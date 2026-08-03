方祖涵／王牌守護神的黃昏

聯合報／ 方祖涵

幾年前在紐約花旗球場，每當小喇叭旋律響起，看台上的球迷會同時起立，跟著節奏揮舞手臂。那是大都會終結者迪亞茲的進場曲，聽見這段旋律，緊張與安心兩種極端的情緒，會同時在球迷心裡湧現。緊張的是比賽進入第九局，球隊以小幅分數領先，局面隨時可能逆轉，然而讓人安心的是王牌守護神已經上場，勝利極有可能就此鎖定。這個畫面從二○二二年球季開始，成為紐約皇后區球迷最期待的日常。

二○二二年是迪亞茲的代表作，對手半數被他三振，防禦率僅一點三一。球季結束，大都會開出五年破億合約，平均年薪兩千萬美元，是史上首位拿到這種數字的救援投手。不過，隔年春天他在經典賽替波多黎各出賽，卻在慶祝勝利時弄傷右膝整季報銷，還好後來傷癒復出。去年季後他跳脫合約轉戰道奇，年薪再往上提升。

七月廿九日晚上，迪亞茲從肘部手術缺席半季後傷癒歸隊，道奇球場再度響起熟悉的小喇叭。不過，就在同個星期，《華爾街日報》刊出的報導標題卻是〈棒球終結者瀕臨絕跡〉，本季大聯盟已有超過兩百位投手拿下至少單場救援成功，人數比幾年前明顯增加；換句話說，像迪亞茲這種獨自主宰第九局的情況，變得愈來愈稀有。

過去這年，藍鳥把霍夫曼移出固定守護神位置；光芒與釀酒人分別放棄費爾班克斯和威廉斯的合約選擇權，後者曾是國家聯盟最好的救援投手；就連迪亞茲養傷的三個月，道奇也沒有指定代理人，而是讓多名投手按對戰組合分擔。整個聯盟正在用數據跟成本，重新定義球隊終結者的地位。

大聯盟六年前開始規定投手最少需要對上三名打者，讓專門對付特定打者的投手失去舞台，而光芒隊首創的假先發，更徹底打散投手分工的傳統。其實棒球迷應該都知道，「救援成功」原本就是值得懷疑的數據，它主要衡量的是情境，而不是貢獻。七局兩出局滿壘領先兩分，遠比第九局領先三分無人上壘更危急，可是前者不算救援成功，後者才算，過去中職年度救援王甚至可以是防禦率欠佳的涉賭選手。現在球團有進階數據，會依戰況決定調度，把最好的投手用在最危險的情況，而不是保留給第九局，救援成功愈來愈失去意義，領高薪的理由也跟著消失。

當然不只是棒球，不久前有媒體談人工智慧代理人引爆的逆分工浪潮，專業經理人被迫橫向移動，就像終結者每一局都要準備上場。科技公司從部門分明轉向任務編組，學校從培養專長轉向跨域能力，當每個行業都被數據與效率重新定義，每個人都得面對同樣的問題，除了份內工作，你還會什麼？

七月底的道奇球場，迪亞茲在他的搖頭娃娃之夜重返投手丘，小喇叭依然響亮，看台球迷依然跟著節奏揮手，可是這一切總將曲終人散。真正走得遠的，並非當下最絢爛的演奏，而是當樂譜改寫時，仍能學會下一首歌的人。

（作者為運動文學作家）

紐約 花旗 大都會

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