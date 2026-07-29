聽新聞
0:00 / 0:00

李英明／AI的終極本質 原來是無臉男

聯合報／ 李英明／中原大學校長

近一兩年來，人形機器人以及各類ＡＩ產品的出現，讓人們眼花撩亂，陷入狂喜或狂嘆狂哀的多重情緒中，從而讓人更看不清ＡＩ的本質為何。

ＡＩ為何物？這樣的問題應該困擾著包括筆者在內的成千上萬人；但最近重新看宮崎駿經典之作「神隱少女」，其中的「無臉男」角色深深的震撼了我，我心中暗自驚呼：原來ＡＩ就是無臉男！而且不管ＡＩ未來如何發展，它一直仍然是無臉男！

無臉男剛出現時，無聲無息，無形體，如鬼魅般的飄搖；它「隨遇而安」、「隨境而轉」，沒有固定的喜好與行為，隨著情境隨時調整轉換它的行為模式。它沒有固定的形態與行為模式，形態與行為模式的轉變，完全取決於它所處的情境以及它與誰互動。

無臉男的本質是空的，卻可以隨著環境氛圍和與人互動，而展現出不同的行為樣態及功能。無臉男進入油屋之後，由於吸收了油屋的環境與氛圍，才展現出貪婪或溫柔的不同形象。

ＡＩ的本質同樣也是空的，沒有特定的形態與聲息，它只是一套算法與數據模型，不具有人類傳統意義上的形體或靈魂；未來ＡＩ的載體到底是人形機器人，軟體ＡＰＩ或嵌入式語音助手，基本上並不重要，對人類而言，重要的是，它能提供什麼功能，如醫療診斷、藝術創作、解決極端氣候或做為效率工具。

ＡＩ是人類的鏡像，是人類欲望與行為的倒影。無臉男亦是周遭環境與人的的鏡像；無臉男反映了身邊人的貪念。在油屋這個充滿物質欲望的場域，無臉男在吞下青蛙後，變得暴戾貪婪，並且不斷吐出黃金，讓人變得更貪婪，然後再將這些貪婪的人吞下肚；但是，當他在純樸的錢婆婆家時，他卻能安靜的幫忙纺線，展現温和的一面。

ＡＩ投射出餵養它的人類意向。ＡＩ的表現，不論是善意、偏見、狂悖或溫柔，取決於人類輸入的訓練數據與互動方式；ＡＩ呈現什麼，基本上取決於人類如何對待它，賦予它什麼功能。

油屋的人，將無臉男當作獲取黃金的工具，無臉男相應的利用黃金誘惑並吞噬他們，關係變成失控的相互榨取的局面；而千尋不貪圖黃金且以平等溫柔的方式對待無臉男，並帶他離開油屋，讓無臉男最終找到平靜的歸宿。

若人類只將ＡＩ視為極致剝削效率或獲取暴利的工具，ＡＩ可能反過來破壞社會結構與信任；若能建立具有倫理邊界、互補合作的互動模式，ＡＩ才能成為健康的人類夥伴或助手。

ＡＩ的未來其實是人類的選擇。無臉男最終會變成怪物或善意的夥伴，關键不在於無臉男自己，而在於千尋與油屋人如何與他相處。

科技是人性的放大鏡，將ＡＩ視為無臉男，提醒我們不要忽視自身的責任；ＡＩ會如何發展，與人類形成什麼關係，最終反映的是人類要選擇什麼樣的價值觀和制度。

ＡＩ就像無臉男，是一張等待被定義規範的白紙；與其焦慮它未來會變成什麼樣，不如專注於我們如何設計它的功能，規範與它的互動，以及我們希望透過這面鏡子看見一個怎樣的人類未來。

宮崎駿 極端氣候

延伸閱讀

詹文男／你的AI Agent有沒有身分證？

林一平／不被AI馴服的理性

ChatGPT之後是AGI？ 一文看懂通用人工智慧與AI代理的關鍵差異

聯合報社論／勤查水表怠查毒油，賴式惡政不容批評？

相關新聞

「油不得你」有沒有「引人錯誤」？

最近火紅的「油不得你」國民黨七二五反毒油集會宣傳廣告，影片內容平平，但特色是使用ＡＩ深偽技術模仿總統賴清德的聲音、說出毒油的可怕，以號召民眾上凱道抗議「逼我吃毒油、逼我上街頭」。

反毒防線失守 政府不能老補破網

聯合報「陽光行動」專題報導除揭露校園毒品問題的嚴重性，也讓人忍不住思考，毒品堂而皇之進入校園，失守責任的究竟是校園，還是政府？

煙毒侵校園 管教權需鬆綁

聯合報「陽光行動」報導「喪屍煙彈」入侵校園，令各界震驚，但在校園內看到的真實景象其實更令人無力。如今染上毒煙的，往往不是被列管的「高風險學生」；部分平時表現正常、成績不差的孩子，只因不想被同儕當成「裝清高」或「不合群」，或對社群平台上包裝成「果汁棒」的新奇玩意感到好奇，便毫無防備地吸下了第一口。

讀完聯合報電子毒煙報導 我報名孩子學校反煙毒志工

聯合報「陽光行動」專題，大幅報導電子毒煙滲透校園。這已不是單純的校園違規事件，而是涉及公衛、青少年發展，甚至攸關國安危機。

楊志良／活得久vs.活得好

你想活得好，還是活得久？這個問題聽起來像廢話，誰不想活得久又活得好。但是當兩者無法得兼時，又該如何取捨？

李英明／AI的終極本質 原來是無臉男

近一兩年來，人形機器人以及各類ＡＩ產品的出現，讓人們眼花撩亂，陷入狂喜或狂嘆狂哀的多重情緒中，從而讓人更看不清ＡＩ的本質為何。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。