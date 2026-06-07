林一平／諾貝爾獎的價值悖論

為回應賴總統「卅年內新增至少三位諾貝爾獎得主」的目標，教育部擬成立「台灣高等研究學院」（ＴＡＡＳ），整合台大、清大、陽明交大、成大及中研院的資源，建立靈活的國際科研人才培育機制。

比起台灣的做法，美國總統川普則更粗暴直接。去年諾貝爾和平獎公布後，川普對自己未獲獎表達明顯不滿，認為這結果忽視了他在國際外交與衝突調停上的努力。白宮隨即回應，批評挪威諾貝爾委員會將政治考量置於和平之上，並指控評選過程已高度政治化。川普也重申自己曾多次獲得提名，並始終認為其外交作為，足以獲得這項具有高度象徵意義的榮譽。

在相關公開談話中，川普強調自己促成和平進程、降低衝突風險的角色，並將諾貝爾和平獎視為對其政治路線與歷史定位的重要肯定。他透露，獲獎者馬查多（María Corina Machado）親自來電，表示她接受這項獎是以他為榮，因為他才真正值得。此後，馬查多更於今年元月在白宮私人會面中，將諾貝爾和平獎獎牌實體贈予川普，以表彰他「對委內瑞拉自由的獨特承諾」。川普公開表示樂於接受，並對此大加讚揚，顯示他將諾貝爾獎理解為國際承認與話語權的象徵，而不只是單純的道德表彰。

這種態度，明示了一種將榮譽視為權力延伸的價值觀。對川普而言，獎項不僅是對和平理念的評價，也承載著鞏固政治正當性與歷史地位的象徵功能。結果未如預期，質疑評選動機即成為回應的一部分，亦反映榮譽在其政治想像中占據的核心位置。

與此形成鮮明對照的，是愛爾蘭劇作家蕭伯納（George Bernard Shaw）。一九二五年，瑞典學院以其作品中展現的理想主義與人道精神，授予他諾貝爾文學獎；但這位終生挑戰體制與權威的作家，始終與制度性榮耀保持距離。

蕭伯納曾指出，諾貝爾獎對尚未成名的作家或許是實質援助，對功成名就者，卻好比象徵創作生命告一段落的標記，且評選標準不過是以「相當高貴的聲譽」作為門檻，本質上更近似彩票。

蕭伯納最初抗拒接受獎金，最終將這筆約八千英鎊的資金，全數捐予英國瑞典文學基金會，用以資助瑞典文學作品的英文翻譯及生活窮困的作家，而非留為己用。他刻意削弱獎項對個人的占有性，將私人榮耀轉化為文化流通的動力，使金錢服務於思想，而非聲望。

耐人尋味的是，他後來憑藉親自改編的《賣花女》（Pygmalion）劇本，於一九三八年榮獲奧斯卡最佳劇本獎，成為史上首位同時獲得諾貝爾獎與奧斯卡獎的創作者，卻始終未對榮譽本身失去警惕。

兩種態度，呈現出截然不同的人生哲學。川普將榮譽視為影響力與歷史評價的延伸，重視其帶來的政治象徵意義；蕭伯納則拒絕讓思想吸納於體制，即使接受獎項，也努力消解其對創作自由的約束。

蕭伯納的選擇，展現了知識分子不因榮耀而被收編的風骨，使思想得留存於權力之外。相對而言，一旦榮譽過度政治化，並成為權力競逐與自我證成的工具，其原本承載的道德重量便逐漸流失。歷史最終衡量的並非獎項數量，而是誰能在榮耀與權力之外，以思想和行動為世界留下不可取代的痕跡。

（作者為前科技部代理部長）