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郭瓊瑩／游牧人生 vs. 島內新移居潮

聯合報／ 郭瓊瑩

看過電影「游牧人生」，一定會對全球在高齡化社會下的家庭、社群，乃至個人生活之變遷與調適，產生很多的聯想，以及解析人生意義、定義最終歸屬。美加大陸幅員廣闊，「以車為家」迴遊式暫居、季節性扎營定錨，找尋短暫型工作，亦為開啟另一扇人生之窗、邁向新階段的旅程。

在台灣等東方社會，「以車為家」並非生活之日常，也非現實空間環境可及之選項。也因此，迄今在都會區人潮聚集處、謀生較容易的地點，常見許多「街友」以公共場域、建築周緣為庇護所；顯見者如各大車站、公園、鬧區之街角騎樓、高架橋下。他們的生活又非如「困頓遊民」，而是一種對自我生活的放逐，在「不得不」的游離中找尋短暫定錨處。無論寒冬酷暑、颳風下雨，也已習於因地制宜、隨機應變的都市游牧生活。

長期觀察這些族群，年齡自壯年到老年均有，甚而有外籍人士，女性比例亦逐年增加。除少數乞討者外，很多人尚稱自律，會有序打包整理方寸紙箱搭成的棲息空間；且幾乎人人有手機在身，並未與社會脫節。在充滿競爭壓力的社會與破碎家庭中，這種現象呈現的是一種自我放逐的「開放式隱居」；在這群聚環境中，似乎另有其生命歸屬感。

而在「移居游牧生活」的光譜中，另有一種特殊現象同步發生；原居於高房價、都市水泥叢林、密集空間紋理中的人們，想暫時逃離那種壓迫感，找尋他們理想中的「現代桃花源」。有的由台北市精華地段，移居到北海岸小漁村或郊山農村中；甚而更遠，踏上離島、東部偏鄉海岸、山谷水畔。

這一群島內新移民，很多有著高學歷、高所得，甚至仍是科技、生技界的ＣＥＯ，或身懷各般武藝的創作者、藝術家，也不乏來自世界各國的築夢者。他們的移入，無形中擾動了原本衰頹蕭條的社區；原本面臨廢校的偏鄉小學，因學齡子女的移入，加上區域地理環境特質之影響，在自然氛圍中得以接觸更寬廣自由的教育，也活化了小校教育的視野。

原本沒有充足教師的學校，也因移居家長們各自投入擁有的知識技術，讓這些社區不只活起來，還開創出比制式教育更前瞻、更吸引人的全人教育框架與溫馨培育場域。也有家長在家自教、讓孩童自學；甚而透過其多元人脈網路，非正式地引入了孩童學習的新路徑，打開了正規教科書和課綱上沒有的「真實大世界」視野，並以好比「無圍牆校園」的大地山水為教室。

適者生存原是生物求生、繁衍後代的定律，在全球多數已開發國家均步入高齡化社會的時代，不論銀髮、灰髮乃至黑髮族的「游牧人生」，與讓人性、心性接地氣的島內移居風潮，已深刻點出當今政府的行政界線、社會治理，其內涵早已非身分證與土地權狀上的記載而已。在此自在生活的基礎下有一張綿密的網，是看不見的、另一種真實的民生與民聲。

台灣幅員不大，惟具豐富的自然與人文特色。無論是讓自我放逐者得以再尋個人生命價值，或鼓勵追尋生命意義者自在移居、甚而以世界為家；世界公民的理想，似乎也得以逐漸實現了。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）

街友 移民 偏鄉

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