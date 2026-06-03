方祖涵／球場上的草帽與皮卡丘

洛杉磯道奇隊跟東映動畫合作的「海賊王之夜」，將在七月二日重返球場。當天前四萬名進場球迷將獲贈限量草帽與卡片，賽前中外野廣場有主題活動，球賽結束後，將會有以海賊王角色為主題的無人機秀。

這個夏天，大聯盟到處都看得到動漫主題。從六月十七日在釀酒人球場開始，包括守護者、白襪等十幾支球團將陸續舉辦寶可夢日。而在八月廿七日，舊金山巨人隊主場會舉辦最盛大的寶可夢之夜，當晚預定由皮卡丘開球，限量版球衣套票早已售罄。活動隔天，舊金山莫斯康展覽中心將舉行「寶可夢世界錦標賽」。

推動這場動漫電玩文化擴張的，是愈來愈熱的卡片市場。而卡片價格暴漲的原因，主要來自社群媒體，拆卡實況影片動輒幾百萬點閱，把投機氛圍推到歷史最高點。

今年二月，網紅羅根．保羅把他二○二二年將近五百三十萬美元買下的「插畫家皮卡丘」送進拍賣會，這張評價滿分十分的卡片，連同他戴過的鑽石項鍊，以一千六百四十九萬美元成交，刷新所有運動或非運動類卡片的拍賣紀錄。四年漲了三倍多，連華爾街都不敢夢想這種投資報酬率。

更新崛起的，是二○二二年才推出的海賊王卡。這套以漫畫為核心的卡片遊戲上市才四年，編號一號、限量七百張的早期錦標賽冠軍海賊王魯夫卡，已經出現單張成交價突破三十萬美元的紀錄。而去年道奇隊海賊王日贈送球迷的卡片，最高成交價是一萬五千美元，因此今年活動日門票變得更搶手。

卡片文化與市場，都是從棒球卡開始的。所以棒球場贈送的動漫卡片價格飆漲，甚至遠高於棒球卡，其實有點荒謬。卡片價格暴漲的故事，棒球迷不會陌生。一九八七到一九九四年間，職棒卡進入後來被稱為「垃圾蠟紙」的瘋狂期。當時卡片公司把產量擴大，每包印著「未來潛力新秀」「升值不可錯過」的卡片，從超市結帳口賣到雜貨店倉庫，家家戶戶替孩子留下成箱卡片當作教育基金。

結果，那些當年被視為傳家寶的整箱卡片，現在值錢的僅占少數，大部分已成廢紙。

類似循環不斷重複，新冠疫情期間，籃球新秀卡被炒到高點，幾年後跌幅將近九成五。同期間的ＮＦＴ市場也出現同樣劇情，當年價值一百三十萬美元數位猴頭像，現在估價只剩百分之一，在大家真的搞懂ＮＦＴ是什麼之前，它就已經從市場消失了。每隔幾年，總有新的收藏品被瘋狂炒高，再用同樣方式崩盤，炒短線的投資人是最大贏家。

真正能保值的卡片，永遠只是金字塔頂端的少數。可是在全球各地的卡片店裡，人們仍然願意排隊花大筆金錢，期待拆出傳說中的魯夫或稀有寶可夢，儘管最後留下的可能只有從這些卡片得到的回憶，與教訓。（作者為運動文學作家）