杜紫宸／2046年AI社會樣貌的想像

如果我們對人工智慧社會的想像，仍停留在「它會取代多少工作」，那就像站在工業革命的開端，只關心馬車夫的薪水會下降多少。未來廿年，人類經歷的將不是就業結構的調整，而是文明底層邏輯的重寫。社會的運作基礎，將從勞力密集與知識密集，躍遷為「意圖密集」—執行全面交給ＡＩ，人類只負責定義方向與問題。

推開二○四六年的想像大門，最先消失的不是工作，而是職位。年輕人不再進公司打卡，他打開「個人控制台」，同時運行多個ＡＩ智慧代理；一個在北美測試產品、一個在印度優化客服、一個在東北亞談判供應鏈排程與價格。幾小時內，新品牌從概念到上架全部完成；他不再是勞動者，而是能調動全球資源的節點。

當執行力全面外包，財富的定義隨之改變。未來稀缺的不是商品，而是算力與能源；每個人每天檢視的不是銀行餘額，而是累積的算力額度。有些人可同時運行數百個模型，進行投資、研發與創作；也有人只能依賴基礎配給，讓ＡＩ分身在網路上完成簡單任務、換取生存所需。貧富差距不再是擁有多少資產與財富，關鍵在ＡＩ算力一天能替你完成多少事。

圍繞算力的分配，社會分裂出不同制度。有的由企業掌控，效率極高但階級明確；有的由國家配置，穩定卻高度規範；也有透過去中心化協議分散資源，機會與風險並存。未來的核心問題並非如何創造財富，而是誰有權決定「算力如何被使用」。

當完美可以被無限複製，人類的價值開始反轉。夜晚，在一個地下音樂空間，一支偶爾走音的樂團，吸引滿場觀眾；一只略微變形的手工陶杯，價格遠高於精密的量產品。一旦效率與完美易得，缺陷美與不確定性反而成為稀缺。人類不再以「有用」定義價值，而是從「非必要但真實」中重新尋找存在感。

更深層的變化是「認知盈餘」的釋放，ＡＩ與機器人承接大部分生產活動，結果只需百分之十至十五的人力維持系統運作，其餘多數人的時間被釋放，群眾第一次集體面對「不必工作之後要做什麼」的議題。有人沉浸於娛樂，也有人投入過去被忽略的領域，包括心理健康、意識探索、環境修復。人類開始有能力將大量資源投入「不以效率為目的」的方面。

此時，社會複雜度超越理解極限，治理模式隨之改變。交通事故甚至由演算法即時完成裁決，人類官員只處理例外案例；大型ＡＩ平台提供醫療服務與利益仲裁，取代國家的部分功能。未來是不同制度與組織形態之間的競爭。一個人選擇接入哪個ＡＩ系統，就等於選擇了規則與價值觀；認知主權取代領土主權，成為思想核心。

科技的演進不是單純的進步，而是一場有代價的重組。它卸下了人類做為生產來源的角色，也動搖了既有制度存在的基礎。二○四六年的世界不會只有一種樣貌，而是多種版本並存；有人生活在集中與高效率的體系，有人處於穩定但受控的分配社會，也有人置身流動且不確定的網路世界。

在一個ＡＩ可以為大多數問題提供答案的時代，人類的角色將不著眼於回答問題，卻聚焦在決定什麼問題值得提出。廿年後，最稀缺的不是知識、不是資源，而是提出一個好問題的能力。你準備好了嗎？（作者為東海大學管理學院兼任教授）