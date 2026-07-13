李家同／依材施教的教育脫貧計畫

少子化對台灣社會有很大的負面影響，以大學來說，因為少子化，很多大學收到學業程度不足的學生；但大學教育不能馬虎，因此很多大學為了這個問題傷透腦筋。台灣的科技業正在蓬勃發展，以台積電來說，其在台灣和海外建造很多新廠，每一個新廠都需要技術人員，台積電的供應商也需要聘請更多的人。

大學生的程度不能太差，科技與工業技術人員也需具備基本的學術能力。因此台灣不能只注重培育菁英分子，也應該重視後段班學生的課業；亦即，教育應設法提高所有學生的學業程度。但相信政府一定知道，台灣的教育有很大的城鄉差距；就以升高中職的會考來說，偏鄉孩子的表現遠遠不如都會區孩子，若我們能縮小城鄉差距，對大學和科技界都是無庸置疑的好事。

博幼基金會的成立，就是要提高偏鄉孩子的學業程度。我們必須明白，都會區孩子的家長或有能力教自己的孩子，或有經濟條件替孩子請家教老師、將孩子送去補習。小學生的安親班有學校公辦的和私人辦的，私人辦的安親班收費比較高，但他們會給孩子額外補習，尤其在英文和數學方面。若偏鄉孩子在課堂上有搞不清楚的地方，回家無法問父母、父母也沒能力幫他們請家教或上補習班，教育和學力的城鄉差距就是這樣形成的。

博幼基金會照顧的孩子都是偏鄉孩子，我們有嚴格的基礎學科品質管控制度。若一個孩子雖然已小學六年級，卻只有四年級的程度，我們就會對他實施四年級程度的教育。這樣做，使得我們課輔的孩子在學習過程中不會感到太大的壓力。我們也發展了二十幾個學習網站，讓老師們可以很容易地為學生準備不同程度的教材。

我們深知每個孩子的學習能力有高低之分，因此對學習能力較差的孩子，授課的難易度必須恰到好處。我們不會讓學習能力不同的孩子寫同一份考卷；亦即，我們不但因材施教、依才施教，還「因材施考」，對不同程度的孩子給予不同程度的測驗。總而言之，博幼基金會努力使孩子們對學習保持興趣，不因挫折而喪失信心、放棄學習。

社會大眾或許會問，博幼基金會幫偏鄉孩子課輔的成效如何？對改善偏鄉教育是否真有幫助？我們不妨看看會考的成績資料。

若學生在會考某一科拿到Ｃ，就表示他的程度「待加強」。英文科全國拿Ｃ的比例是百分之廿九點三一；博幼幫助的孩子，英文科拿Ｃ的比例是百分之卅一點六七。數學科全國拿Ｃ的比例是百分之廿五點二七；博幼幫助的孩子，數學拿Ｃ的比例是二成。博幼孩子的數學成績還不錯，是由於我們採用一種高解析的數學教法。數字證明，受博幼幫助的孩子，學力程度與全國平均值相當，可以看出的確縮小了城鄉差距。

博幼基金會或許沒能使學生進入頂尖大學，卻能提升他們具備相當的競爭力，讓偏鄉孩子不致落於人後太遠，將來能在社會上立足，我稱之為「教育脫貧計畫」。希望政府也和博幼一樣，重視並支持因材施教、依才施教；這是家境困難的孩子擺脫階級複製、貧窮世代複製的關鍵。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）