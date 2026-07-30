聽新聞
0:00 / 0:00

辛翠玲／全球AI治理，各起爐灶

聯合報／ 辛翠玲

中國倡議的全球ＡＩ治理機構「世界人工智慧合作組織」（ＷＡＩＣＯ）七月中在上海成立，創始會員共廿九國。ＡＩ治理牽動甚巨，從風險管制、算力、資料、模型、到人才與資金；從理念、價值觀、誰提供技術、哪些國家可以取得，到參與合作是否附帶政治與安全條件等都是關鍵議題。ＷＡＩＣＯ出現對全球ＡＩ治理有何影響？全球ＡＩ治理將走向分流，還是終能匯流？

目前全球ＡＩ治理尚無單一中心。聯合國走普遍多邊路線。二○二四年通過的「全球數位契約」確立以合作與共同治理為原則，今年七月首場全球ＡＩ治理對話登場。聯合國涵蓋國家最多、正當性最高，但無法掌握晶片、雲端、模型、資金與執行工具；雖能凝聚共識、設定議題，卻難左右技術與資源流向。

歐盟則著眼於立法規範。歐盟「人工智慧法」是全球首部完整的ＡＩ法規。該法依風險分級管制，禁止若干用途、規範通用模型，並要求告知使用者正與ＡＩ互動、標示深偽等生成內容。由於風險評估、測試及合規所需的技術標準尚未完備，高風險ＡＩ的管制規範依用途不同，延至二○二七、二○二八年分批適用。顯示歐盟已進入執行與調整階段。歐盟並藉其單一市場促使跨國企業遵循其規則，讓內部標準向外延伸。

相較之下，美國強調技術、市場與安全結合。川普政府二○二五年七月公布「美國ＡＩ行動計畫」，十月啟動ＡＩ出口計畫，規畫將晶片、模型、軟體與應用整套輸出；十二月再以「矽和平」串聯關鍵礦物、半導體與ＡＩ基礎建設，至今年六月已有廿四個簽署方。美國擁有最多的技術與市場籌碼，但將技術供應與盟友及安全關係掛鉤的作法，使技術取得更受政治條件左右。

中國則從應用擴散與能力建構切入，先在國內推動製造、農業與公共服務的ＡＩ應用，再將算力、開源模型及經驗帶往海外。

中國承諾五年內提供五千個培訓名額、與區域組織成立ＡＩ應用中心，並協助卅國使用ＡＩ氣象預警系統。ＷＡＩＣＯ強調主權平等、發展權與縮小智能鴻溝，對難以自建ＡＩ體系的國家頗具吸引力。

不過無論是ＷＡＩＣＯ成立還是簽署協定，仍只是起點，會員能否獲得算力、模型、培訓與產業合作，才是決定ＷＡＩＣＯ是否有實質影響力的關鍵。此外，中國與多數會員實力懸殊，有足夠的決策透明、會員平等與資料自主，方能建立互信。

全球南方國家對於ＡＩ治理該走中、美、歐還是其他路線，立場也不一。ＷＡＩＣＯ雖呼應金磚對發展、自主與主權的重視，今年金磚主席國印度即未加入。印度一方面另舉辦ＡＩ影響力峰會，也加入美國「矽和平」。不少國家同樣不願在中美間選邊，希望兼用雙方技術、參與聯合國並保留自主。

綜觀全球ＡＩ治理，短期內仍不會出現單一霸主。美國在技術與市場暫居領先，歐盟以法律規則建立制度影響力，中國連結技術供給、發展合作與國際組織，聯合國則維持最具普遍性的共同框架。未來更可能是多套機制並存，各國依需要多方參與。技術領先只是條件之一；持續提供資源、贏得信任並使不同體系相互銜接，才能維持主導力。這也將決定ＡＩ帶來普惠發展，還是加深全球失衡。

（作者為中山大學政治經濟學系教授）

算力 上海 模型 AI

延伸閱讀

AI版一帶一路／3關鍵字 揭陸AI全球戰略

林一平／不被AI馴服的理性

闕志克／中東戰火下的勃勃雄心

經濟日報社論／7,000億美元的國力賽局

相關新聞

假考察真觀光 官場荒謬劇

一一五年度中央政府總預算案高達三兆元，各部會編列的龐大經費成為立法院審查與社會檢視的焦點。在野黨立院黨團召開記者會，直指多個行政部會的出國考察報告內容空泛、粗製濫造，甚至出現疑似「複製、貼上」，且未經校對的離譜錯誤。這些被譏為「品質不如小學生作文」、「假考察真觀光」的出國報告，凸顯公部門機關長久以來的荒謬作風，更重創民眾對財政紀律的信任。

台鐵被欺負夠了沒？

行政院上星期四核定高鐵延伸宜蘭計畫（以下簡稱宜蘭案）；這個從規畫到環評都不依程序、又有政委親自護航的案子，就這樣州官放火突然間核定。

讀家觀點／AI遊戲規則大躍進 台灣警訊

中國「月之暗面」旗下的Kimi K3近期宣布釋出完整模型權重，與此前推出的DeepSeek-V4形成呼應，這一系列舉措，挑戰ＡＩ須依賴美國科技巨頭所建立的那套超大規模資本支出、頂級ＧＰＵ（圖形處理器）、封閉模型、高價ＡＰＩ（應用程式介面）的模式了嗎？

聯合報黑白集／這樣不是「人本」喔！

立院排審「校事會議」相關法規，朝野為人本教育基金會執行長馮喬蘭的一句「老師即使被冤枉，並不會帶來實質傷害」激烈論戰。藍委葉元之認為，人本抱著「仇師」心態主導教育政策，讓教師身心俱疲；綠委范雲則辯稱，人本的出發點是「為教育好」。

安寧療護 助病人尊嚴善終

見昨日「名人堂」專欄，楊志良教授說：「安樂死在今日台灣是個譁眾取寵的假議題，公投就免了吧！」這聽在贊同安樂死立法的民眾耳裡，一定很不舒服！楊前署長常說出「先知性」的語言，先知的話常不為一般人接受，需要我們小老百姓來翻譯一下。

辛翠玲／全球AI治理，各起爐灶

中國倡議的全球ＡＩ治理機構「世界人工智慧合作組織」（ＷＡＩＣＯ）七月中在上海成立，創始會員共廿九國。ＡＩ治理牽動甚巨，從風險管制、算力、資料、模型、到人才與資金；從理念、價值觀、誰提供技術、哪些國家可以取得，到參與合作是否附帶政治與安全條件等都是關鍵議題。ＷＡＩＣＯ出現對全球ＡＩ治理有何影響？全球ＡＩ治理將走向分流，還是終能匯流？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。