聽新聞
0:00 / 0:00

李家同／從元宇宙談起

聯合報／ 李家同

我常和好友聊天，前些日子忽然聊到了「元宇宙」，不過我已將「元宇宙」忘得一乾二淨。後來想起來了，覺得「元宇宙」的崛起，實在是科技發展史上的一個「怪事」。

我查了一下維基百科，記載「元宇宙」的要素如下：

「元宇宙包括物質世界和虛擬世界，一個獨立運作的經濟系統，以及化身和數碼資產在元宇宙不同部分的可轉移性。元宇宙將會是去中心化的（沒有中央統一管理機構），將有許多公司和個人在元宇宙內經營自己的空間。元宇宙的其他特色包括數碼持久化和同步，這意味著元宇宙中的所有事件都是實時發生，並具有永久的影響力。元宇宙生態系統包含了以用戶為中心的要素，例如頭像（Avatar）、身分、內容創作、虛擬經濟、社會可接受性、安全和隱私以及信任和責任。」

我雖是理工科出身，但看了這個說明之後，仍完全不明白「元宇宙」是什麼。但我記得曾經有人解釋給我聽，說是有一天，人們不必去逛百貨公司，而可以到「元宇宙」裡去逛一個百貨公司。這當然是一個虛擬的百貨公司，也可以遇到很多人，他們都是虛擬的。我實在不懂，為何我要去逛一個「虛擬的百貨公司」？一家真正存在的百貨公司值得一看，但「元宇宙」裡的百貨公司不是真實的存在，我實在不明白為何要去逛它？

可是我記得「元宇宙」出現之後，當時有不少人大捧這種技術，以至於我不敢批評，我卻相信「元宇宙」的風潮不易持續，現在「元宇宙」的流行已不復當年。

我們不能盲目地崇拜科技，總要想想看，這個被大肆吹捧的科技究竟有什麼用。好比一家科技公司的ＣＥＯ決定要發展某種產品之前，勢必會想想看這個產品是否有銷路。

在過去，科學家發明的產品看來都是很實在的，例如電報、電話、收音機、電視機、電腦、網際網路等等。這些科技產品的原理雖然很難懂，實際上卻非常實用，所以發明之後很快地風行全世界。可是不知何故，近年來出現很多奇怪的科技產品，而這些產品的「前途」，最終恐怕是難免被人遺忘。多年前，美國政府曾大力推行ＡＤＡ電腦語言，但最後的結果也是無疾而終。

對青年學子而言，我要建議他們不必力求「新益求新」，卻應該精益求精；例如做出一個高端的繪圖系統，可能比發展「元宇宙」有意義得多；須知，一個高級的繪圖系統是不容易製作的，但發展這種系統極具挑戰性，且具商業價值。

希望大家不要對任何新科技都盲目崇拜，對於新科技的出現，我們需了解它對國家科技發展有什麼益處。若一種新科技看來很神奇，卻對國家發展沒什麼實質幫助，那麼一味盲目地跟風發展即存在高風險。科技界、特別是尚在校園內深造的後進學子，應培養辨識與分析新科技內涵的能力，尤其是新科技對全人類究竟會產生什麼影響。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）

元宇宙 中央 科技 網際網路

延伸閱讀

【心流時光】屈志強／從黑膠到串流

詹文男／當AI Agent替你作決定

【2026第六屆台灣房屋親情文學獎‧佳作】丹溫昂／講台語嗎？

「我們家沒發財命」家族長輩曾負債…金錢恐懼為何刻進你DNA？

相關新聞

誠實面對無人機政策的矛盾

從俄烏戰爭到美伊以衝突，戰爭經驗清楚證明：無人機正快速改變現代戰場規則。

聯合報社論／稱病輔選的部長，救不起壞死的教育

教育部長鄭英耀向立院教育及文化委會請病假，卻遠赴彰化陪民進黨縣長參選人陳素月跑行程。當天立院議程是修改高中以下教師解聘及考核辦法，防範校事會議濫訴教師，解決校園管教權崩解的困局。鄭英耀缺席去輔選，挨批「身體差不去立院，卻有力氣去輔選」。

聯合報黑白集／李遠沒收小野的道歉

文化部長李遠日前在立法院備詢時，以「個人身分」向納稅人道歉，他直言Taiwan Plus是個「災難」，國片「功夫」票房慘賠讓他傻眼。一句「個人道歉」，非但未能平息爭議，反倒留下更多疑問，站在國會殿堂備詢的，究竟是作家小野，還是部長李遠？

食安把關 重振台灣美食王國

中聯油脂製造的某批大豆沙拉油、約一三○○公噸，檢出一級致癌物苯駢芘、超標約四倍，問題油品波及食品廠、餐飲、團膳與通路供應鏈。此刻，政府應盡速要求市面下架回收、釐清流向、公開資訊，並由檢調追查原因及責任。更重要的是，這不宜只當作單一廠商或單一環節的疏失，而是台灣食安防線的又一次警訊。

食安治理 首重事前預防

近來發生食用油驗出致癌物事件，從油品標示爭議、食品下架標準不一，到中央、地方與業者各說各話，再度暴露我國食安管理之弊。民國六十八年的米糠油（多氯聯苯）中毒事件，造成二千多人受害，後遺症更延續數十年，至今仍是食安史上最沉痛的教訓。令人遺憾的是，油品事件至今仍層出不窮，我們是否記取了教訓、真正建立了預防機制？

食安危機 最怕政府急安民

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘超標，合計約一三○○公噸。台中市第二波稽查又顯示，受影響品項達十八項、批號增至卅個，問題油流向至少三百家業者，回收約十七公噸。顯見這並非單一廠家失誤，而是整條食品供應鏈防線失守。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。