應鏈重組擴展市場。這些布局涉及跨境融資、國際租稅、外匯避險、企業評價、全球風險管理及併購顧問等金融服務。

因此，產業導向金融的第二個發展方向是，伴隨著台灣科技企業全球布局，從提供貸款，進一步走向理解產業、掌握供應鏈變化，並提供具有產業深度的跨境金融解決方案。

台灣憑藉半導體、電子及資通訊產業建立世界級的科技產業聚落，下一步值得思考的，是如何將產業聚落累積的知識、資訊、人才與國際連結，進一步轉化為金融業的競爭優勢。產業導向金融的價值，正是在既有產業優勢之上，發展其他金融市場不易複製的專業能力。當台灣金融機構不僅能服務本土企業，更能以對科技產業及全球供應鏈的深度理解服務國際企業與投資人，台灣輸出的將不只是晶片與科技產品，也包括建立在世界級產業聚落之上的金融專業與決策能力。