李家同／台灣應重視兩岸科技競爭

大家熱中注意兩岸關係，尤其是政治問題，可是我認為我們尤其應該注意兩岸在科技方面的競爭問題。大陸的科技公司有兩個特點值得關注：他們產品的市場非常大、大陸政府對企業的補助相當驚人。

大陸有很多科技公司，就以汽車來說，能夠大量銷售到歐洲的公司就有五個之多。假設大陸有一家汽車零件公司，可以想見這家公司能有多大的銷路。相形之下，台灣的科技公司沒有這麼大的市場，使得我們在競爭上吃了很大的虧。

不僅如此，大陸最近實行愛用國貨的政策，他們的科技公司往往被要求使用大陸生產的設備和零組件；這種做法使大陸的科技有了良性循環。反觀台灣，政府沒有認真地鼓勵大家愛用國貨，以軟體為例，台灣早已有相當不錯的資料處理系統（data management system）、雲端系統與點對點通訊軟體。

就以點對點通訊軟體為例，政府單位也沒有採用國貨，這是相當可惜的事。法國政府最近規定，只要法國已經發展了可用的軟體，政府單位就必須要有，他們稱之為「保護數位主權」，其實也幫助了法國的軟體工業。台灣也有自製的雲端系統，我卻沒有感覺到政府有鼓勵大家使用。

尤其，很多大陸的科技公司可以從政府那裡得到鉅額補助。要發展一個非常高級的工業產品，研發的工作常常長達十年之久，且需要相當多的研發工程師，因此科技公司必須投入很大的經費。

大陸政府一旦看準了某些公司，即慷慨地給他們長期補助，這一點是台灣政府很難做到的；因為若政府對某一家私營企業給予長時間的經濟補助，即難逃「圖利他人」的質疑，因此台灣的科技公司從政府得到的補助，是不能與大陸相比的。

由政府大力補助民間科技發展，是很多國家在做的事。美國號稱購買新式武器，其實就是把錢給那些公司，讓他們可以安心做研究。最近美國對半導體工業也是公然實施補助政策，我藉他山之石提出兩個建議：

第一、政府應率先以身作則、愛用國貨。使用國人自製的資料管理系統與點對點通訊系統，對國家安全是十分重要的。第二、應修法使政府可以補助民間科研機構及科技公司，但必須要有明確的發展目標，例如要求該公司或機構在某個技術上有很大突破。

問題是，究竟有哪些機構和公司可接受政府提供的長期資助？政府應敦請各大學理工學院內，具有公正形象與德高望重的學者來審議和決定；例如這家公司必須長時間投入研發工作，且若沒有政府補助，該公司即可能無法與同業競爭，而對國家發展產生不利影響。總而言之，我們應該重視兩岸競爭，但政府也需有新的機制來保護、發展關鍵核心科技。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）