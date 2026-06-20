王正方／韓愈〈師說〉的古為今用

北一女中學國文老師區桂芝之前接受訪問，她說：「台灣人若承認自己是中國人，和平就來了，一毛軍費都不用花。」

「零軍購」引發強烈相反意見和此起彼落的粗魯謾罵。教育部有說法：「…教師不只是知識傳授者，更肩負培養學生民主素養與公民思辨能力的重要責任…教育工作者的公共發言，應建立在對民主制度、社會責任及教育專業之基本理解…‧至於是否違反相關規定…請學校督導，教師應恪遵法令、嚴守專業分際。」

先賢韓愈的〈師說〉有言：「師者，所以傳道、授業、解惑也。」教育部把「授業」說成知識傳授；「傳道」的摩登闡述是建立民主制度、社會責任之基本理解；「解惑」則是培養學生民主素養與公民思辨能力。

長官認為教師「傳道」是「建立理解民主制度」。言論自由乃民主體系的重要支柱；「承認自己是中國人，和平就來了」，違反了什麼規定，硬是不准說它，亞洲民主燈塔有言論自由嗎？

「解惑」的新說法：應培養學生的「民主素養公民思辨能力。」年輕人的素養與思辨能力如何培養？教育部強調：

「加強宣傳…教師應發揚師道與專業精神，避免不當政治宣傳…。」死死抓住政治宣傳老套招！

骨董師父教徒弟，拿出各式真品贗貨供他們賞玩、鑑別，久之個個自通。若貫徹「一言堂」，獨尊執政當局未知真偽的說法，學子們傻乎乎背誦教條，思辨能力全部廢掉，漠視執政者的貪汙枉法，篤信官員們的謊話連篇，愚民政策奏效，繼續執政穩如泰山，又回到威權統治了。

教育部又說：「…是否違反教育行政中立，屬地方主管權責事項，地方政府應依法處理。」不久區老師聲明：「我答應校長，退休之前不再接受媒體採訪，不再公開討論時事，各位媒體朋友們暫時再會了！所有因軍購論受到干擾的同仁辛苦了。」地方主管處理得快、狠、準。

美國大佬開口一點二五兆新台幣逼著台灣買他們的軍火，有專家指出：這麼多錢買航空母艦都有餘了；還不給購貨清單。潛台詞：乖乖繳上大把銀子，賞你什麼是什麼！立法院通過七千八百億台幣購買美軍備。人人窩囊到不敢照鏡子！

教育部還說：「…台灣尊重多元意見與言論自由，但民主的可貴也建立在對事實、『制度運作』及國家安全風險的理解之上。」高唱言論自由，不同意見卻被牢牢箝制住，更要大家理解運作制度，莫帶來國家安全的風險！「零軍購」之說究竟造成了何等安全風險？為何台灣如此熱中買美國軍備？

買軍備的「制度運作」局外人多不知內情，據說箇中回扣近天文數字。拉法葉艦貪汙案，中外十四人因之自殺或暴斃，某涉案軍火掮客，瑞士可疑存款六點七億美元，因追訴逾期發還家屬。有在野立委誓言不惜動搖國本，查個水落石出。政黨輪替多次，本案不了了之。對「軍購運作制度」的真相，我們疑惑甚深解惑無門！

執政當局雷厲風行「去中國化」，麾下教育部詮釋韓愈〈師說〉，古為今用以鞏固政權。區老師的「零軍購」不准說，川普大爺卻暫停對台軍售。有趣！（作者為電影導演）