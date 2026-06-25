杜紫宸／AI如核武 世界走進數位冷戰

六月九日，人工智慧開發巨頭Anthropic發布了最新一代大型語言模型Mythos 5。三天後，白宮西翼會議室的氣氛已然降至冰點；螢幕上展示著該模型如何被繞過安全限制，進而自動規畫網路攻擊路徑。國安官員意識到，這套系統不再僅是單純的商業輔助工具，而是一套自動化網路作戰參謀的雛形。

若只是單純回應敏感問題，並不至於震驚華府；令官員感到不安的是模型「越獄」（指利用提示詞或其他技術，繞過原設定的安全限制）後的能力。該系統不僅能深度分析大型軟體架構，還能自動尋找弱點、推導攻擊路徑、編寫利用程式，甚至規畫大規模網路攻擊流程，這標誌著數位冷戰的戰略轉移。

數小時後，美國商務部發布緊急出口管制命令，限制相關模型權重與核心能力的對外接觸；這是首次有政府將模型本身，視為如同飛彈技術、核武材料或超級電腦般的戰略管制對象。

過去幾年，美中科技競爭焦點主要圍繞晶片；從輝達ＧＰＵ、ＡＳＭＬ曝光機到先進封裝設備，美國的策略是控制製造ＡＩ所需的關鍵設備。然而六月十二日後遊戲規則出現改變，華府首次釋放明確訊號—真正需管制的不僅是製造ＡＩ的工具，更重要的是ＡＩ技術本身。

根據測試，該模型能在極短時間內分析數千萬行程式碼，完成架構遷移與漏洞檢測，將原需數十名工程師耗時數月的工作壓縮至數小時內，帶來的規模化攻擊效能，足以徹底改寫網路攻防的平衡。

模型權重已然成為新的戰略資產。在國防與情報部門眼中，它不再只是商業軟體，而是能快速複製知識、放大破壞能力的「數位軍備」；它正在創造前所未見的「防禦者困境」，模型發現弱點的速度已超越人類修補的速度。ＡＩ每日產出大量高風險弱點，企業卻仍需依賴人力進行驗證與部署更新時，即形成一座規模空前的數位軍火庫。若這些資訊落入惡意勢力之手，後果不堪設想。

但令國安單位擔憂的並非漏洞挖掘，而是技術規模化的能力。歷史上具顛覆性的技術，關鍵時點往往不在第一次出現，而是出於第一次具備大規模複製能力。核分裂原理在一九三八年已被發現，但直到一九四五年原子彈施放，才徹底改寫國際秩序。同樣地，漏洞搜尋與網路攻擊技術並非新事物，但若ＡＩ能將效率提升百倍甚至數千倍，網路攻防的平衡即被徹底改寫。

當然，華府的擔憂是否完全合理？仍有討論空間。研究指出，這些所謂的突破性能力，仍有相當程度來自於對既有訓練資料的記憶與重組，而非真正的推理革命。例如在修補程式漏洞時，模型可能只是重現過去的修補方案，並非自主創造新的邏輯。

ＡＩ「技術主權」已成為企業與國家須面對的生存問題。未來數年，各國勢必加速投入建構本土模型、算力基礎設施與資料中心建設，全球ＡＩ產業可能從單一中心走向多極化格局。

多年後，人們或許會遺忘是哪家公司遭到管制，也可能忘記是哪位官員簽下那紙禁令。但歷史會銘記，在二○二六年的夏天，人類首次意識到ＡＩ不只是單純的科技進步，更是一場深遠的權力變革，世界也從此走進了「數位冷戰」的時代。

（作者為東海大學管理學院兼任教授）