周陽山／「維持現狀」的虛與實

許多人都說要維持台海現狀，但究竟什麼才是現狀？如何以實力為後盾，並維持現狀？其實現狀始終是變動不居的，不進則退！當時過境遷之後，有如明日黃花。如果我們以二○二六年為基點，最新版本的「現狀」是這樣的：

一，台灣人口約兩千三百萬，根據國際貨幣基金的統計，平均國民所得預計突破四萬美元，ＧＤＰ則突破一兆美元，排名全球第廿二位。

二，中國大陸人口約十四億，平均國民所得一萬四千餘美元；ＧＤＰ約十九兆美元，排名全球第二，僅次於美國。

三，台灣有十二個邦交國，在四十六個政府間國際組織、多邊機制及其下屬機構擁有會籍。另外，以準會員或觀察員等其他身分參與卅個政府間國際組織。

四，中國大陸有一八三個邦交國，已加入幾乎所有普遍性的政府間國際組織，另外，它還參與兩百多個國際組織和多邊機制，以及六百多項國際公約。

五，台灣的國防預算約三一一億美元，占ＧＤＰ百分之三點三二，國防預算占中央政府總預算百分之十八。

六，大陸的國防預算約二八○八億美元，占ＧＤＰ百分之一點二八，在政府預算中的占比約為百分之七。該項軍費規模居全球第二，僅次於美國。

七，在台灣，大學生約有一○七萬人，其中研習科技者約占百分之四十七，另外研究所學生（包括碩士和博士）有廿萬人。台灣高等教育年度預算約為一千餘億元，但目前已有好幾所大學因缺乏生源被迫退場關門了。

八，在大陸，大學生一共有四八四六萬人，其中理工科占比為一半；研究生的總數四○九萬人。大陸的年度教育經費總額高達約一兆美元。在高等教育方面，約卅四所大學的經費超過一百億元人民幣，其中北京清華大學已超過台灣所有高等院校經費的總和。

九，台灣的工業體系高度發達，在全球供應鏈中占據關鍵的地位，主要是以製造業為核心，涵蓋「高科技電子資訊」、「傳統製造」及「民生工業」三大領域，表現突出。

十，中國大陸是全球唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家；其工業門類涵蓋了從基礎原物料到高階尖端科技的所有範疇。依據《國際標準產業分類》與《國民經濟行業分類》，其工業體系完整涵蓋四十一個工業大類、一九一個中類以及五二五個小類，具備強大的全產業鏈優勢。中國製造業增加值約占全球比重三成，規模居全球首位。

從以上看來，台灣過去整體的表現相當傑出，但目前進步速度趨緩，尤其是在政治、外交、教育等方面，頹勢明顯；若與大陸當前的發展相比，差距愈來愈大。這正是美國總統川普支持Ｇ２架構，拒絕台獨挑釁，更不願為兩岸開戰埋單的原因。換言之，馬英九時代揭櫫的「不統、不獨、不武」，於今勢不可為。

我們且不要忘了，一九九○年代的台灣曾經表現亮眼，一度達到大陸各項產出值四成的規模；但是目前這一比率卻遽降至百分之五，僅及大陸各項數值的廿分之一左右。幾年之後，「兩岸現狀」對比差異或將更加懸殊，維持現狀並不容易。

要言之，台灣若要生存繁衍，只能刻苦自勵急起直追，絕不能自以為是，否則就會和歐盟、美國一樣，眼睜睜的看著中國大陸快速崛起，而自己卻畫地自限，靠著「小院高牆」的圍堵、或藉由高關稅以力圖自保，並排拒有效的競爭。其結果，終究是瞠目結舌，自詒伊戚。

（作者為金門大學榮休教授）