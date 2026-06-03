聽新聞
0:00 / 0:00

方祖涵／球場上的草帽與皮卡丘

聯合報／ 方祖涵

洛杉磯道奇隊跟東映動畫合作的「海賊王之夜」，將在七月二日重返球場。當天前四萬名進場球迷將獲贈限量草帽與卡片，賽前中外野廣場有主題活動，球賽結束後，將會有以海賊王角色為主題的無人機秀。

這個夏天，大聯盟到處都看得到動漫主題。從六月十七日在釀酒人球場開始，包括守護者、白襪等十幾支球團將陸續舉辦寶可夢日。而在八月廿七日，舊金山巨人隊主場會舉辦最盛大的寶可夢之夜，當晚預定由皮卡丘開球，限量版球衣套票早已售罄。活動隔天，舊金山莫斯康展覽中心將舉行「寶可夢世界錦標賽」。

推動這場動漫電玩文化擴張的，是愈來愈熱的卡片市場。而卡片價格暴漲的原因，主要來自社群媒體，拆卡實況影片動輒幾百萬點閱，把投機氛圍推到歷史最高點。

今年二月，網紅羅根．保羅把他二○二二年將近五百三十萬美元買下的「插畫家皮卡丘」送進拍賣會，這張評價滿分十分的卡片，連同他戴過的鑽石項鍊，以一千六百四十九萬美元成交，刷新所有運動或非運動類卡片的拍賣紀錄。四年漲了三倍多，連華爾街都不敢夢想這種投資報酬率。

更新崛起的，是二○二二年才推出的海賊王卡。這套以漫畫為核心的卡片遊戲上市才四年，編號一號、限量七百張的早期錦標賽冠軍海賊王魯夫卡，已經出現單張成交價突破三十萬美元的紀錄。而去年道奇隊海賊王日贈送球迷的卡片，最高成交價是一萬五千美元，因此今年活動日門票變得更搶手。

卡片文化與市場，都是從棒球卡開始的。所以棒球場贈送的動漫卡片價格飆漲，甚至遠高於棒球卡，其實有點荒謬。卡片價格暴漲的故事，棒球迷不會陌生。一九八七到一九九四年間，職棒卡進入後來被稱為「垃圾蠟紙」的瘋狂期。當時卡片公司把產量擴大，每包印著「未來潛力新秀」「升值不可錯過」的卡片，從超市結帳口賣到雜貨店倉庫，家家戶戶替孩子留下成箱卡片當作教育基金。

結果，那些當年被視為傳家寶的整箱卡片，現在值錢的僅占少數，大部分已成廢紙。

類似循環不斷重複，新冠疫情期間，籃球新秀卡被炒到高點，幾年後跌幅將近九成五。同期間的ＮＦＴ市場也出現同樣劇情，當年價值一百三十萬美元數位猴頭像，現在估價只剩百分之一，在大家真的搞懂ＮＦＴ是什麼之前，它就已經從市場消失了。每隔幾年，總有新的收藏品被瘋狂炒高，再用同樣方式崩盤，炒短線的投資人是最大贏家。

真正能保值的卡片，永遠只是金字塔頂端的少數。可是在全球各地的卡片店裡，人們仍然願意排隊花大筆金錢，期待拆出傳說中的魯夫或稀有寶可夢，儘管最後留下的可能只有從這些卡片得到的回憶，與教訓。（作者為運動文學作家）

道奇 洛杉磯 舊金山

延伸閱讀

中原團隊導入遊戲體驗 航空城博物館變身大富翁

方祖涵／泰德．透納那雙借來的釘鞋

從借書到追夢　中信以「閱讀MVP」與「愛傳球」創造公益新可能

NBA／尼克隊闖進總冠軍賽 川普要在紐約看球

相關新聞

方祖涵／球場上的草帽與皮卡丘

洛杉磯道奇隊跟東映動畫合作的「海賊王之夜」，將在七月二日重返球場。當天前四萬名進場球迷將獲贈限量草帽與卡片，賽前中外野廣場有主題活動，球賽結束後，將會有以海賊王角色為主題的無人機秀。

詹文男／AI時代新職場：我的主管不是人

曾聽過一段很寫實的職場對話。老張抱怨，最近送了一份提案，先被小主管改，再被中主管修，最後高管也有自己的意見，來來回回調了無數次。他無奈說：「到底要聽誰的，才不會得罪人？哎！做人真難。」同事老王苦笑回答：「你不要弄錯了，公司找你來是『做牛做馬』的，不是做人啊！」

洪蘭／改變心態 心情就能不一樣

家族聚餐時，堂妹說起她女兒連續三個學期都沒能選上耶魯大學開的「心理學與美好生活」這門課，連想去旁聽都擠不進教室，所以很沮喪，打電話回家向母親哭訴，堂妹聽了就失眠了。

陳力俊／「教不聊生」是國安問題

華人社會素來深受儒家文化影響，極度重視教育，將其視為提升社會地位、個人成長及脫貧的關鍵途徑。高瞻遠矚的政府會體認教育為「立國之本」、「百年大計」，在培養人才、傳承文化、塑造公民及促進社會進步方面具關鍵作用，是謀求社會穩定與發展的長期策略，為影響深遠的國家基石。

郭瓊瑩／公仔潮：社會或需集體療癒

曾幾何時，城市行銷代言「人」不再是俊男美女明星，卻是各種動漫人物或動物玩偶。今日大家稱之為「公仔」、「吉祥物」，亦即玩偶的「潮名」。「公仔」之名，更早出現於清代之粵語；一九七○年代，漸成為香港動漫潮的流行用語。

潘襎／「修昔底德陷阱」的人性價值反思

最近國際局勢是大國博弈，美中俄元首依次會面。當代人使用輕鬆的語彙「博弈」，來說明國與國間合縱連橫、針鋒相對、鬥而不破的利益盤算。「博弈」嚴肅地說，是利益與戰略間的爭鬥，稍有不慎就會引發戰爭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。