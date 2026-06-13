杜紫宸／2046年AI社會樣貌的想像

聯合報／ 杜紫宸

如果我們對人工智慧社會的想像，仍停留在「它會取代多少工作」，那就像站在工業革命的開端，只關心馬車夫的薪水會下降多少。未來廿年，人類經歷的將不是就業結構的調整，而是文明底層邏輯的重寫。社會的運作基礎，將從勞力密集與知識密集，躍遷為「意圖密集」—執行全面交給ＡＩ，人類只負責定義方向與問題。

推開二○四六年的想像大門，最先消失的不是工作，而是職位。年輕人不再進公司打卡，他打開「個人控制台」，同時運行多個ＡＩ智慧代理；一個在北美測試產品、一個在印度優化客服、一個在東北亞談判供應鏈排程與價格。幾小時內，新品牌從概念到上架全部完成；他不再是勞動者，而是能調動全球資源的節點。

當執行力全面外包，財富的定義隨之改變。未來稀缺的不是商品，而是算力與能源；每個人每天檢視的不是銀行餘額，而是累積的算力額度。有些人可同時運行數百個模型，進行投資、研發與創作；也有人只能依賴基礎配給，讓ＡＩ分身在網路上完成簡單任務、換取生存所需。貧富差距不再是擁有多少資產與財富，關鍵在ＡＩ算力一天能替你完成多少事。

圍繞算力的分配，社會分裂出不同制度。有的由企業掌控，效率極高但階級明確；有的由國家配置，穩定卻高度規範；也有透過去中心化協議分散資源，機會與風險並存。未來的核心問題並非如何創造財富，而是誰有權決定「算力如何被使用」。

當完美可以被無限複製，人類的價值開始反轉。夜晚，在一個地下音樂空間，一支偶爾走音的樂團，吸引滿場觀眾；一只略微變形的手工陶杯，價格遠高於精密的量產品。一旦效率與完美易得，缺陷美與不確定性反而成為稀缺。人類不再以「有用」定義價值，而是從「非必要但真實」中重新尋找存在感。

更深層的變化是「認知盈餘」的釋放，ＡＩ與機器人承接大部分生產活動，結果只需百分之十至十五的人力維持系統運作，其餘多數人的時間被釋放，群眾第一次集體面對「不必工作之後要做什麼」的議題。有人沉浸於娛樂，也有人投入過去被忽略的領域，包括心理健康、意識探索、環境修復。人類開始有能力將大量資源投入「不以效率為目的」的方面。

此時，社會複雜度超越理解極限，治理模式隨之改變。交通事故甚至由演算法即時完成裁決，人類官員只處理例外案例；大型ＡＩ平台提供醫療服務與利益仲裁，取代國家的部分功能。未來是不同制度與組織形態之間的競爭。一個人選擇接入哪個ＡＩ系統，就等於選擇了規則與價值觀；認知主權取代領土主權，成為思想核心。

科技的演進不是單純的進步，而是一場有代價的重組。它卸下了人類做為生產來源的角色，也動搖了既有制度存在的基礎。二○四六年的世界不會只有一種樣貌，而是多種版本並存；有人生活在集中與高效率的體系，有人處於穩定但受控的分配社會，也有人置身流動且不確定的網路世界。

在一個ＡＩ可以為大多數問題提供答案的時代，人類的角色將不著眼於回答問題，卻聚焦在決定什麼問題值得提出。廿年後，最稀缺的不是知識、不是資源，而是提出一個好問題的能力。你準備好了嗎？（作者為東海大學管理學院兼任教授）

人工智慧 印度

延伸閱讀

施振榮／以王道提升AI價值創新

王文華／另一種「AI」

郭瓊瑩／運用AI之外 回到書寫人生

AI時代最重要的資產不是晶片，而是人！H2U永悅健康引領500+企業啟動「健康算力革命」

相關新聞

讀家觀點／選罷法修正 應擺脫因人設事的慣性

立法院會昨三讀通過《公職人員選罷法》第廿六條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。

民代：可原則開放機車免強制待轉

是否全面開放機車免強制待轉？交通部最新說法維持「因地制宜」，不過，以筆者兩屆台北市議員一共爭取開放四十六個三車道以上機車免強制待轉的經驗，中央主管機關立場稍嫌保守，應可更宏觀更積極來看待。

防制毒駕 刑責必須重到有感

桃園日前發生疑似毒駕拒檢逃逸，嫌犯高速狂飆，最終撞死兩名正在等紅燈的無辜民眾，自己也傷重不治。這起悲劇再次提醒我們：毒駕不是一般交通違規，而是嚴重的公共安全危機。

毒駕上路再攔檢 慢半拍

近期接連傳出毒駕奪命案件，肇事者多與依托咪酯「喪屍煙彈」有關。警方展開專案取締，行政院會也已通過刑法修正草案、加重毒駕犯罪的刑度。政府動起來當然必要，但若治理重心仍只放在查獲件數、取締績效與專案成果，不只治標不治本，甚至可能產生新的公共安全風險。

杜紫宸／2046年AI社會樣貌的想像

如果我們對人工智慧社會的想像，仍停留在「它會取代多少工作」，那就像站在工業革命的開端，只關心馬車夫的薪水會下降多少。未來廿年，人類經歷的將不是就業結構的調整，而是文明底層邏輯的重寫。社會的運作基礎，將從勞力密集與知識密集，躍遷為「意圖密集」—執行全面交給ＡＩ，人類只負責定義方向與問題。

知己知彼 鄭麗文訪美彌足珍貴

國民黨主席鄭麗文先後訪問紐約和華府智庫，儘管民進黨和部分媒體一路唱衰，不過鄭麗文此行所獲得的經驗，對國民黨和鄭主席都彌足珍貴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。