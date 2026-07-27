李家同／談大學工學院教育

台灣的經濟發展相當依靠工業，好的工業必須有好的工程師為骨幹，所以台灣的大學工學院教育實具一定水準。但是我仍然要在此提出一些建議，給大學工學院的教授們參考。

我從前讀博士班時曾在生物系打工，那位生物系教授相當有名，後來成為英國皇家學院院士。沒有想到的是，他很會設計線路；他告訴我，他在英國讀書的時候，教授們鼓勵研究生盡量自己動手製作很多設備。我雖然是電機系畢業的，動手做的能力卻比不上那位生物系教授，非常慚愧。

英國人會動手做的一個最好例子就是圖靈。圖靈是一位非常傑出的數學家，可以想見的是，他很擅長抽象思考。

在二次大戰中，他負責建造當時完全沒有的電腦；很難想像的是，這位數學家竟然很懂得電機和機械，而且對這些工業技術相當有興趣，並不輕視它們。由此可見，動手做與文化有密切關係，若一個國家對科技學問有興趣，卻輕視工業技術，當然也不大可能使青年學子喜歡動手做了。

國內廢止了很多工業專科學校，這也是輕視「動手做」的一種表現。台灣的工學院教育還面臨一個挑戰，那就是工業技術的快速變化。舉例來說，工業界的電晶體已經和教科書上的電晶體有很大差異；若學生們在工學院得到的知識僅來自教科書，實在是不幸的事。因此教授們應該和工業界有密切的聯絡，但國內的產學合作，似乎較強調工業界從學術界那裡得到知識；我卻認為應該反過來，教授們也應該向工業界的工程師們學習，吸取他們的經驗。我就常常請教在業界工作的學生，他們都幫過我很大的忙，使我的教學增色不少。

台灣工學教育還有一個嚴重的問題，那就是對待基礎研究的態度。前面強調我們要會「動手做」，但我也要強調基本研究的重要性；對工學院學生而言，基本學問仍然是物理、化學、數學等。台灣正在往精密工業的境界前進，要設計出精密的工業產品，這些基本學問絕對是非常重要的。

以半導體為例，半導體的製造技術和光學的關係非常之深，馬達又和電磁學有關，工具機內部的控制器又與數學有關；如果大學要想對我國工業有重大貢獻，必須培養出一批在基本學識上有深厚功夫的學生。

我有一個建議，理工領域的教授們應多向學生介紹精密設備和材料；不論是半導體製造設備、通訊系統、特用化學品、機械設備乃至醫療系統，學子們會發現這些價格非常昂貴的設備及材料，其實都與基本學問有關。相信學生們明白了原理以後，一定會體認到基本學問的重要性。也希望教育部長能重視基礎學問與研究。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）