郭瓊瑩／公仔潮：社會或需集體療癒

曾幾何時，城市行銷代言「人」不再是俊男美女明星，卻是各種動漫人物或動物玩偶。今日大家稱之為「公仔」、「吉祥物」，亦即玩偶的「潮名」。「公仔」之名，更早出現於清代之粵語；一九七○年代，漸成為香港動漫潮的流行用語。

今日走在一些風景名勝區，尤其是亞洲國家，包括機場、車站、飯店、主題遊樂園區等各節點，充斥著千姿百態的「公仔」代言人，等著訪客前去打卡拍照，甚而是紀念品商店的熱銷人氣王。在捷運車廂，常見個人包包上掛滿各類「公仔」，且不分年齡性別；國外旅遊名勝的最佳拍照點，亦常見單身遊客與其心愛的「公仔」自拍合影。有次出國，商務艙鄰座一位中年男士，用餐時快速地從包包裡，拿出一隻可愛的Teddy Bear放在餐桌前自拍合影，很快又害羞地把它收回包包裡，遑論那些兒童們不離身的毛絨玩偶相伴而行。

一位知名的美學教授，近年看了台灣各地燈會後，很不解地問我：「為何充斥著各種公仔造型設計的花燈？除了很難產生共鳴，藝術價值也十分貧乏。」這的確是個值得探究的社會現象議題。

結合西門町商圈特色，今年西區的燈會亦以「Molly」等公仔為主角，一時卻也讓群眾瞪著大眼睛，忘我地融入超越年齡和世代的時光隧道中。源於香港設計師創意開發，迄今風靡台日韓、乃至歐美各國的公仔潮，已不再只是「玩偶」，也不再只是象徵「稚氣」、「童心未泯」的物件；它是熱門商品、收藏品，有的甚至提升到藝術品層次。

隨著各類創新設計，引領收藏熱潮、交換拍賣，不同世代亦有其鍾情之焦點，與可解析的社會現象。台灣七十年代的「大同寶寶」，以及九○年代後，超商、連鎖餐飲、企業等之行銷宣傳收藏品開發，乃至登上國際展覽與美術館的收藏與拍賣；這些熱潮，在今天這般ＡＩ快速影像世代，卻有十足的另類感與反差感。

對兒童而言，「公仔」是一種陪伴、或如同保母代言人；對中學生而言，是彰顯個性炫酷與尋求認同的有形標誌；對成年人而言，它是另類的懷舊、慰藉、紓壓、情緒補償的回憶。在各種複雜多元的情緒宣洩之間，似乎更有一種少子化世代下，個人恐懼情緒的內在反射與「不想長大」的意識宣示。

出現在各國水域中，超大尺寸的「黃色小鴨」裝置藝術，其熟悉簡單的造型，以放大的尺寸和都會生活融為一體；在紛雜的都會壓力下，它彷彿又成了市民集體療癒、情緒宣洩的解方。

經多向度了解後，對原本以淺碟看待「公仔」風潮的偏見，亦有了深刻的了解與同理心。它不但反射了社會文化現象，亦為一種全球化與在地化的現象。高度競爭壓力下的世代，不同年齡層各有其隱藏於內心的晦暗之處。透過收藏「公仔」、在公共場域和喜歡的「公仔」互動，無形中也紓解了人們期望被理解、共鳴、安撫的情緒需求。

「公仔潮」可說是一面社會寫實的鏡子，公平、祥和、自由的社會氛圍，是人類亙古不變的期待。如今處於ＡＩ與網路時代的人們，追看快速短影音卻產生焦慮感、養寵物又成為心靈慰藉、「公仔潮」亦反射出個人情緒與寄託；看似多重矛盾，卻是當代社會文化的忠實反映，值得靜思觀察。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）