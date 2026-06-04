李英明／蟲洞：石油海與矽晶海

這幾個月來，荷莫茲海峽風雲一直是各方關注的焦點。隨之而來，台灣海峽的形勢，也成為地緣政治分析家們的重要課題。這些地緣政治分析，將台海與荷莫茲海峽放入了同一個地緣政治框架中，卻忽略了兩片海域屬性的差異，從而使台海幾乎成了「類荷莫茲海峽」。

環繞著荷莫茲海峽周邊，是全球石油生產與輸出的重鎮。荷莫茲海峽是「黑金海」，它流淌的是石油（黑色黃金）與天然氣，驅動了幾個階段工業時代的發展，掌控著工業時代的機器心臟。

石油基本上屬於消耗性的物理能源，環繞著這類能源的競爭，一方面雖屬零和賽局，但另一方面，這種能源又具有可替代性，人們可尋找替代能源或他國油源。其供應中斷則影響能源價格、物流成本及通膨；人們關注荷莫茲海峽風雲，主要是害怕世界又要面臨能源危機，反映了我們對資源匱乏的恐懼與焦慮。

環繞著台灣海峽，甚至再向上延伸到東海、黃海、朝鮮海峽及日本海，這整片海域是全球半導體及ＡＩ研發生產的重鎮；超過八成的ＡＩ伺服器在這裡研發和製造、超過三分之二的晶片在這裡生產。台海兩岸與周邊（台日韓及中國大陸）承載的是晶片與算力，這片海域流淌的不僅是石油能源、貿易物流，而是矽晶片。因此，我們可將這片海域稱為「矽晶海」或「矽海」。

「矽海」周邊的研發和生產載體，凝聚了全球數代科技精英的智慧，與幾十萬億美元的沉澱與累積，它承載的是全球高階半導體及ＡＩ供應鏈，這是一個極度精密、分工細緻且相互依存的生態系統。這個系統的持續運行，不是單靠對特定資源的擁有，而是仰賴兩岸、美日韓及全球設計製造及封裝的超連結。半導體及ＡＩ產業的生態鏈極其精密，亦極其脆弱，任一節點的震盪，都可能導致全球科技發展的心跳驟停。

這片「矽海」承載的是全球科技生態系中，最精密、也最脆弱的供應鏈，晶片的製程容不得一絲震動，晶圓廠的運作禁不起一秒的停電。石油能源燃燒後即化為煙塵，但從這片「矽海」送往全球的晶片，驅動的確是ＡＩ新文明的發展。環繞著這片「矽海」生產的每一個高階ＡＩ晶片，直接決定了下個世代科學研究、氣候預測、自動駕駛與智慧生活的進化速度。

在半導體ＡＩ的世界裡，沒有任何一方能孤立存在。中國大陸需要先進晶片與技術設備、台日韓需要全球市場與原物料、美國需要尖端製造產能。晶圓的誕生，是把最平凡的矽砂，經過極致工藝淬鍊成能思考的晶片；這片孕育矽晶傳奇的「矽海」，需要人類共同呵護。

雖然「矽海」在地理距離上只有數百公里乃至上千公里，其在虛擬維度上卻是無限延伸的。它跳脫了地理限制，決定了全球雲端數據中心的擴建速度、虛擬世界的精緻度，以及「碳基生命」與「矽基生命」相遇的時間點。它是連接物理地球與「元宇宙」的「蟲洞」，是一條將人類推向未來的科技絲路。

「矽海」的潮起潮落，牽動的是人類靈魂與ＡＩ新文明的未來發展，它寄託著人類對ＡＩ新文明的渴望。跨越地緣政治，我們看到「矽海」流淌的不只是海水，更閃耀著無數矽晶圓的光亮；它超越了地緣政治的棋局，成為全球ＡＩ文明發展的共同資產。守護這片「矽海」的和平穩定，是這個時代最溫柔、也最堅定的文明軸線。

（作者為中原大學校長）