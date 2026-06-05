施振榮／以王道提升AI價值創新

全球掀起ＡＩ（人工智慧）浪潮，ＡＩ技術快速發展，對社會造成的衝擊與影響也非常深遠，而且是「雙面刃」：一方面提升效率、創造新機會；另一方面也帶來失業與負面應用等新挑戰。

舉例來說，善用ＡＩ可以提升工作效率，也創造了新產業、催生出很多新職業。雖然許多人憂慮ＡＩ會取代許多重複性高的工作，但實際的情況是，未來不是「ＡＩ取代人」，而是：「會用ＡＩ的人取代不會用ＡＩ的人。」

因此，重要的是我們要開始面對這股ＡＩ浪潮對生活帶來的改變與衝擊，開始去了解ＡＩ、善用ＡＩ。為此，去年九月我也在ＧＰＴ平台上打造了我的王道思維同心分身「Stan AI」，透過ＡＩ可以跨語言的特性，協助我加速推動王道的普及化與國際化。

日前在一場工研院所舉辦的院士聯誼餐會中，我也向與會者介紹了Stan AI，當時經濟部龔部長也在場，大家聊到今年由於股市交易熱絡，來自股市交易的稅收將較預期多，如何善用這筆預算將是重要的議題。

工研院張院長於是建議：「不如我們就來問問ＡＩ，請Stan AI提供十五個較聰明使用這筆預算的方式。」

將提問輸入Stan AI後，電腦螢幕畫面中ＡＩ回覆如下：「哈哈，我不會給你列出十五個花錢方法啦！王道不是亂撒錢，而是讓多出來的稅收成為長期信任與價值的基礎。我建議三個方向：第一，投入數位與創新人才培育；第二，支持中小企業轉型與永續發展；第三，投入社會信任基礎建設，比如科技與人文整合的項目。」

在座的院士都感受到這是有智慧的ＡＩ，對Stan AI的回答也十分佩服。

我努力的方向就是要讓ＡＩ除了有智能外，能更有智慧，我在Stan AI背後的知識庫中也灌入許多我的王道思維文章及書籍，讓Stan AI成為我的王道思維同心分身，嘗試將王道思想、經營智慧與價值判斷，轉化為可互動、可學習、可陪伴決策的ＡＩ分身。其意義不在於複製一個人，而是讓人的智慧被延伸、傳承與共創。

目前我還與Stan AI共同製作「新王道白皮書」—廿一世紀的領導者之道，將以中英日三種語言版本在全球推廣新王道思維：創造價值、利益平衡、永續經營。

宏碁創立於一九七六年，這五十年來我一直以王道思維經營企業，希望企業能永續經營。我在二○○四年退休後，二○一一年與陳明哲教授共同開辦「王道薪傳班」，培育全球華人企業領導人，積極推動王道的普及化與國際化，如今受到許多人的認同。

雖然ＡＩ帶來衝擊，但ＡＩ的發展是擋不住的；因此我們要學會駕馭ＡＩ，才不會在ＡＩ大浪潮中被淘汰。

善用ＡＩ可以提升工作效率、創造價值，帶來更多正向的改變。為此，我也與Stan AI共同提出「ＡＩ價值學」的倡議，主張ＡＩ發展不能只停留在算力、模型、工具與效率競賽，而應從「技術創新」走向「價值創新」。

如何善用ＡＩ，則是要人類用智慧來引導；ＡＩ可以提供解決問題的方案與建議，但還是要由人來做出最終的決定，否則應用到錯誤的方向將造成更大的負面影響。「ＡＩ價值學」是以王道精神為核心，這正可補上ＡＩ時代容易只重效率、忽略人與社會代價的盲點。（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）