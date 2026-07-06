李家同／從元宇宙談起

我常和好友聊天，前些日子忽然聊到了「元宇宙」，不過我已將「元宇宙」忘得一乾二淨。後來想起來了，覺得「元宇宙」的崛起，實在是科技發展史上的一個「怪事」。

我查了一下維基百科，記載「元宇宙」的要素如下：

「元宇宙包括物質世界和虛擬世界，一個獨立運作的經濟系統，以及化身和數碼資產在元宇宙不同部分的可轉移性。元宇宙將會是去中心化的（沒有中央統一管理機構），將有許多公司和個人在元宇宙內經營自己的空間。元宇宙的其他特色包括數碼持久化和同步，這意味著元宇宙中的所有事件都是實時發生，並具有永久的影響力。元宇宙生態系統包含了以用戶為中心的要素，例如頭像（Avatar）、身分、內容創作、虛擬經濟、社會可接受性、安全和隱私以及信任和責任。」

我雖是理工科出身，但看了這個說明之後，仍完全不明白「元宇宙」是什麼。但我記得曾經有人解釋給我聽，說是有一天，人們不必去逛百貨公司，而可以到「元宇宙」裡去逛一個百貨公司。這當然是一個虛擬的百貨公司，也可以遇到很多人，他們都是虛擬的。我實在不懂，為何我要去逛一個「虛擬的百貨公司」？一家真正存在的百貨公司值得一看，但「元宇宙」裡的百貨公司不是真實的存在，我實在不明白為何要去逛它？

可是我記得「元宇宙」出現之後，當時有不少人大捧這種技術，以至於我不敢批評，我卻相信「元宇宙」的風潮不易持續，現在「元宇宙」的流行已不復當年。

我們不能盲目地崇拜科技，總要想想看，這個被大肆吹捧的科技究竟有什麼用。好比一家科技公司的ＣＥＯ決定要發展某種產品之前，勢必會想想看這個產品是否有銷路。

在過去，科學家發明的產品看來都是很實在的，例如電報、電話、收音機、電視機、電腦、網際網路等等。這些科技產品的原理雖然很難懂，實際上卻非常實用，所以發明之後很快地風行全世界。可是不知何故，近年來出現很多奇怪的科技產品，而這些產品的「前途」，最終恐怕是難免被人遺忘。多年前，美國政府曾大力推行ＡＤＡ電腦語言，但最後的結果也是無疾而終。

對青年學子而言，我要建議他們不必力求「新益求新」，卻應該精益求精；例如做出一個高端的繪圖系統，可能比發展「元宇宙」有意義得多；須知，一個高級的繪圖系統是不容易製作的，但發展這種系統極具挑戰性，且具商業價值。

希望大家不要對任何新科技都盲目崇拜，對於新科技的出現，我們需了解它對國家科技發展有什麼益處。若一種新科技看來很神奇，卻對國家發展沒什麼實質幫助，那麼一味盲目地跟風發展即存在高風險。科技界、特別是尚在校園內深造的後進學子，應培養辨識與分析新科技內涵的能力，尤其是新科技對全人類究竟會產生什麼影響。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）