詹文男／AI愈聰明 地球愈吃不消

好友老張最近迷上了ＡＩ，每天不是叫ＡＩ幫忙寫會議紀錄，就是叫ＡＩ整理產業趨勢。有天他很得意地跟我說：「現在真是太方便了，以前寫份報告要半天，現在三分鐘就有初稿。真是省電、省力、省人生啊！」

我聽了忍不住問他：「省的是你的電，還是地球的電？」老張愣了一下說：「這有差嗎？」當然有差！因為當人們在手機上打一行字，ＡＩ在雲端可能已經跑過龐大的資料中心、晶片、伺服器、冷卻系統及電力網路。對使用者來說，ＡＩ像是住在手機裡的聰明小精靈，但對地球來說，它可能是一座又一座看不見的發電廠、一條又一條高壓電纜，以及一間又一間需要不停降溫的機房。

這正是ＡＩ時代很弔詭的地方，它看起來很輕，實際上很重。你以為只是螢幕上的幾行字，背後卻牽動能源、土地、水資源、晶片、供應鏈與國家政策。過去我們談ＡＩ最常問的是「ＡＩ會不會取代人的工作？」「它會不會偷走公司的資料？」現在我們還必須問一個更大的問題：「ＡＩ會不會讓地球更累？」

這個問題聽起來像環保人士的焦慮，但其實是產業界必須面對的真相。國際能源總署指出，全球資料中心用電需求在去年成長一成七，而以ＡＩ為主的資料中心用電成長更快，達到五成。如果說過去的工業革命是煙囪冒黑煙，那麼今天的ＡＩ革命則是資料中心亮著藍光。不過，以前工廠排放看得見，民眾比較容易警覺；現在資料中心蓋在郊區、沙漠、工業園區，使用者只看到乾淨的ＡＰＰ介面，卻不一定看見背後的能源總帳。

「ＡＩ不是可以幫忙節能減碳嗎？」老張皺著眉頭說。這話也沒錯，ＡＩ確實可協助電網調度、提升製造效率、預測設備故障、改善物流路線、管理能源使用，甚至幫助科學家找出新材料；但問題在於ＡＩ本身需要巨大的能源。就像一位醫生可以救人，但如果這位醫生每天吃掉全村的糧食，村民也會開始緊張。

ＡＩ能幫人類解決問題，但如果為了讓ＡＩ更聰明，不斷蓋更多資料中心、消耗更多電力與水資源，那麼人類就必須問，這種智慧的代價是否合理？且ＡＩ的環境問題不只是用電多，還有冷卻及分配正義等挑戰。資料中心的伺服器要冷卻系統，機器跑愈快熱能就愈多，熱能愈多就需要更多冷卻，牽涉電力也需要水資源。未來ＡＩ資料中心設在哪裡，不僅只看電力供應，還要考慮水源、氣候條件和地方社會接受度。

此外，大型科技公司擁有資本，可以到處尋找電力充足、法規友善的地方建設資料中心；但當地居民會不會因此承擔電價、土地、用水或環境成本？ＡＩ帶來的收益可能集中在少數平台，能源與環境代價卻是由社會共同承擔；這就不是單純的技術層面議題，而是分配正義的問題了！

ＡＩ當然值得發展，但真正的進步不應只是讓機器更聰明，也要讓它使用的能源更乾淨、資源更節制，代價更公平。否則，我們可能創造出史上最聰明的科技，卻留下一個殘破不堪的地球。ＡＩ的智慧，真的不該用地球的疲憊來證明。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）