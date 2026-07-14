周韻采／漫遊是資安另一破防區

新冠疫情過後，民眾展開報復性旅遊，航空業迎來榮景。相對地，電信業者卻再次面臨漫遊話務流失之虞，原因在於廠商以低價販賣「旅遊網卡」與「eSIM卡」提供服務，電信業者不敵，已流失約五成的漫遊話務量。

乍看之下，這是市場競爭的自然現象，電信業者何不降價回應競爭？這就透露另一市場法則：以量制價。

目前市面上販售的境外網卡多搭載中港澳門號，顯示乃零售廠商向用戶量大、對美日等熱門國家具有議價能力的中港澳電信業者批發話務，再透過電商平台或零售通路賣給台灣消費者。而僅以台灣量體，台灣電信業者殊難在國際間展現議價能力，故無法與境外網卡打價格戰。

那台灣消費者使用低價的中港澳網卡又會產生什麼問題呢？最大的疑慮莫過於資安。

自４Ｇ始，無論在何地通話，電信訊務的設計是先「繞送」回該門號所屬之「母網」（home route），即中港澳業者機房，再轉接到公眾網際網路。此時，母網業者可收集使用者的通聯紀錄，包括通訊設備識別資料（ＳＩＭ卡號、裝置識別碼ＩＭＥＩ）、網際網路位址（ＩＰ位址，因係由母網發放）、位置資訊、通信時間、連線用量與封包數量、網域名稱、應用服務類型及協定，進而推估使用者的上網使用行為，解析其數位足跡。

我們可以想像，若民眾大量且長期使用此類境外網卡，不法分子即可利用「母網」進行訊務截流，蒐集民眾的通訊足跡，並進行精準的數位側繪（digital profiling）；例如民眾的通訊習性與行為輪廓，遂行詐騙。甚而，在地緣政治敏感時刻，若中港澳業者於「母網」端進行訊息過濾，包括阻斷媒體報導或政府公告，如封鎖gov.tw之政府網站連線，使國人在境外陷入「資訊孤島」，這樣的廉價漫遊實得不償失。

國內電信業者素來被政府「掐脖子」，除負擔ＫＹＣ（know your customer）義務之外，亦不得外洩訊務資料，甚至對去識別化的加值應用亦防範甚嚴。如今，他國業者藉漫遊網卡業務之便取得訊務資料，無異後門洞開，猶如不設防的網路。又對比之前「黑莓卡之亂」，ＮＣＣ要求境外實名制，造成國內業者接受他國漫遊話務請求之困難。而今對於台灣用戶使用境外網卡，造成數位足跡被側繪，政府卻是兩手一攤、部門互相推諉，無法界定主管機關，亦無法有效阻卻弊端。

要解決台灣使用者之訊務資料外流，與民眾數位側繪的問題，政府應要求販售業者符合消保法，記載母網蒐集個資項目及風險說明，讓注重隱私的民眾能在資訊透明下購買合宜的漫遊服務。同時政府也應回到「源頭管理」，即規定只有依電信管理法申請的電信業者，才可販售漫遊網卡，並依法保留用戶相關紀錄。若檢調發現不法情事，即可循線追溯購買人身分。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）