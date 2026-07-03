快訊

地牛再翻身！單日連四震 晚間22時44分規模5.3 最大震度宜花2級

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

洪蘭／花在教育的錢 絕對的一本萬利

聯合報／ 洪蘭

在一個ＡＩ與倫理的研討會上，有學生站起來發問：你們天天說人性本善，人類是愛好和平的，請問為什麼戰爭總是不斷，俄烏戰爭還未終止，美以伊戰爭又開打？

這是個好問題。其實人性是善的，只是善的溫良恭儉讓不是謊言和貪婪的對手，一旦惡方得勢，善的只好跟著陪葬，所以有識之士都在努力讓善出頭。幸好這世界上還是善的居多。實驗發現，當一隻黑猩猩看到牠進食會害到隔壁籠子中的同伴被電時，牠會忍住飢餓不吃。不過「猩」各有志，大約百分之七十五的黑猩猩會不吃，但仍有百分之廿五的是我吃我的、你電你的。

一般來說，當生存受到威脅，人自私的醜陋面會顯現出來。所以社會需要規範來遏止貪婪和掠奪的行為。只是法律從來是規範多數的守法人，對目中無法、心中無廉恥的少數人是無效的。若要讓少數人行善，需從行為的源頭做起，這源頭便是教育，實驗發現只有教育能使人超越動物的本性，在利益衝突時，做出善的選擇。

例如人有從眾的本性，喜歡跟同類抱團取暖。當人發現自己與別人不同時，他大腦中的腹內側前額葉皮質（ｖｍＰＦＣ）會活化起來，使他惴惴不安，這個焦慮驅使他去改變自己行為、使自己和他人一樣（這就是流行背後的驅動力）。但是當實驗者用跨顱磁刺激（ＴＭＳ）去暫時打斷ｖｍＰＦＣ神經元的活化時，他就比較不在乎別人的看法，也比較不會去改變自己來附和別人。因此我們可以用教育的方法來改變觀念，從而消弭盲從，讓多數的善有機會領導社會前進。

人類的另一個惡是偏見。偏見是大腦透過經驗的累積所形成的情境解釋，因為它是經驗的直覺，所以很難改變，即使明知不對，還是很難消除。因為偏見所產生的仇恨來自無知，因此杜絕偏見唯一的方法便是教育，在孩子心性最軟、思想最單純的童年，便透過親身接觸與同理心閱讀的感同身受，不讓偏見產生。研究發現上過種族融合小學的孩子，讀過「梅崗城的故事」、「湯姆叔叔的小屋」、「奴隸船」等書的青少年，在種族歧視的量表上得分比較低，態度比較溫和。

因為親身接觸的機會並不是那麼多，因此閱讀就更加重要。普立茲獎得主James Michener說：「一個國家的未來取決於這個國家的孩子在少年時所讀的書，這些書會內化成他對國家的認同、生命的目的、人生的意義，以及他對未來的理想。」我們的心智像個稻田，如果秧苗先長出來，野草便沒地方長了。及早給予孩子正確的觀念很重要，尤其在ＡＩ時代，因為機器人只會服從指令，談不上誠信，而信任正是維繫社會最基本的因素。這是ＡＩ時代倫理道德比以前更重要的原因。

所以要避免戰爭，就要讓孩子看到戰爭的殘酷，了解它造成的痛苦及對人類文明的毀滅。香港大學一位教授帶了一團思想偏激的學生去南京看大屠殺紀念館，看完出來後，每個孩子囂張的氣焰都不見了，他說：花在教育上的錢最值得，是絕對的一本萬利。

我們與其花天價去買武器，還要看對方的臉色，何不將此巨款投入教育，從根本上杜絕戰爭呢？

（作者為認知神經科學退休教授）

俄烏戰爭 AI 普立茲獎 機器人 教育

延伸閱讀

蘇蘅／從輕人文看教育的功利危機

AI衝擊新聞業／文字有如花椰菜 不如影片芒果冰沙

朋友手機訂閱App月花1萬多元 財商專家憶英語雜誌教訓：沒有使用都是浪費

被問有沒有不花錢的方法？創業家傻了…創投前輩「5字」醍醐灌頂說到心坎裡

相關新聞

陳力俊／一場美以伊都輸的戰爭

今年的美以伊戰爭始於美國與以色列於二月廿八日猛轟伊朗，雖然初期重創伊朗，但遭遇宗教式的負隅頑抗，不僅伊朗生命與財產損失慘重，美以在戰爭耗費與聲譽上，也遭到重創。

吳乃仁管收12天 赤裸裸政治放水

台糖前董事長吳乃仁因涉及台糖售地弊案，雖已服刑完畢，卻留下巨額款項未償還，日前更在台中地方法院上演了一齣令人瞠目結舌的「捉放曹」戲碼。

政院命政務官「停職」 豈有此法

行政院政務委員楊珍妮因遭內部調查認定涉及職場霸凌，院長卓榮泰先宣布自七月一日起「停止職務」，隨後由總統發布免職令，同日免職。短短一日內從停職到免職，看似回應輿論，但更值得質疑的是，我國政務官是否有「停職」制度？行政院長依據什麼法律命令停職？

聯合報黑白集／指鹿為馬

國民黨提出無人載具條例，反對二一○○億特別預算，主張未來六年每年編列不低於四百億元。民進黨籍的退輔會前副主委李文忠，第一時間對此表示肯定，呼籲朝野版本相互整合。但「李大砲」的看法顯不符上意，府方帶頭批評在野「侵奪行政權」，稱若以年度預算編列會排擠其他支出。國防部長顧立雄說，如何保證每年都通過四百億、不被立院刪減？

聯合報社論／視公投如寇讎，民進黨真的一代不如一代

中選會主委游盈隆即將主持其任內首場選舉，他公開宣稱「公投綁大選已成必然趨勢」，竟遭綠委王義川等人痛批是「史上最差中選會主委」。民進黨如此視公投如寇讎，連曾是黨同志的游盈隆都要抹黑，這置賴總統「堅守民主自由價值」的宣示於何地？當年極力催生公投的，是被稱為「蔡公投」的蔡同榮；而首度著手推動「公投綁大選」的，則是陳水扁總統，民進黨連這些都忘了嗎？

媒體用AI 要有人為判斷

《聯合報》用很大的篇幅討論ＡＩ內容海嘯，ＡＩ生成內容真偽難辨，媒體的權威性又在哪裡？新聞媒體使用ＡＩ，已經成了不可逆的趨勢，新聞不是娛樂事業，應以事實為基礎，避免臆測與偏見，但ＡＩ能避免臆測與偏見嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。