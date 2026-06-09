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陳力俊／川普清洗美國科學基金會的警訊

聯合報／ 陳力俊

美國科學基金會（ＮＳＦ）旨在和平時期引導公共科研，並使其免受任何執政政府的干預，年預算達九十億美元。自成立以來，它已成為美國基礎科學的主要資助機構。資助的計畫支持超過二七○位諾獎得主，並推動了包括核磁共振成像技術、ＡＩ和基因編輯等在內的多項基礎性創新。一項研究估計，美國五分之一的財富源於公共科研投資。

令人震驚的是，美國總統川普於四月廿四日解雇了擁有法定權力監督ＮＳＦ運作的國家科學董事會（ＮＳＢ）的全部廿四名成員。ＮＳＢ除制定ＮＳＦ政策並批准巨額支出外，它還就國家科學政策向政府和國會提供建議。其成員通常是傑出學者和行業領袖，由總統任命，任期六年，每兩年選出八名成員。ＮＳＢ的重要性不僅在行政監督，更在於它象徵科學社群對政府權力的制衡。

傳統上，ＮＳＦ主任都擁有扎實的科研背景和對ＮＳＦ業務有深刻了解，而白宮卻提名一位僅有投資公司背景人士擔任已懸缺一年的主任。自川普上任以來，ＮＳＦ已流失三成員工。鑑於ＮＳＦ資助了科學和工程領域的大部分基礎研究，且非常重視學生培養，這表明這些並非本屆政府的優先事項。

被解雇的董事會成員之一表示，ＮＳＢ在去年五月公開批評川普提議將ＮＳＦ的現有預算削減五成五，獲得國會支持而補正，因而激怒川普政府。被解職的ＮＳＢ主席譴責川普再度提議削減ＮＳＦ下一財年五成五的預算。同時白宮管理和預算辦公室（ＯＭＢ）日前略過大型研究設施委員會，要求國會明年撥款給ＮＳＦ九億美元。當董事會質疑時，ＮＳＦ的研究設施主管的答覆是：「ＯＭＢ已給了明確指示，因而必須執行。」事實上，過去一年來，ＮＳＦ的兩名最高官員即已不再理會董事會的意見。

川普政府當然並非毫無理由。部分保守派人士長期批評美國科研體系過度官僚化、政治正確化，甚至偏離國家利益。他們主張應將資源集中於戰略科技，而非分散於大量看似缺乏實際成果的學術研究。這並非全然沒有道理，但問題在於，改革與重挫是兩回事。

美國對中國的競爭優勢是川普政府最關注的議題之一。川普力推一項耗資數十億美元的重大計畫，試圖在ＡＩ和量子運算領域贏得競爭。另一項國家優先事項是趕在中國之前將太空人送上月球。這些項目是少數幾個具有科學或技術成分的項目，得以倖免於川普的削減計畫。在政府大幅削減支撐美國科技霸權根基的基礎科研體系時，顯示其對科技競爭的理解，更偏向「立即可見的戰略技術成果」，而非長期知識積累。

對台灣而言，此事尤其值得警惕。台灣長期高度師法美國科技與高教體系，無論半導體、ＡＩ、生醫或人才培育皆然。若美國未來逐漸從「開放型知識強國」轉向「政治化科技國家」，全球科技生態也將隨之改變。更重要的是，台灣也面臨類似誘惑，偏重短期可見成果，追求立即經濟效益。

真正的科技強國，不能只有晶片與產品，更須擁有能孕育未知未來的科學生態系統。ＮＳＦ之所以成就斐然，不只是因為它資助了多少研究，而是它代表一種政府願意長期投資於探索未知科研。如果連美國都開始動搖這種信念，那不只是美國科研的危機，也可能是全球公共科研的危險訊號。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）

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