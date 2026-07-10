趙坤茂／再訪濟州島的領悟與偶得

依稀記得十多年前，初次造訪韓國濟州島時，眼前的世界還套著彼時韓劇「大長今」的時代濾鏡；那是長今被流放至獨立岩海邊時，在孤絕風浪中決心習醫、逆襲命運的堅韌意志。當時這座島嶼對筆者而言，猶如孤懸海外的流放名所儋州，是一幅寫滿歷史滄桑的褪色古畫。

再次踏上濟州島，原本以為只是一場老友重逢般的舊地重遊，卻在迎面而來的海風裡，意外撞見了近年來被鏡頭溫柔定格的歲月。這座島嶼已在「我們的藍調時光」那熱鬧的五日市場裡，綻放平凡生活的市井煙火；並在「歡迎回到三達里」的風車海岸路上，迎來洗滌心靈的夕陽絕景。

從當年「大長今」在困境中寫下的醫女傳奇，到如今島民們在「苦盡柑來遇見你」的甘苦日常，領悟那些撐過風浪的柑橘最是清甜。這趟重逢，讓我聽見了海島溫柔的回音，也看見了風景背後那份最真實、也最動人的土地生命力。

不過，這次訂房住宿時出了意外插曲，想藉此提醒讀者上網訂房時多加留意。在旅途的最後一晚，筆者選擇投宿於某知名國際連鎖旅店，沒想到入住時現場收取的費用，竟比網頁下單預訂時的價位還超出兩成。刷卡的當下，隱隱覺得價位偏高，但由於入住時已是深夜，一時之間還是選擇相信櫃台，逕行刷付該筆房帳。

直到入睡前，再次回顧網路訂房時留存的截圖，才發現房價竟被多收了兩成。當初預訂的價格其實已是含稅後的總價，但在旅店回覆的確認函上，竟然將總價再加上百分之十，而入住時櫃員又說那個灌水價是「未稅價」，直接以鉛筆塗掉，然後再加上百分之十，累積起來總共收取了比預訂總價超出百分之廿的費用。

雖然網路頁面一閃即過，但所幸訂房時已拍照存證，才能保住要求退費的一線生機。隔日退房時，將訂房的截圖畫面拿給櫃員看，即使當下旅店還想推拖拉，但在現場據理力爭，及後台系統工程師協助確認後，終於順利退回多付的款項。

其實，訂房網頁的價格往往會因為動態定價、系統錯誤或惡意促銷而閃退或變動；在訂房網站預訂住宿，不論是螢幕截圖或錄影，務必確保畫面有拍到電腦或手機上顯示的系統日期與時間，以適時留下關鍵的「數位足跡」、證明其時效性。此外，下訂後也須立刻檢查電子信箱，是否收到訂房網站系統自動發出的預訂信，並確認信函內的標價是否正確。當然，結帳前一定要仔細核對最終明細，是否已含當地的消費稅與服務費，才能在房帳出錯時拿出鐵證要求退費。

儘管旅途中發生房價出錯的插曲，但整趟濟州島重遊之旅依然鮮活精彩。回想十多年前初訪時，曾登上韓國最高峰漢拏山，探訪龍頭岩、獨立岩、萬丈窟、城山與牛島，漫步於當年仍在雛形階段的「偶來小徑」，那份原始的海島風味，至今仍銘記於心。

此次再訪不只重溫了故舊名勝，更探訪了天地淵瀑布、正房瀑布、大浦柱狀節理帶、山茶花之丘、雪綠茶博物館及柑橘田咖啡館，充分感受這座療癒之島與時俱進的觀光風采。不知三訪濟州島是何年何月？只願彼時仍能保有純粹的璞真與感動。

（作者為台大資工系教授）