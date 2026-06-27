趙坤茂／同意或不同意，那是個問題！

近日上網規畫一趟國外輕旅行，在預訂機票、住宿或租車的過程中，都必須勾選同意網頁連結的服務條款，才能讓訂單成立。雖然只是短短數日的旅遊，但網上勾選同意的服務合約不知凡幾，令人極為困擾。

讀者或許早已察覺到，現在不論是上網、下載軟體服務，或是去實體店面消費，簽署「同意書」和勾選「隱私條款」的頻率，著實比以前高出許多。這並非個人錯覺，而是由於個資法規日趨嚴格、企業免責需求、數位資料蘊藏商機，以及數位簽署成本低廉等諸多因素推波助瀾，造成的必然現象。

首先，各國政府為了保護個資，近年來持續強化相關法規，如歐盟的通用資料保護法規和台灣的個人資料保護法等，都將網路資料的使用規範由「預設同意」轉為「主動告知」。這項轉變迫使企業在搜集任何數據前，都必須留下用戶點擊同意的數位證據；因此，無論是下載軟體服務或瀏覽網頁，畫面上皆頻繁跳出條款勾選框，成為當前極為奇特的數位體驗。

其次，在權利意識抬頭及消費糾紛頻傳的環境下，無論是網路或是實體交易，企業普遍保有「預防性法律保護」的心態。為了轉嫁潛在的法律風險、避免日後面對高額索賠官司，企業在推行網路活動或服務時，都會擬定鉅細靡遺的定型化契約，強制用戶在事前「勾選同意」，將所有可能產生的責任釐清，形成現今不點選「同意」就無法使用服務的普遍現象。

再者，在數位時代，數據是深埋在用戶行為中的「新石油」；誰能提煉出精準的個資與足跡，並掌握消費者的行為模式，誰就能將其變現為財富。

在現代網路生態中，許多服務看似「免費」，實質上是以用戶的隱私與專注力做為代價；企業在取得用戶的同意書後，可透過精準的數據搜集與分析來獲取巨大商機。

最後，隨著智慧型手機、雲端驗證及電子簽章的普及，以往紙本時代繁瑣的同意書簽署流程，如今在網頁上彈指之間即可完成。對企業而言，搜集同意書的法律成本與時間成本趨近於零，這使得同意並簽署合約不再局限於重大交易，而是廣泛嵌入日常所有線上活動中。

我們簽署同意書和勾選隱私條款，首要原則是排除那些試圖蒙混過關的「同意接收行銷訊息」或「允許第三方使用個資」等非必要項目，以免增加個資洩漏風險及遭到垃圾訊息轟炸。面對冗長的法律條文，一時之間根本看不完，此時必須善用快捷鍵過濾「個資、退費、免責」等關鍵字，了解其相關規定，以免爾後發生狀況時不知所措。

另一方面，粉絲在網路上搶票分秒必爭，在搶票結帳時可利用一些按鍵組合秒速勾選，並記得順手將非必要的行銷同意框取消勾選，如此就能在確保個資安全與消費權益的同時，快速完成購票程序。

前陣子到金融機構臨櫃申辦約定帳號，簽署同意書時忍不住問櫃員：「密密麻麻的條款，怎麼可能在當下讀完？」沒想到對方坦言自己也沒細讀過。雙方都沒詳閱就簽字，聽來確實諷刺，卻是街頭巷尾天天上演的常態。或許是台灣金融體系大致值得信任，這種「盲簽」的怪象，久而久之也就見怪不怪了。

（作者為台大資工系教授）