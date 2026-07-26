黃正忠／EPS+EGS的企業價值與治理

世界面臨不可持續的挑戰，來自多元且與日俱增的風險，領域包括地緣政治、環境、社會與科技；而背後雪上加霜的催化素，正是世界領袖層級脆弱與疲軟不彰的國際治理。詭譎多變的現實生活與世界，幾乎難有高枕無憂與一勞永逸的理想境地。

涵蓋台灣與各工業化國家，在歷經了超過十至廿年以上的企業社會責任（ＣＳＲ）與環境、社會、治理（ＥＳＧ）法制要求，和各類獎項與評鑑洗禮後，各種因企業領導層級脆弱、疲軟不彰的治理而衍生之病徵，開始一一爆發。希望這冰山一角，能喚醒沉默的董事會，實不希望雨後春筍的連環爆帶來骨牌衝擊，潰散掉好不容易才開始匯聚的永續信念。

當企業最大的資產不再是有形的動產與不動產，而是「信任」，企業經營的基本心態就必須徹底改變。一九七五年，美國「標普５００指數」成分股的企業市值，超過八成來自土地、廠房、設備、存貨等「有形資產」。然根據知名智財權商業銀行與顧問公司Ocean Tomo去年的最新研究，超過九成的企業價值來自品牌、智慧財產、人才、治理、創新、資料、信任等「無形資產」。短短半世紀，企業價值完成一場靜默卻深刻的革命。

這項變化的深沉意義，在於真正決定企業競爭力與永續力的關鍵，不再只是「生產什麼」，而在如何經營信任；不再只是資本支出，而是治理能力。技術與產品是一時的，洞察、掌控風險和商機，所需的扎實及敏捷治理，是一世的。

有形資產可以採購、折舊、盤點；無形資產卻須透過長期、有效地深化治理與文化來累積。也正因傳統短線的財務揭露，根本無法反映企業創造長期價值的能力，「國際財務報導準則基金會」才會在二○二一年出面整合成立「國際永續準則理事會」，陸續訂定與公告永續會計準則，為企業的董事會、核心經營團隊、財會部門、金融機構乃至投資人提供世界性準則，用以揭露關於永續之非財務議題重大資訊。

資本市場追逐短線財務面的每股盈餘（ＥＰＳ）根深蒂固，我一直倡議把大家視為法遵的ＥＳＧ，轉個彎、調整成呼籲各界重視「以治理為核心的長線非財務面無形資產」（ＥＧＳ）。各界卻忽略了ＥＰＳ＋ＥＧＳ才是能完整掌握一家企業永續能力的世界性發展趨勢，甚至不相信或取笑我的呼籲。陸續爆發的事件，導致企業最大的損失往往是多年累積的無形資產，包括公信力與品牌認同度；折損更甚者，如綠能產業的上沖下洗。

世界經濟論壇近年反覆強調，信任、治理、人才、創新、韌性，已成為企業長期價值創造的核心。換言之，ＥＰＳ＋ＥＧＳ從來不是法遵目的，而是管理有形加無形資產的方法，更是在嚴苛挑戰下賦能企業、順利翻身轉型的經營哲學。

台灣產業一路走來，從一把傘、一個鍋，到今天各種先進科技產品與全球消費品的隱形冠軍，甚至於未來支撐全球太空資料中心的關鍵設備，持續奮鬥打拚是我們的根本與日常。

值得警惕的不是別人想斷我們的路，而是在一次次的治理失誤中，親手折損自己的競爭力。企業價值的來源已變，創造價值的方式也必須變；未來最值得投資的，是扎實的公司治理與經得起考驗的信任。（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）