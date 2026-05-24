黃正忠／新橋「鋅」希望

淡江大橋正式通車了，此具有台灣海洋城市意象的新地標，不只是台灣交通史上的一座里程碑，更是台灣公共工程材料思維上，不為人知的一次躍升。這座全球最長的單塔不對稱斜張橋，耗資近二三○億新台幣，主體工程就耗時近七年。

淡江大橋也是台灣二○二六跨年煙火新的舞台背景。煙火秀從紐西蘭奧克蘭天空塔、澳洲雪梨港灣大橋、台北一○一到巴黎鐵塔，人類最重要的城市地標，幾乎都與鋼構、防蝕、耐候工程高度相關。淡江大橋與這些地標最大的差異，就是使用了超過五千公噸防腐性能優異的熱浸鍍鋅鋼材，應用於鋼索、鋼絞線、鋼筋等，為台灣首次將一二○年耐久納入國家級橋梁目標。

台北一○一在樓承板、空調風管與部分附屬系統上，也使用了不少熱浸鍍鋅鋼材；巴黎鐵塔則完全非熱浸鍍鋅結構，平均每七年須大規模塗裝、消耗約六十公噸油漆；雪梨港灣大橋同樣非熱浸鍍鋅結構，因海風鹽害，長年深受腐蝕困擾，每年須耗費近十億新台幣，維護成本龐大。

全球正在重新認識「鋅」的價值，各國有愈來愈多的重大工程，大量採用熱浸鍍鋅鋼材以延長壽命、降低維護頻率、大幅減少全生命周期的碳排放與維護預算。世界公共工程文明正從「蓋得出」走向「養得起」，其中「鋅」事關重大；據國際鋅協會的數據，全球約有超過五成的鋅使用於鋼鐵防蝕，其中熱浸鍍鋅的用途最為核心。腐蝕問題每年造成全球數兆美元經濟損失，熱浸鍍鋅可延長鋼構使用壽命達五十年至一百年以上。

最近十年，全球熱浸鍍鋅鋼材市場持續成長，年複合成長率約百分之五至六，成長動能主要來自大型基礎建設、再生能源、電動車、輸配電、海洋工程。美國、加拿大、日本、澳洲及歐盟國家，更逐步將熱浸鍍鋅納入公共工程與長壽命基礎設施設計的標規，連東南亞國協的成員國也不例外。這些國家開始把「低維護、長壽命、可循環」視為公共工程的新治理標準，而非採購最低價格者。

台灣在這方面仍有大幅改善空間，目前國內公共工程大量採用最低價思維，短期價格凌駕全生命周期成本。這樣的狀況，使得台灣過去五年來工程型熱浸鍍鋅鋼材的應用，每年僅約卅萬公噸，成長極為有限，實非震天高喊低碳淨零與循環經濟的台灣應有的表現。許多公共設施常提前鏽蝕，政府每年須投入龐大維護預算，民眾也長期承擔公共安全風險。

更值得警惕的是，鋅正成為全球戰略資源。世界經濟論壇與國際金屬研究機構已多次示警，高品質、低成本的鋅礦供應正逐步趨緊。目前全球已知的鋅礦蘊藏量，可開採年限僅剩二十年上下，未來的供需壓力與價格波動勢必升高。這也是各國近年積極推動金屬循環、低維護材料、長壽命公共工程的重要原因，台灣能否正視熱浸鍍鋅的應用、作前瞻布局？

全球鋅資源供應吃緊已迫在眉睫，將是對國家韌性工程治理的最大挑戰。淡江大橋的意義或許不只是「新橋」，而是台灣是否願意開始建立新的公共工程文明、願意以全生命周期的思維追求低碳治理與耐久設計。

熱浸鍍鋅鋼材不只是單純的材料選項，更是未來公共建設的基本戰略；若再不改變，今天縱使省下鋼材成本，但更龐大的維修經費壓力、碳排代價、公共安全風險，明天也將會加倍奉還。

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）