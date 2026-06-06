趙坤茂／高鐵誤點事故的省思

五月下旬，台灣高鐵爆發通車以來最嚴重的誤點事故，影響超過廿四萬名旅客，包括交通部長及多位立委。當日高鐵取消所有表定班次，全天改採每小時雙向各發三班、每站皆停且全面自由座的模式營運。

初步調查推測，這起延誤事故源自苗栗路段「轉轍器控制機箱」電源模組的汰換作業。施工團隊在清晨四點多完成更新，未料隨後卻引發未能及時修復的號誌異常，列車因而無法依循自動控制系統高速通行。權宜之計只好緊急啟動人工授權運轉，並且實施單線雙向調度，最終引爆全線大規模的延誤事故。

高鐵官網第一時間發布的新聞稿，僅見一頁對誤點事件的簡要說明，社會大眾對事故的結構性主因，以及未來的防範機制仍一無所知。今年二月東京晴空塔發生廿名乘客受困電梯的事故，彼時主事當局所提交的檢討報告鉅細靡遺，不僅以圖文並茂的時間軸線詳述事件始末，更深入探討防範重蹈覆轍的具體對策。他山之石，可以攻錯！縱使深切檢討無法徹底根絕突發狀況，但唯有直視問題根源，才能切實降低事故復發的機率。

不論是台灣高鐵的號誌危機，或是國外鐵道的突發事件，各國鐵路在現代化高效能的背後，無形中都承受著「深夜維修黃金數小時」的技術壓力，那些幕後維持順暢運作的無名英雄著實厥功甚偉。然而，當突發事故發生時，大眾期盼的不僅是當下應變的「安全降速」，更希望主事當局能透過專業且透明的深刻檢討，讓每起突發事故轉化為改善系統、降低復發率的寶貴經驗。

如今，我們有幸在日常生活裡享有高度數位化與自動化的便利，但其背後恐也潛藏如高鐵誤點事故那樣「單點出錯、全盤崩潰」的系統性危機。試想，一旦醫療、金融、水電、交通及電信等攸關民生的基礎設施陷入系統性癱瘓，民眾付出的代價往往不只是單純的時間延誤，而更是接踵而來的社會恐慌、資金斷鏈，乃至於對生命財產的直接威脅。

瑞士起司模型告訴我們：災難絕非偶然，而是那些日積月累被忽略的微小漏洞，在命運的齒輪下連成了一線。現代系統追求極致效率與高度整合，卻也壓縮了容錯時間與空間；一個看似微不足道的軟體更新、硬體故障或操作疏失，都可能化為星火，點燃全系統癱瘓的連鎖效應。例如在此次事件中，當極端敏感的防護機制為了「絕對安全」而選擇全面鎖死或降級營運時，單點故障就迅速外溢，進而演變成系統性的全面癱瘓。

因此，降低系統風險的關鍵，絕非僅一味追求「永不犯錯」的剛性防禦，而更應建立具備「優雅降級」與「動態隔離」的彈性架構，好讓微小故障在觸發骨牌效應前就被吸收與修護，以避免演變成起司片上的全新漏洞。此外，面對日常維護與風險防範，主事當局必須建構高度專業的檢討機制，並打造更具韌性的備援系統，方能從根本上阻斷系統性災難。

高鐵誤點事故警示我們，民生基礎設施在追求高效運作的同時，絕不能忽視系統性風險。每一次的故障修復與事件檢討，都必須著眼於強化抵禦系統癱瘓的彈性防線，如此方能建構現代系統設施的堅實基石。（作者為台大資工系教授）