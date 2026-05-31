陳力俊／教不聊生是國安問題

華人社會素來深受儒家文化影響，極度重視教育，將其視為提升社會地位、個人成長及脫貧的關鍵途徑。高瞻遠矚的政府會體認教育為「立國之本」、「百年大計」，在培養人才、傳承文化、塑造公民及促進社會進步方面具關鍵作用，是謀求社會穩定與發展的長期策略，為影響深遠的國家基石。

教育的核心在於培養適應未來社會的能力，教師則是實踐優質教育、培育人才的關鍵角色。中國社會受儒家思想薰陶，傳統上高度尊重教師和知識，以師為教之本，開啟智慧、傳承文化。「天地君親師」是明清以來在傳統民居中堂供奉的祭拜對象，亦是儒家倫理的核心。牌位在書寫時通常有特殊規制，以表達對各對象的敬畏：如師省去左上角短撇，寓意師道莊重，不撇開師道尊嚴。

然而，現代社會在市場化、媒體化與績效化壓力下，教師逐漸被「去神聖化」，甚至被視為服務提供者、政策義務宣導員。當社會只要求教師「績效化輸出」，卻不願給予相對應的尊嚴與支持時，「師道」自然難以維繫。

令人傷感的是目前台灣社會「教不聊生」漸成為普遍現象，這不只是教育問題，而是攸關國家競爭力與社會穩定的國安問題。當教師長期陷於低薪、高壓、行政負擔沉重、社會尊嚴下降與工作倦怠之中，受損的不只是個別教師，而是整個國家的未來能力。

少子化導致教育現場焦慮升高，教師工作量不減反增；行政負擔膨脹、家長投訴文化盛行、媒體獵巫式報導、網路公審氾濫，但社會支持系統卻未同步提升；高教體系則面臨經費壓力、排名競逐與行政績效化，教師被論文數、計畫量、排名與ＫＰＩ追逐所綁架，使大學教師愈來愈像「行政績效執行者」，這種制度雖然提升部分量化指標，卻可能犧牲真正重要的教育本質：思想啟發、人格陶冶與長期知識創新。

當「教不聊生」成為集體感受，將直接衝擊國家人才培育鏈。首先是優秀青年不願投入教育：當高科技、金融與ＡＩ產業提供更高薪資與社會地位時，教育職業若缺乏吸引力，長期將出現「人才逆淘汰」。真正有創造力與使命感的人才，未必願意走進教室。

其次，教育品質下降將削弱國家競爭力：半導體、ＡＩ、生醫、量子科技等產業的背後，都需要長期穩定的人才培養體系。若教師疲於奔命、缺乏研究與教學熱情，再強的產業也可能後繼乏力。矽谷與竹科的成功，從來不只是企業成功，更是高等教育與科研體系長年累積的成果。

再者，社會價值體系可能失衡：教師不只是知識傳授者，更是社會倫理與公共價值的重要支柱。當整個社會過度功利化，只重視短期產值與流量，輕忽教育工作的公共價值，長期將導致社會信任下降、世代關係惡化與公共理性流失。

尤其在ＡＩ時代，教育的重要性不是下降，而是更加關鍵。生成式ＡＩ可取代部分知識傳遞，但無法完全取代人格啟發、價值判斷、創造力培養與人文關懷。未來愈是科技化，愈需要優秀教師。

因此，「教不聊生」不應只被視為教師抱怨，而應被視為國家警訊。真正的國安，不只是飛彈、軍費與晶片，也包括國家是否仍願意尊重知識、善待教師、投資教育。如果一個社會讓教師失去尊嚴，最終失去的，可能是下一代的未來。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）