大稻埕迪化街最近出現許多蜘蛛人身影，原來是大稻埕將於本月廿五日至八月十五日舉辦「夏日節」，特別請蜘蛛人前來助陣，只見蜘蛛人懸掛在迪化街紅磚建築上，感覺別有一番趣味。

不過蜘蛛人畢竟是紐約的代表人物，正如蝙蝠俠的高譚市也是隱喻紐約一般，我就在想，紐約有蜘蛛人、蝙蝠俠，那台北有什麼代表性動物呢？有人說應該是「老鼠人」吧，畢竟台北很多老鼠，但是馬上就有人說，不對，老鼠是屬於巴黎的，因為「料理鼠王」大家都很熟悉！

其實每座城市似乎都有代表性的動物，這些動物把這座城市的屬性表達出來，紐約不僅有蝙蝠、蜘蛛，還有更具代表性的「金剛」，傳達出紐約是「城市之王」的概念。

東京也有代表性動物，想到東京就想到哥吉拉，電影裡的哥吉拉幾乎每次都會從南太平洋走向東京，因為東京就是它的原鄉。哥吉拉在東京都大肆破壞，卻也成為人類抵抗外星怪獸入侵的重要力量，所以也成了東京的守護神；從來沒有一座城市像東京一般，為哥吉拉樹立銅像，甚至還有哥吉拉飯店，整個城市瀰漫著崇拜哥吉拉的氣氛。

不過如果哥吉拉不算是動物的話，東京的代表性動物應該是烏鴉吧！

烏鴉是東京市區非常容易見到的鳥類，跟西方人不同，西方認為黑色烏鴉是不祥的動物，但是日本人卻視烏鴉為幸福的代表，烏鴉又極其聰明，所以在東京市區就不斷地繁殖。

在村上春樹的小說裡，也喜歡談到「烏鴉」，特別是《海邊的卡夫卡》一書，書中有位叫「烏鴉」的少年，就是主角卡夫卡內心中對話的人物。其實上，「卡夫卡」（Kafka）在捷克語就是「烏鴉」的意思，對村上春樹而言，生活在東京市區，對烏鴉可以說是再熟悉不過的動物了，難怪會常常出現在他的小說中。

除了東京之外，關西三都也各有代表自己的動物，小說家萬城目學寫過關於三都的小說「鹿男」（奈良）、「豐臣公主」（大阪）、「鴨川賀洛蒙」（京都），他認為奈良的代表動物是鹿，鹿是神明的使者，所以奈良的吉祥物就是位長著鹿角的小男孩；京都代表動物是狐狸，因為京都神社很多，稻荷神社前都有白狐狸雕像，狐狸也是神明的使者；但大阪的代表動物竟是老鼠，因為老鼠和大阪人的屬性很像，都可在混亂惡劣的環境中生存，在垃圾堆中長得肥肥胖胖的，猶如大阪商人一般。

日本秋田則以秋田犬聞名，在涉谷車站前的忠犬八公，就是隻秋田犬，忠犬的故事感動許多人，連美國好萊塢都拍了美國版的忠犬八公，由李察基爾飾演狗主人。

城市動物最有名的應該是日本九州熊本的「熊本熊」，熊本熊可說是利用城市動物行銷最成功的案例，雖然熊本並沒有熊，但因為城市名字裡有「熊」，因此設計師水野學就創造出這隻熊本熊，藉著這隻可愛的熊及周邊商品，將這座城市行銷到全世界。

城市動物既然可以成為行銷城市的利器，那台北的代表動物是什麼呢？

有人說蟑螂或許可以代表台北吧！因為蟑螂在台北到處可見，特別是下大雨之後，街頭都會有蟑螂成群湧出下水道，雖然大家努力用藍白拖消滅蟑螂，蟑螂卻仍然生生不息，或許蟑螂正可代表台北人打不死的精神；雖然這座城市高物價、高房價，混亂又吵雜，但在艱困的環境之下，市民仍然秉持著蟑螂精神，奮力地在這座城市生存著。

（作者為都市偵探、建築學者）