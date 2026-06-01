洪蘭／改變心態 心情就能不一樣

家族聚餐時，堂妹說起她女兒連續三個學期都沒能選上耶魯大學開的「心理學與美好生活」這門課，連想去旁聽都擠不進教室，所以很沮喪，打電話回家向母親哭訴，堂妹聽了就失眠了。

我聽後有點驚訝，能進入常春藤盟校就讀，這群天之驕子應該是人生勝利組吧？為什麼還要修課才能使自己快樂？以侄女來說，不但不需要去打工、父母還買了房子給她住，如果學業、家庭、經濟都沒問題，還是不快樂，那麼應該是心態上出了問題吧？

我想起有個學生在畢業典禮後，很興奮地跟我說：他現在要去追求幸福了。我不忍潑他冷水，只能委婉地說：佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭。沒有理想，苦吃不下來；沒有感恩，人不會快樂，幸福是向內探索而來，不是向外追求可得。

我們從小就被教育「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」，似乎只要把書讀好，人生便會幸福。後來發現成就感並不等於幸福，幸福與否其實是心態的問題。

美國思想家愛默生說，世界上最快樂的人不是擁有一切的人，而是對自己的擁有感到滿足的人。臨床上，很多憂鬱症患者是別人眼中的成功者，他們得到了想要的東西，但是心不滿足、不感恩、不接受它，所以不快樂。難怪耶魯這門課會要求學生每天晚上花五到十分鐘去冥想，在睡覺以前要記下五件今天值得感恩的事，因為心存感恩才會快樂。

原來心存感恩會刺激大腦內部報酬系統的下視丘（hypothalamus）及腹側蓋膜區（ventral tegmental area）去分泌多巴胺，產生愉悅的感覺，研究發現，微笑能刺激身體分泌對抗壓力的神經胜肽，釋放出血清素、多巴胺和腦內啡，這三者都是我們快樂的神經傳導物質，只要微笑二十秒就能觸發正面情緒，帶來喜悅和快樂。

有人說：人生苦，笑不出來。其實只要改變心態，心情就能不一樣，因為希臘的哲學家伊比鳩魯也說「帶來痛苦的不是事件本身，是我們對事件的看法」。美國哲學家威廉詹姆斯（William James）也說「改變心態，改變生命」，中國更有「他人騎馬我騎驢，仔細思量我不如，回頭又見推車漢，比上不足下有餘」的偈語。人生的苦來自於對「必須」的執著，別人有、我沒有，就會痛苦，因此選不到課就沮喪、就不快樂，就要找人訴苦。

其實天下沒有一樣東西是絕對必須的，也沒有哪個人是絕對不可替代的，各有所長、各有所短而已。沒有了張屠夫，難道就吃帶毛豬？人貴會變通，會換一個角度思考、換一條路走，易經不是說「窮則變，變則通，通則久」？所以要擺脫煩惱，去讀有智慧的書，人生會不一樣。閱讀可以打開自己的胸襟、提升自己的境界、解脫莫名的不快。

天下父母都希望孩子聰明，其實應該希望孩子有智慧，因為聰明人知道什麼時候出手，但沒學會放手，所以常不快樂；智者知道何時該放手，放下了沒有罣礙，自然就快樂了。

我跟堂妹說，讓侄女去修些哲學的課，暑假也去打個工吧！她需要從真實世界的挫折中學會感恩，一個感恩的人不會沮喪，而她不訴苦，你就不失眠了。

（作者為認知神經科學退休教授）