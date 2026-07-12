聽新聞
0:00 / 0:00

周陽山／「維持現狀」的虛與實

聯合報／ 周陽山

許多人都說要維持台海現狀，但究竟什麼才是現狀？如何以實力為後盾，並維持現狀？其實現狀始終是變動不居的，不進則退！當時過境遷之後，有如明日黃花。如果我們以二○二六年為基點，最新版本的「現狀」是這樣的：

一，台灣人口約兩千三百萬，根據國際貨幣基金的統計，平均國民所得預計突破四萬美元，ＧＤＰ則突破一兆美元，排名全球第廿二位。

二，中國大陸人口約十四億，平均國民所得一萬四千餘美元；ＧＤＰ約十九兆美元，排名全球第二，僅次於美國。

三，台灣有十二個邦交國，在四十六個政府間國際組織、多邊機制及其下屬機構擁有會籍。另外，以準會員或觀察員等其他身分參與卅個政府間國際組織。

四，中國大陸有一八三個邦交國，已加入幾乎所有普遍性的政府間國際組織，另外，它還參與兩百多個國際組織和多邊機制，以及六百多項國際公約。

五，台灣的國防預算約三一一億美元，占ＧＤＰ百分之三點三二，國防預算占中央政府總預算百分之十八。

六，大陸的國防預算約二八○八億美元，占ＧＤＰ百分之一點二八，在政府預算中的占比約為百分之七。該項軍費規模居全球第二，僅次於美國。

七，在台灣，大學生約有一○七萬人，其中研習科技者約占百分之四十七，另外研究所學生（包括碩士和博士）有廿萬人。台灣高等教育年度預算約為一千餘億元，但目前已有好幾所大學因缺乏生源被迫退場關門了。

八，在大陸，大學生一共有四八四六萬人，其中理工科占比為一半；研究生的總數四○九萬人。大陸的年度教育經費總額高達約一兆美元。在高等教育方面，約卅四所大學的經費超過一百億元人民幣，其中北京清華大學已超過台灣所有高等院校經費的總和。

九，台灣的工業體系高度發達，在全球供應鏈中占據關鍵的地位，主要是以製造業為核心，涵蓋「高科技電子資訊」、「傳統製造」及「民生工業」三大領域，表現突出。

十，中國大陸是全球唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家；其工業門類涵蓋了從基礎原物料到高階尖端科技的所有範疇。依據《國際標準產業分類》與《國民經濟行業分類》，其工業體系完整涵蓋四十一個工業大類、一九一個中類以及五二五個小類，具備強大的全產業鏈優勢。中國製造業增加值約占全球比重三成，規模居全球首位。

從以上看來，台灣過去整體的表現相當傑出，但目前進步速度趨緩，尤其是在政治、外交、教育等方面，頹勢明顯；若與大陸當前的發展相比，差距愈來愈大。這正是美國總統川普支持Ｇ２架構，拒絕台獨挑釁，更不願為兩岸開戰埋單的原因。換言之，馬英九時代揭櫫的「不統、不獨、不武」，於今勢不可為。

我們且不要忘了，一九九○年代的台灣曾經表現亮眼，一度達到大陸各項產出值四成的規模；但是目前這一比率卻遽降至百分之五，僅及大陸各項數值的廿分之一左右。幾年之後，「兩岸現狀」對比差異或將更加懸殊，維持現狀並不容易。

要言之，台灣若要生存繁衍，只能刻苦自勵急起直追，絕不能自以為是，否則就會和歐盟、美國一樣，眼睜睜的看著中國大陸快速崛起，而自己卻畫地自限，靠著「小院高牆」的圍堵、或藉由高關稅以力圖自保，並排拒有效的競爭。其結果，終究是瞠目結舌，自詒伊戚。

（作者為金門大學榮休教授）

台海 中國大陸 兩岸關係

延伸閱讀

讀家觀點／美方要維持怎樣的兩岸現狀？

黃齊元／正視國際現實 推動兩岸和平

趙建民／東亞風雲再起 台灣戰略迷惘

福爾摩沙已不足以形容台灣經濟實力 彭博共同創辦人提議改這名字

相關新聞

聯合報黑白集／食安五環框不住人性

中聯油脂驗出一級致癌物超標事件，已釀成超級食安風暴。雖然食藥署祭出上億元重罰，檢方更動員十三名檢察官大搜索，相關企業高層或遭聲押、或令重保，卻只是更加證實民進黨政府的「食安五環」已徹底破功！

聯合報社論／賴政府食安究責聲聲慢，政治操作快狠準

中聯致癌油事件爆發一周後，賴清德總統終於表態，說「該究責就究責，絕不寬貸」。接著相關食品大範圍下架、檢方大動作搜索，整個事件迅速升級為台灣食安史上涉案企業規模最大、層級最高的食安風暴。不過到底哪些人該究責、怎麼究責，賴政府還是含糊其辭。

周行一／如何避免因股市投機受傷

當股市飆漲的時候，很多人都會想趁機賺一點錢，但是最抵擋不住誘惑的是覺得不管如何努力工作，都沒有辦法達到理財目標的人，可能是想買房子還買不起，或者是有財務困難沒辦法解決。這些投資人，多半是散戶「投機者」，想趁大多頭趨勢賺點錢，可是不知道派對什麼時候會結束。

預防性放假與預防性下架

巴威颱風襲台，北北基桃也罕見的放了連假。當然放颱風假學問大，何況台灣每隔兩年就選舉一次，讓原本單純的要不要放颱風假逐漸轉變成「政治攻防戰」，更成為政治人物的「防災顯學」，從中獲得政治紅利的也不少，例如賴清德總統在台南市長時期因掌握精準放假時機，而有「賴神」之稱。

軍事院校衛哨外包？自毀城牆

國防部長顧立雄日昨明確表示，從今年九月起，全台九處軍事院校營區，試辦衛哨勤務外包保全，由保全人員取代官兵執行相關勤務。

大屋頂下／等賴清德問清楚蔡英文—依據憲法治權互不隸屬

賴清德將兩岸政策定位在「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。