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詹文男／AI時代新職場：我的主管不是人

聯合報／ 詹文男

曾聽過一段很寫實的職場對話。老張抱怨，最近送了一份提案，先被小主管改，再被中主管修，最後高管也有自己的意見，來來回回調了無數次。他無奈說：「到底要聽誰的，才不會得罪人？哎！做人真難。」同事老王苦笑回答：「你不要弄錯了，公司找你來是『做牛做馬』的，不是做人啊！」

許多上班族對這樣的場景一定不陌生，甚至常在心裡吶喊：「我的主管不是人！」但很可能，未來辦公室裡許多主管，真的都不是人了，因為ＡＩ正快速接管許多中高階主管的工作。

過去的企業，因高階主管掌握較多資訊、經驗與決策權，因此形成層層管理架構。很多主管存在的價值，其實不一定是比較有創意，而是更會整理資訊、協調流程與追蹤績效。但ＡＩ正在打破這件事。ＡＩ可以同時閱讀大量文件、分析數據、追蹤流程、監控績效、預測風險，甚至即時提出決策建議。很多原本由中階主管負責的工作，未來都可能由ＡＩ完成。

例如一個跨部門專案，過去需要專案經理每天催進度、整理資料、安排會議；未來AI Agent（ＡＩ代理人）可以廿四小時追蹤專案、自動提醒延誤、分派任務，甚至預測哪個環節可能出問題。過去主管常說：「這份報告再修一下。」未來ＡＩ主管可能直接告訴你：「根據過去董事會偏好，建議增加ＲＯＩ與風險分析，採納機率可提升三成七。」

當ＡＩ開始理解組織流程、員工能力與市場變化後，企業可能出現大量ＡＩ主管。更重要的是，ＡＩ不會累、不會忘記、不會情緒化，也不會有「辦公室政治」。未來企業的競爭力，可能不再是有多少員工，而是有多少AI Agent在工作，因此組織結構將會改變。過去的企業像金字塔層層管制，ＡＩ時代的組織可能變成網狀結構。每個員工都有ＡＩ助手，每個部門都有ＡＩ代理人，甚至人與人的溝通也會變成「請你的ＡＩ先跟我的ＡＩ對接」。

這代表管理的核心，將從管理人逐漸轉向管理ＡＩ與人機協作。未來重要的主管，未必是最會管人的人，而是最懂得定義問題、設計流程、整合ＡＩ、建立決策機制的人。中階主管將成為受衝擊最大的族群，因為許多中階工作的本質，就是資訊轉譯與流程協調，而這正是ＡＩ最擅長的事情。

然而ＡＩ再強，仍缺乏真正的人性、價值判斷與情感理解。例如企業是否該裁員？是否該犧牲短期獲利以換取長期永續？是否該為弱勢客戶保留服務？這些問題，最後仍然需要人來決定。因此，當愈來愈多工作被ＡＩ取代後，人類真正重要、也是最需要擁有的，將是那些「最不像機器」的能力，包括同理心、創造力、文化理解、價值判斷與願景領導。

所以未來最可怕的，或許不是「我的主管不是人」；而是有一天，整個世界都開始崇拜機器的效率，卻遺忘了人的溫度；是ＡＩ愈來愈會思考，人類卻愈來愈停止思考；是人類在追求效率的過程中，逐漸失去情感、價值與靈魂。我們需要了解與深自惕勵，當人工智慧高度進化之後，人類最大的課題將不再是如何打造更強的ＡＩ，而是如何守住「人之所以為人」的最後價值。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）

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