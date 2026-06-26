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黃正忠／看川普熱鬧後的覺醒

聯合報／ 黃正忠

川普重回白宮之後，美國氣候／永續政策與ＥＳＧ再次被推上政治戰場，廢規、鬆綁、反覺醒、退出國際組織，聲量與動作很大。我在諸多ＥＳＧ演講、課程或會議後，總會受到同樣質疑與挑戰：「川普都不做了！」聽起來就像是：「美國企業都不做了，我們還需要做嗎？」

這逐漸形成我的隱憂，倘若台灣企業都把白宮的主張，等同於美國企業的長期策略，可能會犯下比政治判斷更昂貴的商業錯誤。美國跨國企業未必與川普同調，許多績優企業反而更清楚，低碳不是道德裝飾，而是能源成本、競爭優勢、資本市場估值、國際客戶信任。台灣企業卻沒警覺到，「連美國企業都不得不做了，我們哪有本錢蹉跎？」

先看數字，美國並未因政治反覆就離開減碳軌道。相關數據顯示，美國從一九九○至二○二四年的人均ＧＤＰ成長百分之七十點一，人均排碳量卻下降百分之廿九點九；美國早就達成經濟成長與排碳脫鉤。在川普首任總統期間，美國人均排碳減量從二○一六減百分之廿一點○五，至二○二○減卅一點二八。美國持續清晰的「成長與排碳脫鉤」訊號提醒我們，政治可以搖擺，產業結構向低碳轉型卻不會輕易倒退。

美國整體電力部門排放，已因再生能源、核能、電網效率與企業購電協議，拉往逐步降低的方向。此反映在台灣最該警醒的電力排放係數上，特別值得重視。

美國環保署資料顯示，二○二三年美國全國平均電力排放係數，每度電排放○點三五公斤二氧化碳，低於二○二四年台電公告的○點四七四公斤。華盛頓州為○點一二一、加州○點一七九、紐約州○點二一二，甚至連產油的德州都僅○點三五，均低於台灣；俄亥俄的○點四八五、印第安納州的○點六六五，則仍高於台灣。這說明美國不是一整塊低碳天堂，但許多重要工業與科技州，已提供比台灣低碳三分之一以上的電力條件。

資本市場的訊號也不見得支持「美國企業退出永續」的想像。二○二五全球百大永續企業中，美國企業十五家，為各國之冠；MSCI ACWI Climate Action指數二○二六年三月的資料中，美國權重達百分之六十七點六一、日本百分之四點三七、英國百分之三點○三、加拿大百分之二點九五、台灣百分之二點七六。FTSE4Good Developed相關基金揭露的美國權重約六成一；ＣＤＰ二○二五年有八七七家公司進入A List，占受評公司約百分之四；美國企業在ＣＤＰ氣候領先族群比率占約百分之五，則低於日、英與歐盟。

歐盟在企業永續揭露方面的法規最為前瞻，即使短期有放緩及縮小管制對象，但在歐盟營收逾四點五億歐元的非歐盟大企業，仍將受到管制要求，直接受到影響的美國大企業預估就有近六百家；而必須遵守歐盟法規要求，進行直接供應商ＥＳＧ盡職調查的美國大企業，估計也在一至二百家之間。當大家以為ＥＳＧ已退潮之際，全球大企業卻正在醞釀新一波的永續浪潮。

川普可以反ＥＳＧ、可以鬆綁美國法規，卻不能替台灣降低電力排放係數；川普可以嘲諷氣候行動，卻不會補償台商因不夠低碳而失去的客戶、資金、人才與估值。看川普熱鬧而停下腳步的台灣企業，得自求多福了！「多福」正來自於及早覺醒。（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）

川普 白宮 美國

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