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劉大年／CPTPP擴展加速 台灣要突圍

聯合報／ 劉大年

今年跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）由越南擔任輪值主席。越南已啟動主席年各項工作安排，台灣應積極爭取突破。

二○二五年執委會議確認烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓印尼符合加入條件的原則，並決定優先啟動烏拉圭入會程序，其他申請國也可能在今年陸續推進，顯示ＣＰＴＰＰ擴展已進入制度化與常態化階段。另外，先前已成立工作小組的哥斯大黎加，在今年五月已與ＣＰＴＰＰ成員完成入會談判，將在今年底成為ＣＰＴＰＰ第十三個成員。

由英國與哥斯大黎加申請案可看出，從成立工作小組到完成談判，大約須一年半至兩年。兩國承諾市場開放範圍涵蓋各領域，特別是在關稅減讓幾乎是「全面化與快速降稅」，再次凸顯ＣＰＴＰＰ高標準的自由貿易協定特性。相較之下，中國大陸、台灣、厄瓜多與烏克蘭雖均已提出申請，但迄今仍未成立工作小組。其中，中國大陸與台灣早在二○二一年九月即正式申請，但近五年來進度停滯，沒有進展。

因此，台灣現階段最迫切目標，就是在今年十一月於越南舉行執委會中，順利成立入會工作小組，正式進入到談判階段。

首先，台灣須更細緻處理兩岸因素；由於ＣＰＴＰＰ採共識決，任何成員若反對台灣申請案，都會使成立工作小組受阻。部分成員並非否定台灣的經貿條件，而是擔心台灣入會案被北京解讀為政治表態，進而影響其與中國大陸的雙邊關係。

因此，台灣對外溝通時，應避免將ＣＰＴＰＰ包裝成「有台無中」或地緣政治下的抗中工具，而應回到協定本身的經貿標準，強調台灣具備成熟市場經濟制度、法規透明度與高標準履約能力。唯有將申入ＣＰＴＰＰ的論述定位為制度接軌與經貿合作，而非兩岸政治競爭，才有助降低成員國疑慮。

其次，台灣應將論述從「台灣需要ＣＰＴＰＰ」，提升為「ＣＰＴＰＰ需要台灣」。特別是在ＣＰＴＰＰ近年強調供應鏈韌性與經濟安全下，台灣在半導體、資通訊及關鍵零組件等領域具有優勢；若台灣加入，將有助強化ＣＰＴＰＰ供應鏈整合與經濟安全。同時，台灣也須展現「已準備好談判」的立場，包括法規落差盤點、市場開放承諾、與ＣＰＴＰＰ高標準規範接軌的時程。唯有讓成員相信台灣可立即進入實質談判，才有助於增加對台灣的支持。

台灣也需要針對各會員國進行更精準的利益溝通，台灣不能只爭取少數國家支持，而須讓各成員都看到台灣入會的實質利益。例如日、英重視供應鏈安全，加、澳關注農產品市場開放，新加坡重視數位貿易，其他成員則可能更在意與中國大陸的經貿關係。因此，台灣應依各國利益提出差異化合作方案，以提升各國對台灣的支持程度。

政府先前也坦言，因去年重心放在台美談判，投入ＣＰＴＰＰ的資源相對有限。然在ＣＰＴＰＰ擴充進程加速下，台灣已沒有再等待的空間；加入ＣＰＴＰＰ也是朝野少數具高度共識的議題，攸關台灣未來的全球經貿布局。政府須強化跨部會整合，將外交遊說、法規調整、產業溝通、市場開放同步推進，並提出明確時程與談判路徑。唯有讓成員國看見，台灣具備立即進入談判階段的能力，台灣才有機會跨入成立工作小組的新階段。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）

烏拉圭 印尼 菲律賓

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