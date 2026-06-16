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周韻采／這一夏 搖滾世界盃

聯合報／ 周韻采

六月十一日（台灣時間六月十二日凌晨），全世界最矚目的大事不是美伊戰爭、不是Elon Musk的SpaceX上市，而是四年一度的世界盃足球賽開幕了。

本屆世界盃飄著濃濃的懷舊風，除了哥倫比亞天后夏奇拉（Shakira）繼「Waka Waka」後，第四度登上世界盃演唱主題曲「Dai Dai」；三度舉辦世界盃賽事的墨西哥阿茲特克球場，更是見證過一九七○年「球王」比利帶領巴西奪冠、一九八六年「阿根廷傳奇」馬拉度納帶著上帝之手封冠的場地。而已五度參賽世界盃的足壇巨星—葡萄牙的Ｃ羅、阿根廷的梅西，只要他們再踏上世界盃，就可締造歷史性的世界盃六屆參賽紀錄。

若因此說足球是「老化運動」則言過其實。美國年長族群的確習於觀賞棒球與美式足球，但年輕世代受影視全球在地化（glocalization）的影響，追韓劇、聽拉丁舞曲，也觀賞全世界最多運動人口的足球，較父執輩觀賞的比例為多。

過去多年來由美國制霸的影視與流行文化，在本屆世界盃亦出現質變。此次世界盃首採聯名發行公仔，對象卻不是米老鼠或史努比，而是中國大陸「泡泡瑪特」的Labubu。生於後全球化的年輕世代，除了美國頂流如Taylor Swift、MrBeast外，消費口味更傾向在地化或區域化。兩隻穿著足球衣的Labubu人偶出現在球場時，觀眾拿出手機猛拍，代表了跨文化的敘事認同，完美詮釋了全球在地化的風潮。

然而，在強調運動競技與多元文化和諧的表象下，本屆世界盃也透著硝煙味。這是第一次有主辦國與參賽國在比賽期間發生戰爭的，也第一次有四個參賽國的球迷入境被拒，更是第一次有參賽國（伊朗）教練與足協主席的簽證被主辦國（美國）拒發，逼迫球隊只得駐紮在墨西哥邊境的蒂華納市，比賽當天才得驅車赴洛杉磯比賽。

《The Economist》的實證顯示，就球賽的輸贏而言，球員的重要性遠超過教練。由於球員表現（得分數）的標準差較教練來得高，代表球員表現好壞差異大，也意味著好的球員對得分大有助益。例如Ｃ羅或梅西，每季貢獻得分數可較平均值高出十分；但重量級教練例如Jurgen Klopp，僅較平均值最多增加兩分。

儘管如此，當伊朗球員必須在比賽日當天跨境比賽，意味著球員將最寶貴的體力消耗在交通往返、不確定的通關，無法以最佳狀態備戰，形同讓伊朗打一場不公平的戰役。

至於台灣，雖然無緣參加世界盃，但不妨礙我們成為一同歡慶的球迷。經運動專業電視頻道近廿年深耕賽事轉播，台灣已培養出一批相當堅實的運動賽事收視人口。

轉播中結合多鏡頭、視角、即時數據，加上ＡＩ模擬，呈現如電玩效果般的３Ｄ動畫；付費影音串流平台提供的無廣告、即時回看功能、多視窗精闢解說與球評，使得世界盃轉播充滿舞台性、戲劇性和互動性，就讓我們搖滾一夏足球吧！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）

世界盃 梅西 馬拉度納 C羅 美伊戰爭

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