陳力俊／超級富豪與節制權力

聯合報／ 陳力俊

當一個人的財富足以影響市場、媒體、科技乃至公共政策時，我們真正需要思考的，已不只是財富，而是權力。馬斯克成為全球首位財富突破一兆美元的超級富豪，使這個問題以前所未有的規模呈現在世人面前。

有人估算，若以一百美元鈔票堆疊，一兆美元的高度將超過一千公里。又有人指出，美國第一位身價達到十億美元的富豪約翰．洛克斐勒，其財富巔峰時約占美國ＧＤＰ的百分之一點五；而馬斯克的財富占比已超過百分之三，淨資產相當於美國普通家庭財富的五百萬倍以上。

面對如此驚人的財富集中現象，美國政治思想史學者威廉斯日前在紐時撰文，重新喚起人們對古希臘哲學家柏拉圖思想的關注。柏拉圖曾主張，在一個繁榮而穩定的共和國中，任何公民擁有的財富若超過最貧困者的四倍，超出部分便應捐獻給城邦，以維持社會的和諧與平衡。

在《理想國》中，柏拉圖藉蘇格拉底之口指出，一個貧富懸殊的國家實際上已不再是一個真正的國家，而是「兩個國家」，分為富人的國家與窮人的國家。雖然他們居住在同一片土地上，卻彼此猜忌、防範，甚至相互算計。

另一方面，柏拉圖的另一項主張：「非常富有的人不可能同時善良。」這種判斷恐怕過於武斷。問題其實不在於財富本身，而在於財富如何取得，財富如何使用，財富是否轉化為壟斷權力。

最值得警惕的是財富與權力的結合。柏拉圖真正關心的議題是當巨額財富轉化為政治權力時，民主制度是否仍能維持平衡？

尤其美國最高法院新近取消對政黨和候選人的支出限制，讓「法律制度維護民主合法性」受到質疑。當代社會最大的風險是財富高度集中，政治獻金失衡，媒體控制集中以及科技平台壟斷。當經濟權力與政治權力互相強化時，民主制度便可能逐漸演變成寡頭政治。

若從更宏觀的角度看，柏拉圖留給廿一世紀最大的啟示或許是：真正的文明，不在於少數人能累積多少財富，而在於多數人是否能共享尊嚴、機會與希望。這或許才是柏拉圖穿越兩千四百年後，仍值得我們反覆思索的核心命題。

當極少數人掌握過度集中的財富與影響力時，社會是否仍能維持公平與平衡？

馬斯克曾公開表示，「盲目的同理心」損害文明整體利益。他較強調整體效率，而柏拉圖則更重視共善，兩種價值取向形成鮮明對比。

柏拉圖也呼籲公民，包括少數仍保有公平意識的富人，盡其所能促進社會正義。在他看來，改變首先始於價值觀的改變。社會必須重新認識極端貪婪的危險性，並對無限制追逐財富的行為保持警惕。柏拉圖的弟子亞里斯多德認為：最大的政治危機不是貧窮，而是中產階級消失，兩者共同目標都是避免寡頭政治。歷史經驗顯示，健康而壯大的中產階級，往往是民主制度最穩定的社會基礎。

在ＡＩ時代，柏拉圖不可能想像，ＡＩ革命使財富的邊際影響力急遽增加。當資本、資料、算力與演算法形成自我強化循環，財富便不再只是財富，而成為足以影響政治、經濟與文化的新型權力。

真正成熟的文明，不在於限制成功，而在於任何成功都必須受到制度的節制；任何權力，都不能凌駕於法治、公平競爭與公共利益之上。唯有如此，創新才能造福社會，民主才能歷久彌新。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）

威廉斯 美國 馬斯克

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