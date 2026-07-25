趙坤茂／最佳旅伴+1

趁家人難得的共同空檔，臨時規畫了一趟澳洲自助旅行，更加感受到網路搜尋頁面的「ＡＩ模式」儼然已是出外旅遊的必備良伴。

此番臨行匆匆，直到出發前三天才開始預訂機票和住宿，所幸暑假並非澳洲旅遊旺季，大致上可按計畫進行。不過，就在出發前夕，我們才驚覺澳洲入境必須事先申請「電子旅行簽證」，於是趕緊從手機下載官方應用程式辦理。孰料，當我們在簽證系統線上自拍時，可能因手機較為老舊，竟然嘗試多回仍無法合格過關，即使參酌ＡＩ的即時建議亦未能奏效。

慌亂之際，ＡＩ推測該類型手機的鏡頭，可能與簽證系統的擷取畫面有位移偏差，建議「拍照時將臉部放在右下邊緣」。在半信半疑之間，筆者使用這個大絕招自拍，沒想到「一拍即合」，相片品質終於過關。衷心感謝ＡＩ非凡的統整功力，以及那些在社群留言、分享互助經驗的幕後英雄，我們才能順利成行。

旅途中有段行程乃從墨爾本開車沿著大洋路漫遊，其間飽覽壯闊無邊的蔚藍海岸、綠意盎然的蕨類公園與鬼斧神工的十二使徒岩等，果真不負「世界至美海岸公路之一」的美名。當日抵達落腳處阿波羅灣時已入夜，只能從景觀民宿接待中心的門架上取得住房鑰匙，必須自助啟用房內配備的家電設施。

晚上休息時，我們試著打開電視，無奈每次按下遙控器時，只見電視接收端閃光，卻無法開啟。此刻，ＡＩ再度「神救援」，建議將電視機插頭拔掉並靜置六十秒，藉以清空數位電視機的記憶體，並釋放殘留電量來讓原本當機的微處理器恢復正常運作。筆者依樣畫葫蘆，果不其然，三兩下就開啟了原本紋風不動的電視機。

行旅途中，筆者在北嶺地時吃了點苦頭，原因是牙齒內側固定線末端的黏著劑脫落，尖銳的合金線頭會不斷刺痛舌頭，大大影響咀嚼和吞嚥。這事故發生在遠離世俗的國家公園裡，前不著村後不著店，一時之間還真不知所措。所幸ＡＩ提示「可用口香糖黏貼合金線頭」暫度難關；待抵達雪梨後，再到藥房買口腔專用的保護蠟，並於隔日去牙醫診所就醫。筆者斟酌採用ＡＩ的相關建議後，減輕了不少苦痛，且很幸運在雪梨遇到一位稱職盡責的好牙醫幫忙修護，終於讓生活重回日常。

除了上述的點點滴滴外，此次旅途中ＡＩ還提供了許多輔助，例如汽車加油常識、停車計費方式及熱門景點攻略等，它已是家人以外，另一位貼心的最佳旅伴。不過，當我們靜觀世界最大單體砂岩巨石「烏魯魯」時，也試著在這世外桃源回歸自然，讓天工智慧盡情翱翔。

某日拂曉時分，筆者與亮兒一同步行到旅店附近的制高點、眺望烏魯魯日出，其自然光影變化讓人感動莫名。筆者順手寫下一則「川柳」（按：日本傳統定型短詩）云：「父子結伴行／齊觀日出烏魯魯／半光合半影」；其中「合」字本為「加」，後改為「又」，最後選「合」乃因該字形體看似烏魯魯的日出樣態。亮兒隨興呼應：「月落天碧洗／日升暖映紅塵眾／凝望烏魯魯」；其中「紅塵眾」乃由「紅塵世」、「紅塵人」琢磨而來。

正在旅店陽台賞景的夫人讀到這兩則「川柳」時，當下信手拈來一首五言古詩：「日出霞光照，赭紅映天邊。魯魯在眼前，遙望不可及。」啊！漫漫旅途有最佳旅伴相隨，真好！（作者為台大資工系教授）