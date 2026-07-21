聽新聞
0:00 / 0:00

方祖涵／長壽教主與失速的生化夢

聯合報／ 方祖涵

美國國慶周末，我們在拉斯維加斯的世界渡假村酒店看了環繞賭城絢爛的煙火。而不久前，號稱即將顛覆體壇的首屆「禁藥運動會」也在此登場，籌備兩年多的賽事主打「允許使用禁藥」，希望重新定義運動員的極限。結果，完成三天賽事後，只有五十公尺自由式超越世界紀錄。曾獲得奧運銀牌的美國選手弗雷德．克利，百米成績是九點九七秒，比過去「清白時期」還慢。

增強運動會（Enhanced Games）雷聲大雨點小，對懷抱生化駭客夢想的族群來說，無疑是重大挫敗。近年來受歡迎的生化駭客理念，就是相信身體跟電子產品一樣是可以不斷升級的機器，憑藉新科技就能突破生理極限。然而，人體的複雜性，迄今仍不是實驗室能完全理解的。

如果說生化駭客是種宗教信仰，矽谷長壽狂熱代表布萊恩．強森無疑是教派的教主了。四十八歲的他每年投入兩百萬美元、由三十位醫師為他譜出長壽藍圖，有段時間每天服用超過一百顆保健品，定期將體內血液抽出過濾，希望能把生理年齡壓回十八歲，並宣稱要活到一百六十歲，近期卻公布了讓追隨者傻眼的診斷書，他罹患目前無藥可醫的自體免疫胃炎，「我的胃正在吃掉自己」。

強森是因為儲存鐵蛋白數值持續偏低才進行胃鏡檢查，切片結果證實他的胃壁正在被自己的抗體慢慢摧毀。此病目前只能靠補充療法緩解症狀，過去他的血液報告曾多次出現異常訊號，卻沒有被團隊抓到。這種免疫系統問題只能在細胞層級才能觀察到，目前還沒有任何可穿戴儀器可以隨身監控。

有趣的是強森的粉絲群並沒有因此而消散，社群媒體貼文照樣有數百萬人按讚。信眾選擇繼續信仰，因為大家相信的是衰老終將被科技解決，教主本人翻車只是短暫插曲，頂多證明了奮鬥的路還很漫長。

然而在日本沖繩、義大利薩丁尼亞、希臘伊卡里亞等地的長壽社群，居民沒有智慧手環、沒有幹細胞注射、沒有重金聘請的醫療團隊，就算校正數據的人為誤差後，這些區域的壽命仍然遠超過全球平均。

在許多研究反覆分析後，歸納出的長壽因子並不特別，像是緊密的社群互動、每天走路的距離、還有盡量吃植物性原型食物等，這些影響壽命的因素，多半不是生化實驗室的產物。

職業運動場上其實也是同套道理，運動員在球隊之外自聘營養師、生理教練、睡眠專家早已是常態，如此作法已經成功延長許多選手的職業生涯。可是再嚴密的訓練計畫也擋不住突如其來的傷勢，人們真正能夠控制的，總是少於那些不可知的變數。

禁藥運動會沒有創造奇蹟，長壽教主也沒有戰勝疾病。這並不表示科技沒有價值，而是提醒我們，儘管科技突破值得慶賀，但面對生命，我們始終應該保有謙卑。

（作者為運動文學作家）

拉斯維加斯 奧運 美國

延伸閱讀

剛過55歲生日就離世！專家揭「失眠背後致命隱患」：思慮過度最傷心脾

亂吃消炎藥退燒又發燒？醫曝自癒力秘密：血虛改掉這些飲食習慣就醫

日職／主力狀況多還是重返第一 軟銀維持戰力做對了什麼？

半年暴肥10公斤、血壓飆150！醫生揭失眠恐怖代價、1招自救

相關新聞

死刑不執行 是一種人權侵害

日昨聯合新聞網刊出廿多年前犯下盧姓女建商撕票分屍案的死囚歐陽榕，在看守所內因多重器官衰竭病逝，沒能在刑場「伏法」，法界直言此案凸顯司法技術性拖延，讓「自然死」變相取代刑罰執行，與正義如何伸張形成矛盾。

讀家觀點／川普顛覆了美國道德觀、價值觀

世足賽昨閉幕，請主辦國之一的美國總統川普頒獎給冠軍隊西班牙，頒完獎他還希望和球員捧杯合照，國際足總主席在旁一直希望他離開頒獎台，川普仍留戀台上合照，招致不少噓聲；更別忘川普之前關說美國遭紅牌罰下場的球員可繼續參賽。

清除有毒環境 讓孩子不變壞

日前看見「國中生割頸案」受害者家屬楊爸爸在立法院的發言，身為負責對偏差學生進行「行政處遇」的第一線人員，感觸良多。面對這些所謂的「壞孩子」，老師當然希望能把他們教好、帶回正軌。我們都知道，孩子不是生來就壞，而是身處在「有毒」的環境中—可能源自失能的家庭、複雜的社會影響，或是被黑幫吸收。

教育不應只培養「會成功的人」

新竹日前發生一場震驚全台的命案，令人最難以接受的不僅是奪命的那一刀，而是揮刀的人竟是一位擁有留美博士學位、曾獲教學獎肯定的大學教授。檢警初步調查，全案疑與家族產權及經營權糾紛有關，無論最後案情如何發展，這起事件都留下了一個值得深思的問題：我們的教育到底培養出了什麼樣的人？

方祖涵／長壽教主與失速的生化夢

美國國慶周末，我們在拉斯維加斯的世界渡假村酒店看了環繞賭城絢爛的煙火。而不久前，號稱即將顛覆體壇的首屆「禁藥運動會」也在此登場，籌備兩年多的賽事主打「允許使用禁藥」，希望重新定義運動員的極限。結果，完成三天賽事後，只有五十公尺自由式超越世界紀錄。曾獲得奧運銀牌的美國選手弗雷德．克利，百米成績是九點九七秒，比過去「清白時期」還慢。

食安三級管理 非紙上談兵

致癌油風波延燒，行政院會周四將通過「食品安全衛生管理法」修法。行政院長卓榮泰昨天說明十大修法重點。其中增訂地方主管機關風險導向查核機制、強化業者異常通報責任及加重通報不實處罰等，應是社會共識、值得肯定，但也有些部分，需要再作更細緻的討論及精進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。